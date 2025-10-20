"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 1:33 pm

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.

Los cateos que permitieron la captura de "La Jefa" y de otros supuestos criminales se realizaron en las colonias Miguel Hidalgo y Las Arboledas, identificadas como zonas de movilidad del Cártel de Tláhuac.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció este lunes que se cumplimentaron dos órdenes de cateo en la Alcaldía Tláhuac, donde fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac, entre ellos Verónica “N”, alias "La Jefa", identificada como presunta lideresa del grupo criminal, dedicado a la venta de droga, extorsión, homicidio, préstamos “gota a gota” y despojo de predios.

"Una de las mujeres detenidas está identificada como probable líder de la célula delictiva que opera en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa y algunos puntos del Estado de México", informó en un comunicado.

Los cateos se realizaron, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y fuerzas federales, en las colonias Miguel Hidalgo y Las Arboledas, zonas identificadas como puntos de movilidad de la organización delictiva.

En el primer inmueble, ubicado en la calle Traviata, fueron detenidos dos hombres y una mujer, y se aseguraron 109 bolsas con mariguana, 487 dosis de cocaína y 84 de metanfetamina.

En el segundo domicilio, localizado en avenida Porvenir, fue capturada Verónica “N”, junto con 97 dosis de mariguana, 200 gramos y 53 dosis de metanfetamina, 335 envoltorios de cocaína, 97 bolsas con cocaína en piedra, y un teléfono celular.

La detenida fue identificada como pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, alias "El Felipillo", hijo de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", y actual líder del Cártel de Tláhuac, quien opera desde prisión en Michoacán.

De acuerdo con las indagatorias, "La Jefa" coordinaba operaciones de narcomenudeo, extorsión y despojo en Iztapalapa, Tláhuac y puntos del Estado de México.

Los otros aprehendidos fueron identificados como Juan Aarón “N”, Maricela “N” y Axel Zaid “N”, colaboradores cercanos de la lideresa. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), mientras los inmuebles quedaron bajo resguardo policial.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, destacó en redes sociales que estas acciones forman parte de la estrategia de inteligencia para desarticular grupos delictivos y detener a generadores de violencia.

Además, aprovechó para agradecer el apoyo de la FGJ-CdMx y de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los detenidos serán tratados conforme a derecho y que se les presume inocentes mientras no se declare su responsabilidad legal.

