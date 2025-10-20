VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 12:18 pm

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda ante las inundaciones; aseguró que se trata de una táctica "muy mezquina" de sus opositores.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este lunes que es falso el video que se hizo viral este fin de semana donde supuestamente, de acuerdo con sus críticos y opositores, pedía el voto a cambio de que llegara la ayuda a los damnificados por las severas inundaciones en el centro del país. La mandataria mexicana aseguró que fue sacado de contexto, pues hablaba de cómo es ahora la gente quien elige a sus ediles locales y ya no se trata de una decisión que viene desde Palacio Nacional.

"Ahí en Tianguistengo, íbamos pasando con las camionetas y grita un señor: ‘No están haciendo nada’. Y dije: 'Párense para escuchar al señor'. Y le pregunté por qué decía que no estamos haciendo nada. Y dijo: ‘Es que el Presidente Municipal no está haciendo nada. Fíjense bien a qué presidentes municipales ponen’. Palabras más, palabras menos", explicó en su conferencia de prensa matutina.

"Y le dije: ‘Sí, pero ustedes fíjense también por quién votan’. Nada más para que sepan, en Tianguistengo gobierna una persona postulada por Morena. No tiene nada qué ver, cómo creen que estamos haciendo promoción del voto, si no somos iguales. Le decía: 'Quien decide a qué Presidente Municipal se elige pues es la gente’. Porque hay esta idea de antes, de que el Presidente ponía a los presidentes municipales", subrayó Sheinbaum Pardo.

Una parte de la oposición y de usuarios de redes sociales habían cuestionado este fin de semana a la Presidenta al mostrar solamente una parte del video, donde ella dice solamente: "Pues ustedes también cuando voten". Afirmaron que estaba pidiendo el voto por Morena, su partido, para que llegara la ayuda.

"Es increíble el condicionamiento del voto", señaló en sus redes el Diputado priista Rubén Moreira. Otros cuestionaron: "¿Habían visto un condicionamiento más descarado? En campaña permanente". Pero Sheinbaum aclaró:

"Entonces ese fue el diálogo en ese momento. El señor dijo: ‘Muchas gracias’. Estuvimos de acuerdo en lo que estábamos planteando. Sacan de contexto el pedacito [del video] y dicen que estamos promoviendo el voto con la ayuda: nada qué ver", sostuvo la Jefa del Poder Ejecutivo.

A su vez, calificó de "muy mezquino, muy ruin este objetivo de estar señalando o tergiversando la información".

Críticos sacan de contexto videos de Sheinbaum durante tragedia

Esta no es la primera vez que sus opositores y críticos usan videos sacados de contexto para cuestionar la labor de Sheinbaum durante la tragedia. La semana pasada, la Presidenta enfrentó reclamos directos de habitantes que exigían ayuda urgente. En redes sociales circulan videos que muestran momentos de tensión, por lo que la mandataria federal explicó qué ocurrió.

La doctora precisó que en el video donde un joven estudiante la cuestiona, ella no intentó silenciarlo, sino pedirle espacio para responder con información verificada.

“Primero quiero aclarar: si ustedes ven completo el video que circuló ayer en redes sociales, notarán que el joven que me interpela hablaba de personas desaparecidas. Yo le pedí que me escuchara, porque lo que le dije fue: ‘No vamos a ocultar absolutamente nada. Permíteme tener toda la información y vamos a darla a conocer’. Eso fue lo que planteamos. No sabemos cuál era el origen de la información que él tenía, pero es importante que se sepa lo que ocurrió. Incluso, cuando íbamos llegando, la gente nos pidió que nos detuviéramos, y nos detuvimos justo en esa zona”, expuso desde Palacio Nacional.

Respecto a las burlas y críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego y del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, Claudia Sheinbaum señaló que estas acciones carecen de fundamento y prometió que no distraerán los esfuerzos de su Administración.

“Lo segundo yo creo que ni vale la pena. No sé ni cómo calificarlo. [En] México, la gran mayoría de las personas, el 99 por ciento, tenemos algo muy especial: la generosidad. Ayer, frente a la tragedia, la gente me ofreció comida para que pudiera comer. Evidentemente les dije: ‘No, muchas gracias’. Y se la volvimos a repartir. Ahí mismo, en Poza Rica, la gente me entregó una bolsa de tacos. Imagínense la generosidad de la gente; mientras más humilde, más se nota. La generosidad quita el aliento, saca lágrimas. Ese es el pueblo de México”, expresó.

La Presidenta Sheinbaum agregó que los ataques de la derecha son malintencionados y buscan distraer, pero que la prioridad sigue siendo la atención a la población afectada: “Y cuando uno ve estas personas, personas, con esta maldad... Las críticas siempre son válidas, ¿no? Pero estas son burlas, son saña, son mentiras. A ver si paga impuestos [Ricardo Salinas Pliego] y con eso puede ayudar a más gente. Pero, la verdad, en el fondo, es mucha malicia".

El número de muertos por la emergencia en cinco estados del país a causa de las intensas lluvias del fin de semana pasado se elevó a 76, de acuerdo el último reporte de las autoridades federales. Las atípicas precipitaciones provocaron inundaciones y deslaves en 108 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Según los datos, cuatro personas más murieron respecto a la cifra reportada un día antes, dos de ellas en Veracruz, que ya suma 34 decesos; una más en Hidalgo, que acumula 22 muertes; y otra en Puebla, con lo que dicha entidad alcanza 19 víctimas mortales. Querétaro cuenta con un fallecimiento y San Luis Potosí (SLP) no tiene defunciones hasta el momento.

Respecto a las personas reportadas como desaparecidas, el número bajó de 29 a 20 en Hidalgo. El dato se mantuvo igual en Veracruz, que reporta 14. Puebla, por su parte, tiene cinco desapariciones registradas. No hay reportes en Querétaro ni en San Luis Potosí. En total se contabilizan 39 personas desaparecidas.

Sheinbaum aclaró que sacaron de contexto una conversación donde supuestamente pedía el voto a cambio de apoyos.
Claudia Sheinbaum aclaró que sacaron de contexto una conversación donde supuestamente pedía el voto a cambio de apoyos. Foto: Cuartoscuro

