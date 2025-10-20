Marruecos derrota a Argentina y se convierte en campeón del Mundial sub-20 de futbol

19/10/2025 - 10:38 pm

La selección de Marruecos escribió una página dorada en su historia al vencer 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Zabiri fue el héroe de Marruecos en la final contra Argentina del Mundial Sub 20, celebrado en Santiago de Chile.

Por R. Alexander Núñez

Los Ángeles, 19 de octubre (LaOpinión).- La selección de Marruecos escribió una página dorada en su historia al vencer 2-0 a Argentina en la final del Mundial sub-20 de Chile 2025. Con un doblete de Yassir Zabiri, el conjunto africano conquistó por primera vez el título mundial de la categoría, en un encuentro disputado en el Estadio Nacional de Santiago.

Desde los primeros minutos, Marruecos mostró un plan de juego claro: intensidad, orden defensivo y transiciones rápidas. La selección argentina, por su parte, intentó imponer su estilo de posesión, pero encontró dificultades para romper las líneas rivales. A los 12 minutos, un tiro libre ejecutado por Zabiri se clavó en el ángulo izquierdo del arquero Santino Barbi. Fue el 1-0 y el inicio de una noche inolvidable para los africanos.

Pese al golpe, Argentina no bajó los brazos. Gianluca Prestianni y Maher Carrizo buscaron el empate con disparos de media distancia, aunque sin éxito. Marruecos aprovechó los espacios y, en el minuto 29, Othmane Maamma desbordó por la derecha y asistió nuevamente a Zabiri, quien de zurda marcó el 2-0. La ventaja, merecida por eficacia y disciplina, marcó el rumbo del encuentro.

Argentina lo intentó, pero la selección marroquí resistió con firmeza

En el complemento, el conjunto dirigido por Diego Placente intentó reaccionar con los ingresos de Santiago Fernández y Tobías Andrada, que aportaron energía al ataque. Sin embargo, la defensa marroquí, liderada por Ibrahim Gomis en el arco, se mantuvo impenetrable. Los sudamericanos controlaron la pelota, pero carecieron de claridad en el último tramo. Cada intento se estrelló contra el muro táctico africano.

Las últimas jugadas reflejaron la desesperación argentina y la calma marroquí. Los norteafricanos supieron enfriar el partido, aprovechar las faltas y mantener el ritmo bajo control hasta el silbatazo final. Con el 2-0 definitivo, Marruecos no solo se consagró campeón del mundo Sub-20, sino que se convirtió en el segundo país africano en lograrlo, después de Ghana en 2009.

El desempeño de Yassir Zabiri —autor de los dos goles y figura indiscutida de la final— fue clave para un equipo que superó a potencias como Brasil, Estados Unidos y Francia en su camino al título. Argentina, que buscaba su séptima corona, se quedó con la frustración de una final en la que nunca encontró respuestas ante un rival que golpeó en los momentos justos y defendió con inteligencia un triunfo histórico.

