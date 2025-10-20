Lula advierte peligros de una “intervención extranjera” (de Trump) en América Latina

Lula habló de los peligros de una "intervención extranjera" luego de la confirmación de Trump de autorizar operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este lunes sobre las graves consecuencias que tendría una "intervención extranjera" en Latinoamérica, aunque sin mencionar a Estados Unidos y Venezuela, en un momento en el que el Presidente Donald Trump ha sugerido dicha posibilidad e incluso ha coqueteado con la posibilidad de un "cambio de régimen".

Lula ha indicado durante la entrega de las cartas credenciales a los nuevos embajadores extranjeros, desde la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Brasilia, que es "prioridad" para su Gobierno mantener la región como zona de paz, un continente, ha remarcado, "libre de armas de destrucción masiva".

"Intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores de los que se pretenden evitar", ha afirmado el Presidente brasileño, quien también ha advertido de la "creciente polarización e inestabilidad" que vive la región, informa el portal G1.

Las declaraciones de Lula responden a la confirmación de Trump, quien admitió estos días haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, lo cual fue cuestionado en la región pues recuerda a las tácticas que Washington aplicó en la Latinoamérica durante gran parte del siglo pasado, incluso con el apoyo a golpes militares, como es el caso de Chile en 1973.

Durante este acto con embajadores y diplomáticos extranjeros, Lula ha insistido, como viene siendo habitual en otros foros en el exterior, en la necesidad de apostar por un multilateralismo "cordial", pero también "basado en las buenas relaciones comerciales y económicas".

"Sin odio, sin negacionismo y sin herir el principio básico de la democracia y los Derechos Humanos", ha reiterado el mandatario brasileño, quien ya tuvo sus más y sus menos estos últimos meses con Trump con motivo de las altas tasas que pretenden imponer a las exportaciones a Brasil.

Desde hace unos meses, Trump ha desplegado buques de guerra en el mar Caribe bajo la justificación de su lucha contra las drogas. Estados Unidos ha bombardeado ante las costas de Venezuela varias embarcaciones, que denomina "narcolanchas", dejando ya 27 muertos.

Sin embargo, incluso organizaciones internacionales han cuestionado esta táctica por la falta de debido proceso y la presentación de pruebas fehacientes de la actividad de estas personas. Mandatarios de la región, sobre todo el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, han acusado a EU directamente de asesinar a pescadores caribeños.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado ejercicios militares por varias partes del país para hacer frente al supuesto interés de Estados Unidos por acometer una intervención militar en territorio venezolano.