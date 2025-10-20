Un avión de carga cae al mar en Hong Kong tras derrapar en aterrizaje; hay un muerto

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 6:37 pm

Un avión de carga cayó al mar en Hong Kong tras derrapar en la pista de aterrizaje.

Condiciones climáticas adversas provocaron el derrape de un avión de carga que se salió de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, por lo que terminó en el mar. El incidente provocó la muerte de una persona.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Un avión de carga Boeing 747-481 operado por la aerolínea turca Air ACT en nombre de Emirates SkyCargo se salió de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKG), precipitándose parcialmente al mar.

El incidente, ocurrido alrededor de las 3:50 horas (hora local), dejó un saldo de al menos una persona muerta, de acuerdo con reporte, y activó una operación de rescate, mientras las autoridades investigan las causas bajo condiciones climáticas adversas.

Según información disponible, el vuelo EK9788 provenía del Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un trayecto de casi siete horas sin incidentes reportados durante el vuelo.

Testigos indicaron que el aparato aterrizó en la pista norte del aeropuerto, pero se desvió lateralmente durante el rodaje, colisionando con un vehículo de servicio en tierra. Esta colisión provocó que el tren de aterrizaje se dañara gravemente, arrancando una rueda y lanzando a los ocupantes del vehículo al agua.

El avión terminó con su sección trasera sumergida en el mar, rompiéndose en partes y flotando parcialmente visible en imágenes difundidas a través de redes sociales.

