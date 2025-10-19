Petro acusa a EU de matar a pescador, y Trump lo llama narco y cesa ayuda a Colombia

Trump publicó un mensaje en el que señaló al Presidente colombiano de fomentar la producción de drogas y advirtió que EU tomará medidas si Colombia no actúa.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).-Mientras el Gobierno colombiano exige explicaciones por la muerte de un pescador en un operativo de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas territoriales, el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, elevó la tensión diplomática al acusar a su homólogo Gustavo Petro de liderar el narcotráfico y anunciar el fin inmediato de los subsidios que Washington otorga a Colombia.

“El Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder ilegal del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por todo Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande del país, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia", publicó el mandatario estadounidense.

La publicación, difundida en Truth Social, también advierte que el objetivo de la producción de drogas en Colombia es inundar el mercado estadounidense, provocando “muerte, destrucción y caos”.

En el mismo mensaje, Trump califica a Petro como “un líder impopular, con una lengua irrespetuosa hacia América”, y lanza una amenaza directa: “Más le vale cerrar de inmediato estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de forma amable”.