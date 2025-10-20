Israel reanuda entrada de ayuda a Gaza; mantiene cierre "hasta nuevo aviso" en Rafá

Europa Press

20/10/2025 - 3:16 pm

Israel accedió a que tras los ataques del fin de semana, la ayuda humanitaria volviera a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos.

Tras los acuerdos de alto al fuego alcanzados la semana pasada, Israel trazó una línea amarilla para restringir el paso a los palestinos y administrar el ingreso de la ayuda humanitaria para la población; todo aquél que viole las restricciones, será atacado, advirtió.

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Israel accedió a que tras los ataques de este pasado fin de semana, la ayuda humanitaria volviera a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom, pero mantiene en el aire la fecha de la reapertura del de Rafá.

La ayuda entra en Gaza previa "inspección" de las autoridades israelíes y en "pleno cumplimiento" con el acuerdo de paz suscrito por mediación del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguraron fuentes de seguridad israelíes a Europa Press.

Sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu no contempla por ahora reabrir el paso de Rafá, situado en la frontera con Egipto. En este sentido, las fuentes consultadas explicaron que por una decisión "política", este paso "permanecerá cerrado hasta nuevo aviso".

Estas fuentes matizaron también que en Rafá sólo se contempla el futuro tránsito de personas, lo que en principio cierra la puerta al envío de ayuda. Del permiso israelí depende también la reactivación de la misión de la Unión Europea en Rafá (EUBAM Rafá), inicialmente anunciada para la semana pasada.

Dos palestinos mueren en nuevo ataque de Israel

Al menos dos palestinos murieron este lunes a causa de un nuevo ataque del ejército de Israel contra un punto situado en el este de la ciudad de Gaza (norte) a pesar del alto al fuego pactado en la Franja con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA indicaron que los dos palestinos murieron en un ataque contra Al Shaaf, en el barrio de Tufá, tras lo que sus cadáveres fueron trasladados al Hospital Baptista Al Ahli de la ciudad

Tras ello, el ejército de Israel afirmó en un comunicado que sus fuerzas "identificaron a varios terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' -a la que se replegaron sus tropas en el marco del acuerdo- y se acercaron a ellas en el área de Shujaia, suponiendo una amenaza inmediata".

Israel accedió a que la ayuda humanitaria vuelva a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom.
Hamás acusó al ejército de Israel de no respetar el alto al fuego en Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

"Las fuerzas abrieron fuego contra los terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' para eliminar la amenaza", destacó, antes de agregar que otros "terroristas" se acercaron posteriormente al lugar y "se aproximaron a las fuerzas" en la zona, por lo que también realizaron disparos contra estas personas.

"Los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Mando Sur están desplegadas en la zona en línea con los resultados del acuerdo de alto al fuego y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", zanjó, después de que las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, acusaran a Israel de cometer 80 violaciones del alto al fuego, con cerca de cien muertos.

Asimismo, el Ministerio de Defensa israelí hizo hincapié en que las fuerzas israelíes continúan los trabajos para demarcar la citada 'línea amarilla' con la colocación de puntos de delimitación de color amarillo, tal y como ordenó la semana pasada el titular de la cartera, Israel Katz, que advirtió de que las tropas de Israel "responderán con fuego" a cualquiera que la cruce.

Israel accedió a que la ayuda humanitaria vuelva a entrar en la Franja de Gaza a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom.
Fotografía tomada con un teléfono móvil el 27 de mayo de 2025 muestra a palestinos tras recibir ayuda humanitaria de un centro de distribución en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua
Europa Press

Europa Press

