Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 2:17 pm

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.

Salinas Pliego afirmó que los próximos 20 años estarán dedicados a un nuevo reto: involucrarse en asuntos públicos.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Durante la celebración de su cumpleaños número 70, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ofreció un discurso lleno de anécdotas, reflexiones y declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.

En un tono directo y provocador, el magnate, que adeuda 74 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que ha compartido sus intenciones políticas rumbo al 2030, repasó su trayectoria y lanzó una crítica directa al Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Después de 40 años de hacer negocios y cosas, creo que es momento de retomar el tema de la cosa pública”, declaró ante familiares y amigos que lo acompañaron en el evento que se realizó la noche del sábado.

“¿De qué sirve tener negocios y ser exitosos cuando el entorno se te 'despedorra' de las manos?”, cuestionó.

Frente a su esposa María Laura Medina, sus hijos y nietos, Salinas Pliego anunció que en los próximos 20 años que le quedan buscará entrar en una “nueva etapa”, que definió como “otro reto”.

Aunque no detalló si se trata de una candidatura formal, el tono del mensaje dejó entrever una intención política clara.

El empresario cerró con una frase que encendió las redes: “¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.

La declaración marcó el cierre de un discurso donde dio el reporte de su balance empresarial, su posicionamiento político y un poco de provocación.

También recordó momentos clave de su trayectoria: “Siempre he sido metiche”, dijo al evocar su incursión en seguros, banca y telecomunicaciones. Además, presumió la venta de Iusacell a AT&T y el nacimiento de Total Play como parte de su legado en los últimos años.

Desde el pasado mes de agosto, Ricardo Salinas Pliego aseguró que, de ser necesario, buscará convertirse en candidato a la Presidencia de México en 2030 para recuperar el rumbo del país, que considera perdido.

En la segunda parte de una entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza, en el canal "Código Magenta", el empresario expresó: "No es algo que yo esté buscando activamente [ser candidato a la Presidencia] porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo: 'Si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos, nos van a reclamar'. […] Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario”.

Esta posibilidad de abrirse un espacio en la política mexicana como aspirante presidencial llega justo cuando Salinas Pliego está envuelto en diversos juicios que arrastra de hace años por sus millonarios adeudos con el SAT, los cuales ha evitado pagar gracias a su ejército de abogados y al poder mediático que ha logrado intimidar a las autoridades.

En el sexenio pasado, quiso usar su relación de amistad con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para no pagar. El propio expresidente contó, en marzo del año pasado, que fue el dueño de TV Azteca quien no aceptó el descuento de ocho mil millones de pesos de impuestos de los 26 mil millones que debía en ese entonces y él se alegró de que así haya sido.

