Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El programa Saturday Night Live (SNL), uno de los más populares de la televisión estadounidense, dedicó un sketch al Presidente de Argentina, Javier Milei, en el que lo comparó con el personaje de Austin Powers y se burló del apoyo económico que recibió del Gobierno de Donald Trump tras su visita a la Casa Blanca.

En la escena, el actor que interpreta al mandatario argentino aparece con su cabello despeinado, un saco de terciopelo y una energía desbordante mientras grita: “¡Viva la libertad, baby!”, una versión de la célebre frase “Yeah, baby!” del personaje creado por Mike Myers.

Tras su emisión, la parodia robó la atención del público y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde el video del sketch se volvió viral.