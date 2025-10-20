Bienestar presenta plan de apoyos a damnificados por lluvias. ¿Cuánto dará y cuándo?

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 10:09 am

Bienestar despliega operativo en cinco estados.

La Secretaria Ariadna Montiel reportó que se han censado más de 70 mil viviendas en cinco estados, con énfasis en zonas de difícil acceso.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó los avances del operativo nacional para atender directamente a las familias afectadas por las lluvias en en Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, con especial atención a las zonas serranas y de difícil acceso.

En conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel informó que hasta el momento se han censado 70 mil 445 viviendas, con Veracruz concentrando la mayor cantidad de registros.

El levantamiento de información ya concluyó en Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, mientras que en Hidalgo continúa en la sierra Otomí-Tepehua, con traslados aéreos y brigadas adicionales para garantizar la cobertura total.

La funcionaria federal informó que el operativo cuenta con 25 campamentos activos, módulos de Bienestar en municipios estratégicos como Poza Rica y Álamo, y la participación del IMSS-Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que brindan apoyo en salud y atención a este grupo vulnerable.

¿Cómo y cuándo será la entrega de apoyos?

A partir del miércoles 22 de octubre, se iniciará la primera etapa de apoyo general, que incluirá vales de enseres y canastas básicas para todas las viviendas censadas.

Fechas de entrega por estado:

  • Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí: del 22 al 29 de octubre.
  • Hidalgo: del 25 de octubre al 5 de noviembre.

La convocatoria se realizará por varias vías, incluyendo mensaje SMS con fecha, hora y lugar, así como avisos casa por casa mediante los Servidores de la Nación, para garantizar atención ordenada y directa.

Los beneficiarios deberán presentar el talón del censo y una identificación oficial con fotografía, que puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o credencial Inapam.

La segunda etapa de apoyos será según el grado de daño de la vivienda, se entregarán apoyos adicionales en una fase posterior.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

+ Sección

