Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

El programa SNL se burló de Javier Milei con referencias a Austin Powers y críticas al apoyo financiero que le ofreció Donald Trump durante su reciente visita a EU.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El programa Saturday Night Live (SNL), uno de los más populares de la televisión estadounidense, dedicó un sketch al Presidente de Argentina, Javier Milei, en el que lo comparó con el personaje de Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció el Gobierno de Donald Trump tras su visita a la Casa Blanca.

En la parodia, el conductor del noticiero de SNL muestra una imagen dividida en dos: a la izquierda, el Presidente argentino Javier Milei; a la derecha, el extravagante agente británico Austin Powers, interpretado por Mike Myers. Ambos comparten exactamente la misma expresión facial.

Entre risas del público, el presentador dice: “El Presidente argentino Javier Milei, visto aquí preguntando 'si esto te excita, bebé', se reunió esta semana con el Presidente Trump en la Casa Blanca, donde Trump anunció que enviará 40 mil millones de dólares a Argentina”.

Milei salió en Saturday Night Live FENOMENO BARRIAL! CIAO! pic.twitter.com/2BIKtyGcnP — Mati Aromi (@MatiAromi) October 19, 2025

Durante el sketch, el actor también se burló del apoyo del Presidente Trump a Milei con una frase que causó mayor polémica: “Si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo a Argentina. Bueno, un aplauso”, dijo en referencia a los nazis que se refugiaron en el país tras la Segunda Guerra Mundial.

El comentario provocó carcajadas entre los asistentes y una ola de reacciones en redes sociales, donde el video se volvió viral en pocas horas.

Saturday Night Live, al aire desde 1975, es reconocido por su humor ácido y sus referencias a la actualidad política. En esta ocasión, el programa retrató a Milei con un tono burlón y lo sumó a la larga lista de líderes internacionales que han sido parodiados en su popular segmento de noticias.

Weekend Update with Colin Jost and Michael Che! pic.twitter.com/HDZhlxd1GN — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 19, 2025

Trump pone a Milei en aprietos

El programa se transmitió pocos días después de que el Presidente Donald Trump pusiera en aprietos a Javier Milei al condicionar públicamente el rescate económico que se negocia entre ambos países.

El 14 de octubre, en una reunión previa a su desayuno en la Casa Blanca, el republicano advirtió que el apoyo financiero de Estados Unidos dependería de que el libertario gane las elecciones legislativas argentinas, que se celebrarán el domingo 26 de octubre.