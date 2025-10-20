Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, es asesinado en Michoacán

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 1:26 pm

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, es asesinado.

La Fiscalía de Michoacán informó que ya se encuentra investigando el homicidio del representante limonero.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado a balazos en Michoacán, donde era considerado un defensor del campo y de los productores de la región.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo del líder limonero fue localizado este lunes al interior de su vehículo, sobre el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates, en el municipio de Apatzingán.

“Llevamos a cabo actos de investigación por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán”, informó la dependencia a través de redes sociales.

El Diputado local Octavio Ocampo lamentó el asesinato y recordó que Bravo Manríquez era un hombre “comprometido con las causas del campo y defensor incansable de las y los productores de limón”.

El Gobierno local también se pronunció sobre los hechos: “El Gobierno Municipal de Apatzingán lamenta profundamente los hechos de violencia ocurridos al ciudadano y empresario del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez".

"Nos solidarizamos con él, con su familia y con todas las personas que día a día trabajan con esfuerzo y esperanza por el desarrollo de nuestra tierra. Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de nuestra gente. Como Gobierno, pedimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y justicia para quienes han sido víctimas", añadió.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, es asesinado.
El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán fue atacado a balazos. Foto: Especial

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el móvil del crimen ni sobre posibles responsables. La Fiscalía estatal ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

El dirigente agrícola era reconocido por su papel en la defensa de los productores ante los altos costos de producción, las afectaciones por fenómenos naturales y la inseguridad en las zonas rurales del estado.

En los últimos años, los productores de limón de Michoacán han denunciado la presencia de grupos delictivos que imponen cuotas y controlan el comercio del cítrico, principalmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec.

