Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"

En un encuentro con la prensa, Donald Trump afirmó que impondrá medidas arancelarias contra Colombia. Asimismo, calificó a Gustavo Petro como un "lunático" con "muchos problemas mentales".

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, continúa su guerra personal en contra de Gustavo Petro, Presidente de Colombia, al cual no sólo calificó como un "líder del narcotráfico", sino también como un "lunático". Asimismo, afirmó que impondrá sanciones arancelarias al país sudamericano.

Hoy por la tarde, luego de una mañana en la que ambos mandatarios intercambiaron señalamientos y descalificaciones, el republicano habló nuevamente sobre Petro durante un encuentro que sostuvo con la prensa estadounidense antes de abordar el Air Force One (nombre del avión presidencial de EU).

Una de las preguntas que le plantearon a Trump fue sobre una publicación en redes sociales hecha por el Senador republicano Lindsey Graham, quien afirmó lo siguiente: "He tenido hoy una conversación muy positiva con el Presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El Presidente Trump es más duro que cualquier otro Presidente de nuestra historia, y me ha informado de que va a golpear a Colombia —no sólo a sus narcotraficantes y comerciantes de drogas—, sino también donde más duele, en el bolsillo".

Al respecto, el magnate confirmó haber conversado con Graham y dijo que, en efecto, anunciará medidas arancelarias en contra de Colombia; sin embargo, no compartió detalles.

"Leí la declaración del Senador Graham y es correcta. Estuve hoy con él, estuvimos trabajando hoy", dijo el Presidente estadounidense, y añadió que será el lunes cuando informará sobre los aranceles que tiene planeado imponer al país gobernado por Gustavo Petro.

#ATENCIÓN Trump acaba de anunciar nuevos aranceles para Colombia. Es inaceptable el chantaje al que quieren someter a los colombianos. Más allá de las diferencias políticas, no se puede permitir esto, ni que se recurra a calificativos como “narcotraficante” contra el presidente… pic.twitter.com/2vQrWgii6O — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) October 20, 2025

Petro es un lunático: Trump

A la vez que amagó con imponer sanciones económicas a Colombia, Donald Trump también lanzó nuevos insultos hacia Gustavo Petro, a quien tachó de ser un "lunático" con "problemas mentales".

"Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor Presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas, problemas mentales", declaró el mandatario de Estados Unidos en un encuentro con la prensa.

En el mismo sentido, el republicano acusó a Colombia de ser una "fábrica de producir de drogas" e indicó que EU no será parte del problema, por lo que dejará de dar toda clase de subsidios al país sudamericano.

"Colombia es una máquina de fabricar drogas, y no vamos a ser parte de eso, así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les damos [...] Los campos están llenos de drogas, las refinan; producen enormes cantidades de cocaína y la envían a todo el mundo y destruyen familias", apuntó Trump.