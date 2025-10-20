Lex Ashton seguirá preso en Reclusorio Oriente; Juez rechaza cambiar medida cautelar

La defensa de Lex Ashton interpuso un recurso para que un Juez modificara la medida cautelar de prisión preventiva, con el fin de que el joven sea internado en una institución de salud mental en lugar de estar preso.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Lex Ashton "N" permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México (CdMx) luego de que un Juez de Control se negó a cambiar la medida cautelar que le fue impuesta, durante una audiencia celebrada este domingo.

El joven, de 19 años de edad, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio luego de ser señalado como perpetrador del ataque ocurrido el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur (CCH Sur), que dejó un saldo de un estudiante sin vida y un trabajador lesionado.

La defensa del acusado interpuso un juicio de amparo con el propósito de que se modificara la medida cautelar para que pueda permanecer internado en un centro de salud mental mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

En una audiencia celebrada este domingo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, ubicado en la colonia Doctores, el Juez de Control determinó modificar la medida cautelar impuesta a Lex Ashton, de prisión preventiva oficiosa a justificada.

De acuerdo con declaraciones del abogado defensor del joven, David Retes, el Ministerio Público argumentó que el acusado representa un peligro para la sociedad, por lo que la autoridad judicial determinó que debe permanecer recluido.

“No me interesa llevármelo a su casa porque por supuesto que no, ya que como bien lo vienen mencionando, se trata de una persona que está mal de salud mental y obviamente la idea es ingresarlo a un nosocomio especialista en salud mental”, apuntó el litigante.

Cabe mencionar que el joven presuntamente fue motivado para cometer el ataque por una comunidad en redes sociales de "incels", hombres que se autodenominan "involuntariamente célibes" y que difunden mensajes de odio contra mujeres.