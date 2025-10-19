Encapuchados burlan alarmas del Louvre como en película y roban las joyas de Napoleón

Europa Press

19/10/2025 - 9:55 am

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El Primer Ministro de Francia renuncia menos de un mes después de asumir el cargo

Francia se une a la ola de países que anuncian el reconocimiento del Estado palestino

Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

La Ministra de Cultura de Francia lamentó la sustracción de un botín de "un valor incalculable" en el Museo del Louvre. Entre los artículos que se llevaron los ladrones encapuchados que burlaron las armas como en una película, estarían joyas de Napoleón y Josefina.

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS).- La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo esta mañana en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción, según avanzaron fuentes policiales a los medios franceses, de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina.

"Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar, junto al museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", anunció Dati en su cuenta de la red social X, de momento sin dar más detalles.

El museo, en la misma plataforma, se ha limitado a informar que permanecerá cerrado este domingo por "motivos excepcionales".

Entre las 09:30 y las 09:40, de acuerdo con fuentes policiales a Le Figaro, varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la Galería de Apolo, en la primera planta del museo, donde se encontraban las joyas. Allí, usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.

"Un botín incalculable"

Las fuentes adicionales de Le Parisien añaden que dos hombres asaltaron las dos primeras salas de la galería, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses, donde presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina: un collar, un broche y una tiara entre ellas. Sin embargo, el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no fue robado.

Según la información policial, una de las joyas fue encontrada en el exterior. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada, aunque la Policía todavía no ha confirmado este extremo.

En comentarios posteriores a la cadena francesa TF1, Dati lamentó que los ladrones consiguieran un botín "de un valor incalculable" y confirmó el hallazgo de una de las joyas en las inmediaciones, aunque no ratificó que se tratara de la corona de Eugenia de Montijo ni quiso dar más detalles de los artículos robados.

La Ministra afirmó que "el crimen organizado ahora tiene en la mira las obras de arte, y los museos se han convertido en objetivos", por lo que consideró que "habrá que adaptar los museos a estas nuevas formas de delincuencia, porque quienes han hecho esto son profesionales". El Presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentra en contacto con Dati y con el Ministro del Interior, Laurent Nuñez, para ir recibiendo actualizaciones de la investigación.

Por la parte de la oposición, el primero en hablar fue el líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, que describió lo ocurrido como un ultraje contra el espíritu nacional. "El Louvre es un símbolo mundial de nuestra cultura. Este robo, que permitió a los ladrones robar las joyas de la Corona francesa, es una humillación insoportable para nuestro país. ¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?", cuestionó.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

+ Sección

Galileo

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
1

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Trump acusa a Petro y cesa ayuda a Colombia.
2

Petro acusa a EU de matar a pescador, y Trump lo llama narco y cesa ayuda a Colombia

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
3

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

La guerra de ICE en Chicago
4

La guerra de ICE en Chicago

Elon Musk
5

Una vacuna contra el egoísmo

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
6

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
7

7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

Cometa "de las nueve colas"
8

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó actuar "con fuerza" en Gaza tras acusar a milicias de Hamás de haber violado el alto al fuego en vigor.
9

Netanyahu asegura que Hamás violó el alto al fuego y lanza ronda de ataques en Gaza

Saturday Night Live parodia a Milei.
10

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Logos del PAN
11

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

El Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025 llenaron de color, tradición y terror las calles del Centro Histórico de la CdMx.
12

FOTOGALERÍA ¬ Alebrijes y zombies llenan de color y terror las calles de la CdMx

La SSC-CdMx detiene a presuntos narcos tras un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo
13

La SSC-CdMx catea inmueble en la Alcaldía Miguel Hidalgo; detiene a 4 y asegura droga

María Corina Machado
14

Los nobel que rechazan los autoritarismos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.
15

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
1

Encapuchados burlan alarmas del Louvre como en película y roban las joyas de Napoleón

Saturday Night Live parodia a Milei.
2

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó actuar "con fuerza" en Gaza tras acusar a milicias de Hamás de haber violado el alto al fuego en vigor.
3

Netanyahu asegura que Hamás violó el alto al fuego y lanza ronda de ataques en Gaza

Trump acusa a Petro y cesa ayuda a Colombia.
4

Petro acusa a EU de matar a pescador, y Trump lo llama narco y cesa ayuda a Colombia

La obra que sale mal
5

La obra que sale mal regresa con más enredos y desastres escénicos para reír

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
6

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.
7

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

El Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025 llenaron de color, tradición y terror las calles del Centro Histórico de la CdMx.
8

FOTOGALERÍA ¬ Alebrijes y zombies llenan de color y terror las calles de la CdMx

9

A 15 años de la masacre de migrantes en San Fernando aún hay cuerpos sin identificar

La SSC-CdMx detiene a presuntos narcos tras un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo
10

La SSC-CdMx catea inmueble en la Alcaldía Miguel Hidalgo; detiene a 4 y asegura droga

Si eres una de las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar te decimos cuál es la fecha límite para la entrega de tarjetas bancarias.
11

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Hasta cuándo puedes recoger tu tarjeta? Detalles aquí

EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego
12

EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego