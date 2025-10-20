Las autoridades detienen a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Los seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en Chiapas cuando viajaban en una carretera a bordo de una camioneta que transportaba un arsenal.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales de Chiapas lograron la detención de seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes se les aseguraron una docena de armas, miles de cartuchos útiles y equipo táctico.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detalló en un comunicado publicado este domingo que entre los sujetos detenidos se encuentran cuatro mexicanos, identificados como Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, y dos sujetos originarios de Guatemala, de nombres Adolfo “N” y Junior “N”.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de seguridad que realizaban patrullajes en el tramo carretero entre Tapilula y Rayón, a la altura del hotel Las Cabañitas, interceptaron una camioneta Nissan Frontier que intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia de los uniformados.

A bordo de dicho vehículo viajaban seis sujetos que se identificaron como integrantes del Cártel de Sinaloa, cuatro de ellos de nacionalidad mexicana y los otros dos de nacionalidad guatemalteca.

Como resultado de esta acción, autoridades decomisaron 12 armas largas tipo cuerno de chivo, mil 640 cartuchos de calibre 7.62 x 39, 89 cartuchos calibre 7.62 x 51, 110 cartuchos calibre 5.56x39, 36 cargadores de plástico y 20 metálicos con capacidad para 30 cartuchos 7.62 x 39, cuatro cargadores de plástico con capacidad para 30 cartuchos calibre 5.56 x 40, dos cargadores metálicos con capacidad para 20 cartuchos calibre 7.62 x 51, y un cargador con capacidad para 100 cartuchos calibre 7.62 x 51.

También se aseguró equipo táctico, el cual incluye 12 chalecos balísticos con placas, dos cascos balísticos, dos pantalones de color caqui, dos guerreras color verde militar, un marro brechador y 220 poncha llantas de metal.

Los seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa detenidos en una carretera de Chiapas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que determine su situación legal por los delitos en los que pudieran estar involucrados.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Estatal Preventiva de la SSP de Chiapas, de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Ejército y la Guardia Nacional (GN).