Elementos de la SSPC repelen ataque armado en Acapulco; detienen a 6 y abaten a uno

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 5:44 pm

La SSPC informó que autoridades detuvieron en Guerrero y Morelos a 6 personas presuntamente involucradas en una agresión contra uniformados en Acapulco.

Autoridades federales y estatales desplegaron operativos en Guerrero y Morelos para detener a los implicados en el ataque contra elementos de la SSPC en Acapulco.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).-  La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este domingo que autoridades federales y estatales de Guerrero y Morelos lograron la detención de seis personas que presuntamente participaron en una agresión contra elementos de seguridad en Acapulco.

En un comunicado, la dependencia detalló que entre los detenidos se encuentra un sujeto identificado como jefe de plaza de un grupo criminal que opera en el puerto.

De acuerdo con información oficial, elementos de la SSPC que realizaban labores de vigilancia en colonias de Acapulco fueron agredidos a balazos por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta, lo que desató un enfrentamiento entre los uniformados y los agresores.

Como resultado de estos hechos, tres agentes resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital para ser atendidos; por otra parte, uno de los atacantes que también resultó lesionado fue detenido en el lugar y llevado a un nosocomio bao custodia policial, mientras que otro sujeto perdió la vida.

A raíz de esta agresión, autoridades desplegaron un operativo para identificar a otros posibles implicados, con lo que lograron identificar a una camioneta azul en la que viajaban tres sujetos que presuntamente estaban vinculados con el ataque.

El vehículo fue interceptado en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso-Morelos, y tras una revisión de rutina se hallaron 90 dosis de cristal y 10 de mariguana, por lo que los tres pasajeros del vehículo fueron arrestados.

Como parte de estas operaciones, en Cuernavaca, Morelos, se logró la detención de un hombre identificado como jefe de plaza de un grupo criminal con operación en Acapulco, Guerrero, así como de una mujer que lo acompañaba.

Finalmente, gracias a una alerta de centros monitoreo autoridades identificaron un domicilio en el que se aseguraron tres armas de fuego cortas, un arma larga, nueva cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta.

En la detención de los seis sujetos relacionados con el ataque a elementos de seguridad en Acapulco participaron agentes de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Guerrero, Fiscalía y Policía Estatal de Morelos.

