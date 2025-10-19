La izquierda se peleó a muerte y Bolivia decide hoy entre dos candidatos de derecha

La ruptura entre Evo Morales y Luis Arce, sumada al desgaste del discurso indígena, dejó al MAS sin representación. Hoy Bolivia decide entre dos derechas.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Bolivia enfrenta este domingo una elección histórica: por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) no estará en la boleta presidencial. El partido que llevó al poder a Evo Morales en 2005 quedó fuera de la segunda vuelta, sepultado por sus peleas internas, una crisis económica profunda y el ascenso de una nueva clase indígena que ya no se identifica con la izquierda.

La caída del MAS no fue repentina. Se fue gestando por dentro, con peleas entre Evo Morales y el Presidente Luis Arce, el bloqueo a nuevos liderazgos y una desconexión con una base social que ya no es la misma.

“Estamos en el crepúsculo de un proyecto político”, dijo Álvaro García Linera, exvicepresidente. “Porque el proyecto del MAS y su liderazgo indígena no tienen propuestas para afrontar la nueva realidad que, en parte, ha sido producida por ellos mismos”.

En la primera vuelta de agosto, la derecha y el centroderecha sumaron el 78 por ciento de los votos. El MAS, bajo la hegemonía de Arce, apenas superó el tres por ciento y perdió toda representación en el Congreso.

#SegundaVueltaBolivia I 🗳 🇧🇴 Así vota la Comunidad Covendo, municipio Palos Blancos, circunscripción especial.

👉 Unidad Educativa Franz Tamayo, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.#TSEBolivia#EleccionesGenerales2025#SeguimosConstruyendoDemocracia pic.twitter.com/dsky1dYJP6 — TSE Bolivia (@TSEBolivia) October 19, 2025

Morales, enfrentado con Arce, llamó al voto nulo tras quitarle el respaldo a Andrónico Rodríguez, a quien él mismo había impulsado. Así se llegó a un balotaje entre Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente derechista, y Rodrigo Paz, candidato centroderechista que sorprendió en la primera vuelta.

El colapso del MAS también se explica por el cambio social que vivió Bolivia. Muchos de los indígenas que fueron base del proyecto de Morales hoy forman parte de la clase media y alta, y ya no se sienten convocados por una narrativa de lucha. No obstante, el partido no logró renovar su discurso para conectar con una generación que creció en mejores condiciones y con nuevas aspiraciones.

La escritora Quya Reyna lo explica desde su experiencia: “¿Qué dejó el MAS? Al indio con capital. Gente que puede disfrutar de la distribución de una riqueza que antes sólo era para las élites. Hablo por ejemplo de indios importadores que gracias al dólar barato viajan a China como si fuesen a una provincia más de Bolivia. Esos indígenas ya no se adscriben a una lucha de izquierda”.

La crisis económica terminó de romper el vínculo. Bolivia agotó sus reservas de gas por falta de exploración, corrupción e ineficiencia. Sin dólares en su banco central, el peso se devaluó, la inflación superó el 25 por ciento y las importaciones se desplomaron. Las filas para cargar combustible se volvieron parte del paisaje urbano. El MAS, que alguna vez ofreció redistribución y estabilidad, ya no podía sostener ni lo uno ni lo otro.

#SegundaVueltaBolivia I 🗳 🇧🇴 Así vota el Pueblo indígena Guaraní, Comunidad Yateirenda, municipio Cabezas.

👉 Unidad Educativa Yateirenda en el departamento de Santa Cruz.#TSEBolivia#EleccionesGenerales2025#SeguimosConstruyendoDemocracia pic.twitter.com/PfZgRUD8O7 — TSE Bolivia (@TSEBolivia) October 19, 2025

La gestión de Arce, que había sido Ministro de Economía en los años de mayor crecimiento del partido, no logró revertir el deterioro. Su estilo confrontativo y la falta de una estrategia clara profundizaron la crisis interna del partido. El MAS no encontró cómo transitar del liderazgo carismático de Morales a una conducción más institucional.

Hoy, el electorado boliviano se define más por su clase social que por su origen. De hecho, sectores indígenas votaron por opciones de derecha, lo cual también deja ver una diversidad que responde a nuevas necesidades. Es decir, la identidad indígena sigue presente, pero ya no es el eje que ordena las decisiones políticas.

En tanto, Morales permanece en el Chapare, protegido por su base, mientras enfrenta una orden de arresto por trata de menores. Aún así, considera un logro haber concentrado casi un millón de votos nulos en la primera vuelta.

Quiroga propone levantar restricciones a las exportaciones agropecuarias y obtener 12 mil millones de dólares de organismos internacionales. Paz plantea usar tres mil 500 millones ya aprobados en la Asamblea y recortar el gasto público.

Quiroga lidera los sondeos con más del 44 por ciento de intención de voto, seguido por Paz con 36.5 por ciento. Además, será la primera vez que se aplica el mecanismo de segunda vuelta, establecido en la Constitución de 2009.

Con el MAS fuera de la contienda, Bolivia da por terminado un ciclo político que marcó veinte años. La izquierda se deshizo desde adentro, y el país enfrenta hoy una decisión que redefine su rumbo.

Bolivia cierra urnas y comienza el conteo

La jornada electoral en Bolivia concluyó este domingo a las 16:00 horas sin reportes de incidentes relevantes, según confirmó el Tribunal Supremo Electoral.

Las mesas abrieron de forma puntual y el proceso se desarrolló con normalidad, lo que permitirá agilizar el escrutinio y la publicación de resultados preliminares a través del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

Con las urnas cerradas, comienza ahora el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, en una elección marcada por el fin del ciclo del MAS y la disputa entre dos candidatos de derecha.