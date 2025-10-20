Colombia llama a consultas al Embajador en EU después de los ataques de Trump a Petro

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 8:10 am

El Gobierno de Colombia llamó a consultas a su Embajador en Estados Unidos (EU), Daniel García-Peña, luego de las ofensas de Donald Trump contra Gustavo Petro.

El Embajador Daniel García-Peña fue llamado a consultas por orden del Presidente Gustavo Petro; ya se encuentra en Bogotá.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de Colombia llamó a consultas a su Embajador en Estados Unidos (EU), Daniel García-Peña, luego de las nuevas ofensas del Presidente estadounidense, Donald Trump, quien volvió a arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó de “líder del narcotráfico” y “lunático”, al tiempo que anunció más aranceles y la suspensión de ayuda al país sudamericano.

A través de un comunicado, la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informó este lunes que “Daniel García-Peña, Embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América, ha sido llamado a consultas por parte del Presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá”.

Además, añadió que “en las próximas horas el Gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto”.

El anuncio se produjo horas después de que Trump confirmara que impondrá sanciones arancelarias contra el país sudamericano, al que acusó de ser una “fábrica de producir drogas”.

“Petro es un lunático”: Trump

Durante un encuentro con la prensa antes de abordar el Air Force One, el Presidente de Estados Unidos redobló sus descalificaciones hacia el líder colombiano.

“Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor Presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas, problemas mentales”, declaró Trump ayer.

El mandatario estadounidense afirmó que “Colombia es una máquina de fabricar drogas y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les damos. [...] Los campos están llenos de drogas, las refinan; producen enormes cantidades de cocaína, y la envían a todo el mundo y destruyen familias”, dijo.

Trump confirma aranceles contra Colombia

En el mismo intercambio con la prensa, Trump fue cuestionado por una publicación del Senador republicano Lindsey Graham, quien aseguró haber tenido “una conversación muy positiva” con el Presidente estadounidense sobre su “compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico" contra su "gran nación”.

“Leí la declaración del Senador Graham y es correcta. Estuve hoy con él, estuvimos trabajando hoy”, respondió el magnate, y adelantó que será este lunes cuando anuncie formalmente los aranceles que planea imponer a Colombia.

El mandatario de EU también reiteró que suspenderá toda forma de pago o subsidio al país gobernado por Petro, a quien acusa de “connivencia con el tráfico de drogas”.

La relación entre Bogotá y Washington se ha tensado en las últimas semanas, después de los ataques ordenados por la Administración Trump contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe, una acción que dejó a un pescador muerto y que el Presidente Petro consideró una violación a la soberanía nacional.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

