Trump reorienta su ira: ahora es hacia Latinoamérica. Amenaza a Petro, acosa a Maduro

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 1:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Lula advierte peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina

Colombia llama a consultas al Embajador en EU después de los ataques de Trump a Petro

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"

Este fin de semana se elevaron las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, ya que Donald Trump lanzó acusaciones y amenazas contra Gustavo Petro, las cuales se suman a un panorama complejo en la región por el despliegue de las fuerzas estadounidenses en el Caribe para meter presión a Nicolás Maduro en Venezuela.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– La promesa del Presidente de Estados Unidos (EU) de atacar a los narcotraficantes en Colombia se amplió. Ahora la campaña antinarcóticos se ha convertido en un ataque contra los gobiernos de América Latina con los que no simpatiza, dice The Wall Street Journal.

El ataque contra Colombia se produjo este domingo en una publicación en redes sociales, en la que calificó a su Presidente, Gustavo Petro, de “líder del narcotráfico”, y se comprometió a suspender la ayuda estadounidense a Bogotá y a tomar medidas unilaterales a menos que Petro cerrara de inmediato “estos campos de exterminio”. Trump dijo a la prensa que anunciaría nuevos aranceles a Colombia este lunes. Colombia ha retirado a su Embajador en Washington para consultas.

“Las amenazas convirtieron a uno de los socios de seguridad más importantes de Washington en un objetivo, sumándose a una ofensiva estadounidense que ha incluido ataques a presuntos barcos con drogas en el Caribe y una creciente presión sobre el Presidente venezolano Nicolás Maduro, un esfuerzo que, según expertos en drogas y exfuncionarios, está desdibujando la línea entre la lucha contra el narcotráfico y el cambio de régimen. El Gobierno de Trump cree que su campaña contra Maduro está dando resultados y que una mayor presión militar estadounidense en la región lo convencerá de que no puede permanecer en el poder”, dice el diario estadounidense.

Estas tensiones se agravaron luego de que María Corina Machado, opositora venezolana, recibiera el Premio Nobel de la Paz. Corina ha pedido una intervención armada en su propio país. El premio sorprendió para mal a los progresistas e izquierdistas de la región, que consideran un exceso de la institución que lo otorga.

Maduro desplegó por todo Venezuela un ejército regular y paramilitares para una eventual resistencia en caso de invasión. Sin embargo, en una carta a Trump el mes pasado, Maduro prometió presentar datos que demuestren que su país no trafica con drogas. El viernes, Trump afirmó que Maduro estaba dispuesto a darlo todo para aliviar las tensiones, y añadió que no quiere meterse con Estados Unidos.

Petro acusa a Estados Unidos de asesinar a un pescador en un ataque a una embarcación que, según las autoridades estadounidenses, transportaba drogas ilícitas. Trump respondió que recortaría la asistencia e impondría nuevos aranceles al país. La disputa entre ambos líderes reflejó la creciente tensión en la región por el enorme despliegue militar estadounidense en el Caribe, cuyo objetivo es Venezuela, vecino de Colombia. Fuerzas estadounidenses han matado a decenas de personas en las últimas semanas a bordo de embarcaciones que, según la Administración Trump, transportaban drogas desde Venezuela.

Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un "narcotraficante".
La publicación del Presidente Donald Trump en Truth Social. Foto: Captura de pantalla

“El Gobierno no ha aportado ninguna prueba que sustente estas afirmaciones, salvo descripciones de evaluaciones de inteligencia y videos desclasificados de fragmentos de los ataques. Especialistas legales han declarado ilegales estos asesinatos, ya que los militares no pueden atacar legítimamente a civiles que no representan una amenaza en ese momento ni participan directamente en las hostilidades”, dice por su parte The New York Times.

“Funcionarios del Gobierno estadounidense cometieron un asesinato y violaron nuestra soberanía en aguas territoriales”, escribió Petro en redes sociales. Añadió que el hombre asesinado en el ataque de mediados de septiembre, Alejandro Carranza, era un “pescador de toda la vida”, cuya embarcación sufrió daños y se encontraba a la deriva, probablemente en aguas colombianas, en el momento del ataque. No se pudo confirmar de inmediato su descripción de Carranza ni de su embarcación.

Tensión en el Caribe

Los dos presidentes han tenido una relación tormentosa desde el comienzo de la segunda Administración de Trump. En enero, apenas unos días después de que Trump asumiera el cargo, amenazó con imponer aranceles altísimos a Colombia cuando Petro intentó bloquear el uso de aviones militares por parte de Trump para deportar a miles de migrantes a Colombia.

Estados Unidos también revocó la visa de Petro durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, después de que pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en una manifestación pro palestina en Nueva York.

Colombia tenía previsto recibir más de 400 millones de dólares en ayuda a principios de año, de acuerdo con lo que dijo Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de investigación. Isacson habló con The New York Times. Dijo que los recortes anteriores habían dejado a Colombia con aproximadamente una cuarta parte de esa cantidad.

Si bien Colombia y Estados Unidos aún cooperan en los esfuerzos antinarcóticos, agrega el diario, la asistencia estadounidense al país en general también ha disminuido desde los años del “Plan Colombia”, una iniciativa de principios de la década de 2000 que finalizó hace una década y que tenía como objetivo combatir tanto a los cárteles de la droga como a las insurgencias armadas de izquierda. “Más allá del efecto sobre la ayuda, la disputa subraya cómo Colombia podría enfrentar mayores consecuencias del despliegue militar estadounidense en el Caribe”.

“Colombia es por lejos el mayor productor de cocaína del mundo y un actor mucho más importante en el tráfico mundial de drogas que Venezuela, que produce cantidades insignificantes de cocaína y esencialmente no juega ningún papel en la producción o el contrabando de fentanilo. El despliegue de fuerzas estadounidenses es el mayor en la región en décadas, e incluye cerca de 10 mil soldados estadounidenses y decenas de aeronaves y buques militares. Si bien la Administración Trump afirma que se trata de una misión antidrogas y antiterrorista, funcionarios han dejado claro en privado que el objetivo principal es expulsar del poder al líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro”, señala el Times.

Petro, izquierdista y exmiembro de una guerrilla urbana que asumió la Presidencia en 2022, ha expresado repetidamente su apoyo a Maduro mientras la crisis entre Washington y Caracas se intensifica. El Presidente colombiano ha mostrado su disposición a confrontar a Trump, en marcado contraste con la cautela que la mayoría de los demás líderes latinoamericanos han adoptado con la Administración Trump.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

+ Sección

Galileo

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
1

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Cometa "de las nueve colas"
2

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

La guerra de ICE en Chicago
3

La guerra de ICE en Chicago

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
4

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

Lula ha advertido de los peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina.
5

Lula advierte peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
6

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

La derecha mexicana estará conmovida. Su gran esperanza es Donald Trump y esas marchas no son buena señal.
7

Problemas en la derecha

Claudio X. González y Ana Lucía Medina encabezan la organización "Salvemos la democracia"
8

Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
9

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

Sheinbaum cuestionó la falta de sensibilidad en el relanzamiento del PAN mientras miles de damnificados sufren, así como la presencia de los mismos de siempre.
10

Sheinbaum critica el relanzamiento del PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

11

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.
12

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Elon Musk
13

Una vacuna contra el egoísmo

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
14

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Autoridades detuvieron en Chiapas a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes les aseguraron armas, miles de cartuchos útiles y equipo táctico.
15

Las autoridades detienen a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Trump reorienta su ira: ahora es hacia Latinoamérica. Amenaza a Petro, acosa a Maduro

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
2

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

Lula ha advertido de los peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina.
3

Lula advierte peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina

La Secretaria de Bienestar presentó los avances de la atención a las familias afectadas por las lluvias en cinco estados y reveló cómo será el plan de apoyos.
4

Bienestar presenta plan de apoyos a damnificados por lluvias. ¿Cuánto dará y cuándo?

Sheinbaum cuestionó la falta de sensibilidad en el relanzamiento del PAN mientras miles de damnificados sufren, así como la presencia de los mismos de siempre.
5

Sheinbaum critica el relanzamiento del PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.
6

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

El Gobierno de Colombia llamó a consultas a su Embajador en Estados Unidos (EU), Daniel García-Peña, luego de las ofensas de Donald Trump contra Gustavo Petro.
7

Colombia llama a consultas al Embajador en EU después de los ataques de Trump a Petro

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
8

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

Lex Ashton "N" permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la CdMx luego de que un Juez de Control se negó a cambiar la medida cautelar que le fue impuesta.
9

Lex Ashton seguirá preso en Reclusorio Oriente; Juez rechaza cambiar medida cautelar

Autoridades detuvieron en Chiapas a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes les aseguraron armas, miles de cartuchos útiles y equipo táctico.
10

Las autoridades detienen a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"
11

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"

Claudio X. González y Ana Lucía Medina encabezan la organización "Salvemos la democracia"
12

Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa