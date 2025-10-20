El Louvre sigue cerrado tras robo; Ministro de Justicia reconoce fallas de seguridad

Gerald Darmanin, Ministro de Justicia de Francia, admitió que hubo fallas de seguridad a la hora de proteger el Museo del Louvre, esto tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y Josefina. El Presidente francés, Emmanuel Macron, recalcó que lo sucedido es "un ataque al patrimonio" y prometió recuperar lo sustraído.

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS).- El Museo del Louvre de Francia anunció que las instalaciones permanecerán cerradas durante la jornada de este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca, sin que por ahora se hayan registrado detenidos por el caso.

"Tras el robo de ayer en el Louvre, el museo lamenta informar que permanecerá cerrado hoy al público", señaló el museo en su cuenta en la red social X. "Los visitantes que ya hubieran reservado entradas recibirán el reintegro del dinero", subrayó.

Ministro de Justicia de Francia reconoce fallas de seguridad

El Ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, reconoció este lunes fallos de seguridad a la hora de proteger el Museo del Louvre, tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, durante la jornada del domingo, incidente que forzó el cierre del lugar.

🇫🇷 Après le vol qu’a subi le Louvre hier, le musée a le regret de vous informer qu’il restera fermé au public ce jour. Les visiteurs ayant déjà réservé leurs billets seront remboursés. 🌎Following yesterday's robbery at the Louvre, the museum regrets to inform you that it will… pic.twitter.com/1UMDtyCty1 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 20, 2025

"Lo que es seguro es que hemos fracasado, ya que hubo gente capaz de aparcar un elevador de muebles en pleno centro de París y subir a la gente en pocos minutos para coger joyas de valor incalculable", indicó en declaraciones a la emisora France Inter, donde recalcó que este hecho "da una imagen lamentable de Francia".

Así, subrayó que "es necesario ver cómo se organizó" el robo, cometido a plena luz del día. "Es mejor dejar que los investigadores y la Justicia digan si era gente muy organizada", manifestó, al tiempo que prometió que habrá "consecuencias" y afirmó que "asume su parte" de responsabilidad por lo sucedido.

"Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con un contenido inestimable. El hecho de que los cristales no estuvieran asegurados es una pregunta que puede ser planteada", admitió después de que el Presidente francés, Emmanuel Macron, recalcara que lo sucedido es "un ataque al patrimonio" y prometiera recuperar las joyas robadas.

Macron destacó que "el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance (Nuevo Renacimiento), que lanzamos en enero, incluye seguridad reforzada" para instalaciones como el Louvre. "Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura", zanjó, en medio de la investigación de la Fiscalía por "robo organizado" y "conspiración para delinquir".