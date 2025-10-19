Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 9:39 am

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Milei endeuda Argentina con 20 mil millones de dólares más... y no resuelve el fondo

El programa SNL se burló de Javier Milei con referencias a Austin Powers y críticas al apoyo financiero que le ofreció Donald Trump durante su reciente visita a EU.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El programa Saturday Night Live (SNL), uno de los más populares de la televisión estadounidense, dedicó un sketch al Presidente de Argentina, Javier Milei, en el que lo comparó con el personaje de Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció el Gobierno de Donald Trump tras su visita a la Casa Blanca.

En la parodia, el conductor del noticiero de SNL muestra una imagen dividida en dos: a la izquierda, el Presidente argentino Javier Milei; a la derecha, el extravagante agente británico Austin Powers, interpretado por Mike Myers. Ambos comparten exactamente la misma expresión facial.

Entre risas del público, el presentador dice: “El Presidente argentino Javier Milei, visto aquí preguntando 'si esto te excita, bebé', se reunió esta semana con el Presidente Trump en la Casa Blanca, donde Trump anunció que enviará 40 mil millones de dólares a Argentina”.

Durante el sketch, el actor también se burló del apoyo del Presidente Trump a Milei con una frase que causó mayor polémica: “Si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo a Argentina. Bueno, un aplauso”, dijo en referencia a los nazis que se refugiaron en el país tras la Segunda Guerra Mundial.

El comentario provocó carcajadas entre los asistentes y una ola de reacciones en redes sociales, donde el video se volvió viral en pocas horas.

Saturday Night Live, al aire desde 1975, es reconocido por su humor ácido y sus referencias a la actualidad política. En esta ocasión, el programa retrató a Milei con un tono burlón y lo sumó a la larga lista de líderes internacionales que han sido parodiados en su popular segmento de noticias.

Trump pone a Milei en aprietos

El programa se transmitió pocos días después de que el Presidente Donald Trump pusiera en aprietos a Javier Milei al condicionar públicamente el rescate económico que se negocia entre ambos países.

El 14 de octubre, en una reunión previa a su desayuno en la Casa Blanca, el republicano advirtió que el apoyo financiero de Estados Unidos dependería de que el libertario gane las elecciones legislativas argentinas, que se celebrarán el domingo 26 de octubre.

"La elección viene muy pronto, es una elección muy grande, la verá el mundo entero, porque [Milei] ha hecho un trabajo increíble, pero con ello viene algo de dolor, y ahora están saliendo. La victoria es muy importante, sus encuestas se ven bien, pero creo que se verán mejor después de esto", dijo Trump ante los medios durante la reunión bilateral.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

+ Sección

Galileo

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
1

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
2

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

Elon Musk
3

Una vacuna contra el egoísmo

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
4

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
5

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
6

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Bolivia enfrenta una elección histórica: por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), de izquierda, no estará en la boleta presidencial.
7

La izquierda se peleó a muerte y Bolivia decide hoy entre dos candidatos de derecha

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
8

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.
9

Israel retoma alto al fuego en Gaza luego de ataques; Hamás acusa violación del pacto

Sheinbaum regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias
10

CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avanza envío de ayuda: Semar

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.
11

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

La SSPC informó que autoridades detuvieron en Guerrero y Morelos a 6 personas presuntamente involucradas en una agresión contra uniformados en Acapulco.
12

Elementos de la SSPC repelen ataque armado en Acapulco; detienen a 6 y abaten a uno

Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
13

7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.
14

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Cometa "de las nueve colas"
15

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SSPC informó que autoridades detuvieron en Guerrero y Morelos a 6 personas presuntamente involucradas en una agresión contra uniformados en Acapulco.
1

Elementos de la SSPC repelen ataque armado en Acapulco; detienen a 6 y abaten a uno

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.
2

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Sheinbaum regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias
3

CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avanza envío de ayuda: Semar

Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.
4

Israel retoma alto al fuego en Gaza luego de ataques; Hamás acusa violación del pacto

Verstappen domina el GP de Estados Unidos
5

Verstappen domina el GP de Estados Unidos y acecha liderato de los pilotos de McLaren

Bolivia enfrenta una elección histórica: por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), de izquierda, no estará en la boleta presidencial.
6

La izquierda se peleó a muerte y Bolivia decide hoy entre dos candidatos de derecha

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
7

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Las autoridades de Israel suspendieron la entrada de ayuda humanitaria "hasta nueva orden" después de acusar a las milicias de Hamás de romper el alto al fuego.
8

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza como represalia contra Hamás

Niño SIcario
9

El crimen organizado lleva años aprovechándose de niños vulnerables para reclutarlos

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
10

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
11

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.
12

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU