CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avanza envío de ayuda: Semar

CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avance envío de ayuda: Semar

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 5:16 pm

Sheinbaum regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias

Por segunda ocasión, la Presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Puebla para revisar las afectaciones por las lluvias en la región y afirmó que nada de lo dañado se quedará sin arreglo. Por su parte, la Semar brindó una actualización sobre la distribución de ayuda en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Ciudad de México/Puebla, 19 de octubre (SinEmbargo/AmbasManos).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) regresó a Puebla por segunda vez en sólo una semana para verificar los daños por las lluvias en la Sierra Norte. Ahora recorrió junto al Gobernador Alejandro Armenta el municipio de Pantepec. 

Ambos recorrieron zonas como el refugio temporal de El Carrizal. El objetivo fue el de conocer las necesidades de las familias y reafirmar el compromiso de que no están solas.

La Presidenta expresó que sabe que existe desesperación. Sin embargo, manifestó que deben tener claro que cuentan con el acompañamiento de las autoridades. Esto para solucionar la situación y que todo esté bajo control.

En este sentido, aseguró que serán reparadas las escuelas, caminos y las clínicas. Poco a poco, todas las comunidades saldrán adelante. Pantepec fue uno de los municipios más afectados por los deslaves e inundaciones.

Sumado a ello, el Gobierno federal realizará un censo de las viviendas afectadas para otorgar apoyos directos a los damnificados.

"Se va a analizar el censo y dependiendo de la pérdida que hayan tenido su casa se va a dar un segundo apoyo, si se perdió completamente la casa el apoyo va a ser mayor. Si tuvieron afectaciones menores el apoyo va a ser mayor”, afirmó Sheinbaum.

Entre estos se darán enseres como muebles y electrodomésticos para las personas que a causa de las inundaciones perdieron estufas, refrigeradores, colchones, entre otros artículos.

Asimismo, se coordinará con Armenta Mier para regresar al municipio, a fin de constatar las reparaciones y para reunirse de nuevo con los habitantes.

Sheinbaum también aseguró que se dará atención a todas las escuelas y clínicas de las zonas afectadas, además de que se coordinará con el Gobernador para regresar a la entidad y supervisar el avance de los apoyos. "Nada se va a quedar sin arreglo", sostuvo.

La Semar da actualización sobre distribución de apoyos

Mientras la Presidenta Sheinbaum visitó Puebla para atender la emergencia por las lluvias en la entidad, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el avance en la entrega de apoyos a las familias afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que continúa con las "acciones logísticas para garantizar el traslado eficiente de víveres y artículos de primera necesidad desde los 49 centros de acopio habilitados en los diferentes Mandos Navales, hacia las comunidades más afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos".

Según lo detallado por la Semar, a la fecha se han recolectado alrededor de 254 mil 752 litros de agua embotellada, 10 mil 829 kilogramos (kg) de alimento para mascota, 21 mil 004 kg de víveres a granel, 37 mil 966 piezas de enseres de higiene y tres mil 611 piezas de enseres para limpieza.

Asimismo, indicó que la distribución de ayuda se ha realizado del siguiente modo:

  • Veracruz: 10 mil 135 despensas y 76 mil 860 litros de agua embotellada distribuidos en los municipios de Poza Rica, Álamo, Ilamatlán, Zacualpan, Zontecomatlán, Texcatepec, Ixhuatlán y El Higo.
  • Puebla: dos mil 500 despensas y 20 mil litros de agua enviados al municipio de Huauchinango.
  • Hidalgo: mil despensas y ocho mil litros de agua enviados a los municipios de Metztitlán, Huehuetla y Tenango.

La Semar precisó que, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, se han establecido rutas terrestres, y puentes aéreos y marítimos para garantizar que toda la ayuda llegue de manera oportuna y directa a las y los afectados.

"El personal naval participa activamente en la carga, transporte y entrega de insumos, manteniendo presencia constante en los puntos de distribución. Asimismo, se supervisa la recepción de donativos en los centros de acopio, donde se clasifican y preparan para su envío conforme a las necesidades detectadas en campo", resaltó la dependencia.

