VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

La Ministra de Cultura de Francia lamentó la sustracción de un botín de "un valor incalculable" en el Museo del Louvre. Entre los artículos que se llevaron los ladrones encapuchados que burlaron las armas como en una película, estarían joyas de Napoleón y Josefina. CNEWS difundió imágenes exclusivas del robo.

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS).- La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo esta mañana en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción, según avanzaron fuentes policiales a los medios franceses, de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina.

"Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar, junto al museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", anunció Dati en su cuenta de la red social X, de momento sin dar más detalles.

Ce type avec le gilet jaune est en train de dérober des joyaux de la Couronne française, au Musée du Louvre, un dimanche matin à 9h30 😳

Voilà, où nous en sommes arrivés, symbole de la faiblesse de notre Etat incapable de sécuriser ce patrimoine inestimable.

El museo, en la misma plataforma, se ha limitado a informar que permanecerá cerrado este domingo por "motivos excepcionales".

Entre las 09:30 y las 09:40, de acuerdo con fuentes policiales a Le Figaro, varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la Galería de Apolo, en la primera planta del museo, donde se encontraban las joyas. Allí, usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

"Un botín incalculable"

Las fuentes adicionales de Le Parisien añaden que dos hombres asaltaron las dos primeras salas de la galería, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses, donde presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina: un collar, un broche y una tiara entre ellas. Sin embargo, el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no fue robado.

Au @MuseeLouvre ce matin pour saluer l’engagement exemplaire des agents mobilisés suite au vol survenu. Respect pour leur réactivité et leur professionnalisme. Avec le Président de la République @EmmanuelMacron, nous leur transmettons nos remerciements les plus sincères. pic.twitter.com/2NSm0sFg5G — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Según la información policial, una de las joyas fue encontrada en el exterior. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada, aunque la Policía todavía no ha confirmado este extremo.

En comentarios posteriores a la cadena francesa TF1, Dati lamentó que los ladrones consiguieran un botín "de un valor incalculable" y confirmó el hallazgo de una de las joyas en las inmediaciones, aunque no ratificó que se tratara de la corona de Eugenia de Montijo ni quiso dar más detalles de los artículos robados.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

La Ministra afirmó que "el crimen organizado ahora tiene en la mira las obras de arte, y los museos se han convertido en objetivos", por lo que consideró que "habrá que adaptar los museos a estas nuevas formas de delincuencia, porque quienes han hecho esto son profesionales". El Presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentra en contacto con Dati y con el Ministro del Interior, Laurent Nuñez, para ir recibiendo actualizaciones de la investigación.

Por la parte de la oposición, el primero en hablar fue el líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, que describió lo ocurrido como un ultraje contra el espíritu nacional. "El Louvre es un símbolo mundial de nuestra cultura. Este robo, que permitió a los ladrones robar las joyas de la Corona francesa, es una humillación insoportable para nuestro país. ¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?", cuestionó.