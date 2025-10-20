El Louvre sigue cerrado tras robo; Ministro de Justicia reconoce fallas de seguridad

Europa Press

20/10/2025 - 5:55 pm

El Museo del Louvre de Francia anunció que las instalaciones permanecerán cerradas este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

El Primer Ministro de Francia renuncia menos de un mes después de asumir el cargo

Francia se une a la ola de países que anuncian el reconocimiento del Estado palestino

Gerald Darmanin, Ministro de Justicia de Francia, admitió que hubo fallas de seguridad a la hora de proteger el Museo del Louvre, esto tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y Josefina. El Presidente francés, Emmanuel Macron, recalcó que lo sucedido es "un ataque al patrimonio" y prometió recuperar lo sustraído.

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS).- El Museo del Louvre de Francia anunció que las instalaciones permanecerán cerradas durante la jornada de este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca, sin que por ahora se hayan registrado detenidos por el caso.

"Tras el robo de ayer en el Louvre, el museo lamenta informar que permanecerá cerrado hoy al público", señaló el museo en su cuenta en la red social X. "Los visitantes que ya hubieran reservado entradas recibirán el reintegro del dinero", subrayó.

Ministro de Justicia de Francia reconoce fallas de seguridad

El Ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, reconoció este lunes fallos de seguridad a la hora de proteger el Museo del Louvre, tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, durante la jornada del domingo, incidente que forzó el cierre del lugar.

"Lo que es seguro es que hemos fracasado, ya que hubo gente capaz de aparcar un elevador de muebles en pleno centro de París y subir a la gente en pocos minutos para coger joyas de valor incalculable", indicó en declaraciones a la emisora France Inter, donde recalcó que este hecho "da una imagen lamentable de Francia".

Así, subrayó que "es necesario ver cómo se organizó" el robo, cometido a plena luz del día. "Es mejor dejar que los investigadores y la Justicia digan si era gente muy organizada", manifestó, al tiempo que prometió que habrá "consecuencias" y afirmó que "asume su parte" de responsabilidad por lo sucedido.

"Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con un contenido inestimable. El hecho de que los cristales no estuvieran asegurados es una pregunta que puede ser planteada", admitió después de que el Presidente francés, Emmanuel Macron, recalcara que lo sucedido es "un ataque al patrimonio" y prometiera recuperar las joyas robadas.

Macron destacó que "el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance (Nuevo Renacimiento), que lanzamos en enero, incluye seguridad reforzada" para instalaciones como el Louvre. "Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura", zanjó, en medio de la investigación de la Fiscalía por "robo organizado" y "conspiración para delinquir".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

+ Sección

Galileo

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Cometa "de las nueve colas"
1

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
2

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei
3

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
4

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
5

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Autoridades llevaron a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en el estado de Guanajuato, cuyo valor se estima en 30 millones de pesos.
6

Autoridades aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en un predio de Guanajuato

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
7

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado a balazos en Michoacán.
8

Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, es asesinado en Michoacán

Borrell sostuvo que Trump y Putin "tienen un acuerdo que forjaron en Alaska", y que "Trump tiene el encargo de hacer que sea aceptado o impuesto" a Zelenski.
9

Trump y Putin tienen un pacto, y EU debe hacer que sea "impuesto" a Zelenski: Borrell

El Alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, y su equipo fueron víctimas de un asalto luego de entregar ayuda a damnificados por las inundaciones en Veracruz.
10

Alcalde electo de Misantla, Veracruz, sufre asalto tras entregar ayuda a damnificados

Una Jueza federal pospuso el día de hoy, una vez más, la audiencia judicial que tiene pendiente el Contralmirante, Fernando Farías Laguna.
11

Audiencia de Contralmirante señalado por huachicol fiscal es aplazada nuevamente

12

Trump reorienta su ira: ahora es hacia Latinoamérica. Amenaza a Petro, acosa a Maduro

Elon Musk
13

Una vacuna contra el egoísmo

La guerra de ICE en Chicago
14

La guerra de ICE en Chicago

La Prepa 7 de la UNAM fue desalojada debido a una nueva amenaza de bomba; es la segunda ocasión que se ordena la evacuación del plantel en menos de una semana.
15

La Prepa 7 de la UNAM es evacuada tras amenaza de bomba; es la segunda en una semana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Museo del Louvre de Francia anunció que las instalaciones permanecerán cerradas este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca.
1

El Louvre sigue cerrado tras robo; Ministro de Justicia reconoce fallas de seguridad

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector han entrado en vigor.
2

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector entran en vigor

La Prepa 7 de la UNAM fue desalojada debido a una nueva amenaza de bomba; es la segunda ocasión que se ordena la evacuación del plantel en menos de una semana.
3

La Prepa 7 de la UNAM es evacuada tras amenaza de bomba; es la segunda en una semana

Una Jueza federal pospuso el día de hoy, una vez más, la audiencia judicial que tiene pendiente el Contralmirante, Fernando Farías Laguna.
4

Audiencia de Contralmirante señalado por huachicol fiscal es aplazada nuevamente

El Alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, y su equipo fueron víctimas de un asalto luego de entregar ayuda a damnificados por las inundaciones en Veracruz.
5

Alcalde electo de Misantla, Veracruz, sufre asalto tras entregar ayuda a damnificados

Autoridades llevaron a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en el estado de Guanajuato, cuyo valor se estima en 30 millones de pesos.
6

Autoridades aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en un predio de Guanajuato

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei
7

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei

Israel accedió a que tras los ataques del fin de semana, la ayuda humanitaria volviera a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos.
8

Israel reanuda entrada de ayuda a Gaza; mantiene cierre "hasta nuevo aviso" en Rafá

Miles de estudiantes esperaban el anuncio. Tras semanas de incertidumbre sobre el depósito de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, por fin se confirmó el día.
9

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo será el pago del bimestre septiembre–octubre?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los cuatro ejes de trabajo para dar atención a las y los damnificados que dejaron las lluvias en cinco estados.
10

CSP anuncia 4 ejes de trabajo para atender emergencia por lluvias. ¿En qué consisten?

Las relaciones entre Petro y Trump se han tensado tras la denuncia del colombiano por los asesinatos de pescadores en el Caribe y la amenaza de EU de aranceles.
11

Petro evalúa la respuesta más inteligente de Colombia a "amenaza irracional" de Trump

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
12

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx