Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Usuarios de todo el mundo habían reportado problemas con apps, asistentes de IA y videojuegos que dependen de Amazon Web Services.

San Francisco/Madrid, 20 de octubre (Xinhua/EuropaPress).- Los servicios en la nube de Amazon se estaban recuperando este lunes después de estar fuera de línea durante horas, interrumpiendo los servicios de algunos sitios web y aplicaciones populares a nivel mundial.

El problema "ha sido mitigado por completo y la mayoría de las operaciones del servicio AWS funcionan con normalidad ahora", dijo en una actualización la página web de mantenimiento de Amazon Web Services (AWS), y añadió que algunos servicios aún tienen afectaciones.

Indicó que sus ingenieros están "logrando avances en la solución del problema" que notaron primero como un "incremento en los índices de error y las latencias en múltiples servicios de AWS en la región 1 del este de Estados Unidos".

Amazon Web Services trabajó en la solución de una interrupción en sus servicios que ocasionó la paralización, a nivel global, de plataformas como Amazon, Alexa, Snapchat, Epic Games Store o Fortnite, además de los servicios de los asistentes de Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT de OpenAI y Perplexity.

✅ Service issues are resolved! Epic Games Store and Epic Online Services are fully recovered and have all returned to normal. We'll continue to monitor this to ensure everything remains stable. https://t.co/hlMUy2jDas — EOS Status (@EOSStatus) October 20, 2025

La compañía notificó un aumento en las tasas de error y las latencias de varios servicios de AWS durante este lunes, inicialmente vinculadas a la región estadounidense US-EAST-1. Sin embargo, posteriormente también se identificaron problemas del proveedor de servicios en varias regiones a nivel global, entre las que se incluía España.

Como resultado, los usuarios experimentaron la interrupción de diversos servicios, tanto en páginas web como en aplicaciones y videojuegos, que dependen de esta infraestructura y que no operaban de forma correcta. Es el caso del propio Amazon, con Amazon Prime Video y su asistente Alexa, que no respondía a las solicitudes, como compartieron algunos usuarios en Reddit; así como Epic Games Store y Fortnite, como detalló la compañía de videojuegos en una publicación en la red social X.

Asimismo, también notificaron fallos a causa de esta incidencia con AWS las compañías de inteligencia artificial (IA) OpenAI —que experimentó interrupciones en ChatGPT— y Perplexity, que hizo referencia directa al problema con Amazon en otra publicación en X. Otros usuarios señalaron problemas con plataformas como Snapchat, Duolingo o Canva.

En concreto, como precisó Amazon en un comunicado en su página de verificación de estado de AWS, la interrupción del servicio de infraestructura en la nube parecía estar relacionada con la resolución de DNS del punto de conexión de la API de DynamoDB en Estados Unidos (US-EAST-1), donde se comenzaron a reportar los fallos.

Sin embargo, la compañía aclaró que estaba trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación de sus servicios y, por tanto, de las empresas que utilizan su infraestructura. “Durante este tiempo, es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte. Recomendamos a los clientes que vuelvan a intentar cualquier solicitud fallida”, agregó Amazon.

Con todo ello, en su actualización más reciente del caso, Amazon había anunciado que se aplicaron las medidas de mitigación y que se estaban observando “señales significativas de recuperación”. Esto se traduce en que, actualmente, las solicitudes de los usuarios deberían estar “tramitándose correctamente” y, por tanto, volviendo a experimentar un comportamiento normal en los servicios.

Amazon trabaja en solucionar una interrupción global de Amazon Web Services que afecta a Fortnite, ChatGPT y Perplexityhttps://t.co/DiGTeq8xvm — Portaltic.es (@Portaltic) October 20, 2025