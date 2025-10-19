Verstappen domina el GP de Estados Unidos y acecha liderato de los pilotos de McLaren

Europa Press

19/10/2025

Verstappen domina el GP de Estados Unidos

En una carrera que dominó de principio a fin, el neerlandés Max Vertappen se quedó con la victoria del GP de Estados Unidos, con lo cual recortó su distancia con los McLaren en el campeonato de pilotos.

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) venció este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos sin oposición partiendo desde la pole, para seguir recortando con los McLaren, un líder Oscar Piastri en problemas y que volvió a no tener buen ritmo, mientras que Lando Norris fue segundo y también se acercó.

Verstappen mandó de principio a fin una carrera no tan accidentada como la del sprint. El de Red Bull, que ganó el sábado mientras los McLaren se quedaron fuera en la primera curva, se fue en solitario, mientras por detrás, Norris tuvo que lidiar con la presión y la urgencia de terminar al menos segundo en Austin.

Su obstáculo fue el Ferrari de Charles Leclerc, quien apostó por neumático blando primero, al revés que los demás. Al monegasco le sirvió para ganar la posición en la salida, con Norris con todo en juego y sin poder arriesgar. En la primera tanda no pudo el coche papaya con el rojo, pero a cinco vueltas del final, el británico se hizo con la segunda plaza para ponerse a 14 puntos de un Piastri que solo pudo ser quinto, detrás también de Lewis Hamilton.

La batalla de Norris por ser segundo fue lo más emocionante del COTA, amenazado de sanción además el inglés por sus salidas de pista. Por detrás, la falta de ritmo de Piastri, incapaz de alcanzar al otro Ferrari, confirmó la tendencia de las últimas cuatro carreras: el McLaren ya no manda y Verstappen, ahora a 40 puntos del liderato, quiere seguir en la disputa de su quinto Mundial seguido.

La salida limpia y también la parada sin incidentes hizo que la cita texana quedara casi como empezó, en tierra de nadie los Mercedes con George Russell sexto. Para Carlos Sainz terminó pronto por un error tratando de adelantar a Andrea Kimi Antonelli, lastrado desde ahí el otro Mercedes. El madrileño tuvo que retirar su coche a las siete vueltas y perdió su buena dinámica, cuando venía de hacer podio en Baku y de una buena remontada en Singapur.

El de Williams, que había sido además tercero en la Sprint americana del sábado, fue la cruz en cuanto a los pilotos españoles, mientras que Fernando Alonso batalló para sumar un punto, entre abandonos y supervivencia. El doble campeón del mundo demostró que no piensa dejarse ir, aunque a todos en Aston Martin se les va la cabeza pensando en dentro de cuatro meses y el coche de 2026.

