La Lotenal devela billete por los 45 años de la Comar; destaca labor para dar refugio

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 4:11 pm

La Lotería Nacional (Lotenal) y la Secretaría de Gobernación (Segob) develaron un billete por los 45 años de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

La titular de la Lotenal dio a conocer que con una emisión de dos millones 400 mil "cachitos", el billete de la Comar ya se encuentra a la venta alrededor del país y en miloteria.mx. El sorteo tiene un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos; se realizará la noche del domingo 26 de octubre a las 20:00 horas.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La Lotería Nacional (Lotenal) y la Secretaría de Gobernación (Segob) develaron el pasado 17 de octubre el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724 para celebrar el aniversario número 45 de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En un comunicado, detallaron que el lanzamiento de este "cachito" también tiene el objetivo de "destacar su labor de garantizar el derecho de las personas a recibir refugio y protección en México, además de su papel como un referente en América Latina en la atención y reconocimiento de quienes huyen por motivos como la persecución o la violencia en sus países de origen".

Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional; y Xadeni Méndez Márquez, coordinadora general de la Comar, coincidieron en la importancia de coadyuvar en acciones que contribuyen a fortalecer los procedimientos y la atención del flujo masivo de personas que requieren refugio.

Antes de la develación del billete conmemorativo, Arturo Medina, quien acudió al evento en representación de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, sostuvo que este aniversario alienta a seguir construyendo un México que honra su tradición de asilo y refugio.

“Es un gran gusto que la Lotería Nacional emita un billete conmemorativo por el 45 aniversario de la Comar, pues a través de estos billetes se expresan mensajes de identidad, esperanza y solidaridad. Deseo que este acto sirva de homenaje a quienes cruzan fronteras, superan obstáculos y dejan atrás todo para buscar en México un lugar donde vivir”, declaró.

En tanto, Olivia Salomón resaltó que la Lotenal acompaña los grandes momentos de la Nación y que, con esta vocación, conmemora a la Comar con el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724, "que en este 45 aniversario celebra una de las expresiones más nobles de la identidad nacional: la tradición humanitaria y hospitalaria de México".

"Este billete conmemorativo de la Lotería Nacional rinde homenaje a esta historia de solidaridad, recordándonos que somos una Nación que no cierra puertas, que acompaña y que abraza a quienes buscan un nuevo comienzo", subrayó.

Asimismo, Salomón recordó que la institución de la suerte forma parte del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, "quien reafirma con claridad una política exterior con rostro humano, moderno, firme y profundamente humanista". "Se trata de una política que coloca la dignidad y los derechos humanos al centro, y que entiende que la solidaridad no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia", añadió.

Mientras que Xadeni Méndez consideró que el billete es un homenaje y un acto de gratitud hacia quienes encontraron en México protección y nuevas oportunidades tras huir de la violencia y la persecución.

"Hace 45 años, en medio de los desplazamientos y exilios provocados por la guerra y la persecución, México dio un paso histórico: crear una institución civil, humanitaria y laica que encarnara su vocación internacionalista", dijo.

En su oportunidad, Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, manifestó que es muy simbólico que las personas refugiadas se visibilicen en la vida cotidiana de México a través de un billete conmemorativo.

A su vez, reconoció que México, además de ser un país solidario y abierto, ha demostrado tener muy claro que lo que hay en el centro son los derechos, y en este caso, el de las personas que han tenido que abandonar todo por causas relacionadas con violencia o persecución.

La titular de la Lotenal dio a conocer que con una emisión de dos millones 400 mil "cachitos", el billete de la Comar ya se encuentra a la venta alrededor del país y en miloteria.mx. Foto: Lotería Nacional

