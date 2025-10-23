A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Daniela Barragán y Perla Velázquez

22/10/2025 - 9:17 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La FGR apelará absolución de Vallarta; "es una obligación defender a víctimas", dice

ENTREVISTA ¬ Con la liberación de Vallarta se conocerá toda la historia: periodista

CRÓNICA ¬ Mi lucha terminará cuando liberen a mi hermano y sobrino: Israel Vallarta

Desde el 15 de enero de 2021, la Juez de Distrito Joanna Karina Perea Cano, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, vinculó a proceso a Jorge Raúl Tirado. Desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Neza – Bordo. 

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- El 12 de enero de 2021, la vida de Jorge Raúl Tirado cambió de manera dramática. Ese día, Raúl, comerciante desde los 17 años, padre de tres hijos, fue detenido por policías fuertemente armados.

El motivo: lo acusaron de ser integrante de una banda de secuestradores. 

Las pruebas: su voz “se parece” a la que las autoridades tienen de una serie de casos denunciados en el Estado de México y porque su teléfono aparece en una base de datos vecinal.

En entrevista para “Café y Noticias”, Jafet Tirado, hermana de Raúl, dijo que “la vida te puede cambiar de un momento a otro, para ti y toda tu familia por personas a la que no les importa más que inflar números y cifras”.

Detalló que el día de la detención, Raúl estaba trabajando en Nezahualcóyotl y de forma burlona los agentes le dijeron que lo habían investigado por cuatro años y no le habían encontrado nada. Sin embargo, ejecutaron la orden de aprehensión y le expresaron: “Échale ganas”.

Su familia ha llevado una agotadora lucha legal para demostrar la inocencia de Raúl Tirado y se han encontrado con un caso que apenas se sostiene.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/IUDMS-MEX/0000891/2016, el Ministerio Público detuvo a Raúl porque su número telefónico se encontraba en el registro de llamadas de un policía municipal de Nezahualcóyotl asignado a la colonia en la que Jorge vivía con su familia. En una ocasión Jorge llamó al policía para pedirle apoyo por el choque del vehículo de su hermana.

En ese momento, ese policía era investigado por un caso de secuestro, denunciado a finales de 2016. Al referirse a Jorge Raúl con la palabra “jefe” fue motivo suficiente para se le considerara dentro del caso como “negociador” del secuestro.

Jorge Raúl Tirado. Foto: Especial
Jorge Raúl Tirado. Foto: Cortesía

Jafet, quien también es periodista, narra que el policía le dio la atención y pidió una ambulancia. “Además este policía vigilaba el mercado donde mi hermano tenía dos locales de venta de ropa. Esa fue la conexión. El policía se refirió a él como: ‘Sí, jefe. Le doy el apoyo, jefe’”. Y agrega que la llamada que tuvo, para las agentes fue el indicio para investigarlo, “porque si le dijo ‘jefe’ era probablemente un tema de rango”.

Ese 12 de enero en su traslado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los agentes le mostraron retratos de personas que él no reconoció. En todo de burla le dijeron “no te preocupes, ahorita los vas a conocer”.

La víctima de secuestro y sus familiares vieron fotos de Jorge Raúl y negaron conocerlo; tampoco reconocieron su voz.

La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que es la unidad que inició la fabricación del delito, “usó audios de enero de 1994 para hacer las comparativas de voz con las que se vinculó al proceso, cuando en ese año Jorge Raúl era un adolescente de 16 años y la carpeta sugiere que la negociación la hizo un adulto”, detallan familiares de Raúl.

La carpeta de investigación la inició la SEIDO en 2017, año en que empezaron a seguirlo y a intervenir sus comunicaciones. La hermana de Raúl dijo que la persona que encabézala esa unidad era Gualberto Ramírez, “quien ahora está preso por presuntamente fabricar casos, torturar personas y crear culpables en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Era la unidad, que estaba a cargo de esta persona y su gente, a la que a mi hermano le empieza a fabricar el delito”.

En 2021, esa dependencia ya convertida en FEMDO,  pidió una orden de aprehensión contra Raúl, por presuntamente estar relacionado con un caso de secuestro denunciado a finales de 2016. A pesar del seguimiento de años, la prueba sólo fue que él conocía a un policía que estaba acusado de secuestro.

Sin embargo, la defensa legal de Raúl encontró un peritaje en donde se demuestra que no hay coincidencia en la voz. “Ya detenido la Fiscalía le vuelve a tomar pruebas de voz y vuelve a compararlas y su peritaje sale negativo. No coincidencias. Ese peritaje lo intentan esconder, porque no lo presentaron como prueba ante el Juez”, explicó Jafet.

Posteriormente, la FEMDO lo vinculó con otros dos secuestros que se tuvieron  un modus operandi similar y de nuevo, las únicas pruebas presentadas en su contra son los audios donde presuntamente la voz de Raúl es la del negociador.

Antes de su detención, Jorge se dedicaba al comercio. Desde los 17 años vendía lámparas decorativas y material eléctrico en distintas partes del Estado de México y Morelos, ya que su familia tiene una microempresa de lámparas desde hace 35 años. También tenía dos locales en renta en el mercado de la colonia El Sol, donde además era el tesorero. En 2020 se graduó como Licenciado en Mercadotecnia.

A partir de este lunes 20 de octubre inicia la etapa del juicio del caso de Jorge Raúl y su familia espera que el Poder Judicial tome en cuenta todas las irregularidades que ha habido durante todo el proceso.

La fabricación del delito

Mientras lo trasladaban a las instalaciones de la FEMDO, ubicada en Avenida Reforma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, uno de los agentes le dijo a Jorge Raúl: "Híjole güero, te estuvimos vigilando por 4 años, sólo me faltó meterme al baño contigo, y la verdad nunca te encontramos nada, pero ni modo, te tocó la de malas. Échale huevos".

Ese mismo día en las instalaciones de la FEMDO Jorge tuvo su primera audiencia por videoconferencia; ahí se enteró formalmente del delito que se le acusaba y le entregaron una copia de la orden de aprehensión en su contra, en donde leyó la teoría de la supuesta participación en el secuestro de octubre de 2016.

El hijo del dueño de una rosticería en ciudad de Neza fue secuestrado el 28 de octubre y liberado el 4 de noviembre de 2016.

Jorge Raúl Tirado, preso injustamente desde 2021.
Han sido años difíciles para la familia de Jorge Raúl en la búsqueda de su liberación. Foto: Especial

Un mes después, en diciembre de 2016, la hermana de la víctima se encontraba atendiendo la rosticería y un hombre le encargó un pedido. Ese hombre era el policía municipal de Nezahualcóyotl Benjamín Ramírez López. La joven guardó su número y la foto del Whatsapp. Le comentó a su hermano que el sujeto le había dado mala espina. El miró la foto de Benjamín y lo reconoció como uno de sus supuestos cuidadores mientras estuvo en cautiverio. Esta información le fue compartida a la policía y semanas después, en febrero de 2017 empezaron a intervenir las llamadas de Benjamín.

De acuerdo con la teoría que le presentaron al Juez de distrito José Artemio Zúñiga Mendoza, para que emitiera un orden de aprehensión, Jorge Raúl estaría relacionado como "negociador" del secuestro porque estaba en el registro de llamadas del policía municipal de Nezahualcóyotl Benjamín Ramírez López.

A partir de ese momento las autoridades intervinieron el teléfono de Jorge Raúl.

De acuerdo con Jafet Tirado, hermana de Raúl, “no era raro que las llamadas de mi hermano aparecieran en el registro de este policía. La relación surgió cuando él estaba asignado en la vigilancia del cuadrante donde está la casa de mi hermano y la de mis papás, en la misma Colonia El Sol. Además, Benjamín patrullaba el mercado de la colonia, donde mi hermano y mi cuñada tienen 3 locales en renta, con los que solventan parte de la manutención de sus 3 hijos. Jorge Raúl además era el tesorero del mercado”.

En una de las llamadas intervenidas es cuando el policía le llama “jefe” a Jorge Raúl y aunque es parte del argot de los uniformados, para la fiscalía fue motivo suficiente para inventar la teoría de que era su “jefe” y que estaba relacionado con un delito.

Con ello aseguraron que él fue el negociador del secuestro y que su voz tenía "coincidencias" con uno de los registros del Banco de Voces de la Policía Federal.

“Para nuestra sorpresa, la voz con la que relacionaron a mi hermano no era la del negociador del secuestro de octubre de 2016; era la de un archivo de diciembre de 1994 tomado de su banco de voces”, agrega Jafet Tirado. 

Jorge Raúl Tirado, preso injustamente desde 2021.
Carpeta de investigación de Raúl Tirado. Foto: Especial

Este supuesto análisis de voz, realizado en abril de 2017, no se elaboró por un perito especializado en la materia, lo realizó una policía de grado tercero de la Policía Federal. Meses después, la FEMDO mandó a hacer su propio peritaje de voz en el que supuestamente también encontraron "coincidencias".

En la carpeta de investigación con folio MEX/0000891/2016 no hay un solo audio que pruebe que Raúl Tirado estuvo relacionado con un secuestro, a pesar de que intervinieron sus comunicaciones por casi 4 años. Los agentes de investigación integraron a la carpeta seis audios de sus llamadas intervenidas como pruebas y son una llamada de la compañía Totalplay para realizarle un cobro; una discusión vía telefónica de Raúl Tirado con su madre y una llamada al policía Benjamín para solicitarle apoyo por un choque vehicular.

A pesar de todas las irregularidades, el 15 de enero de 2021, la Juez de Distrito Joanna Karina Perea Cano, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, lo vinculó a proceso. Desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Neza – Bordo.

Meses después la FEMDO giró otras dos órdenes de aprehensión en su contra por dos casos más de secuestro en el Estado de México y que las autoridades quisieron hacerlo parecer como el modus operandi de una “banda de secuestradores".

Para la familia de Jorge Raúl, la intención era muy clara: utilizar a Jorge Raúl como chivo expiatorio para justificar que están “trabajando” en la impartición de justicia a las víctimas. 

“Tan evidente es, que sólo copiaron las pruebas de la primera carpeta y las pegaron en la segunda, y posteriormente en la tercera, lo cual es ilegal”, aseguran.

A esto se suma la lentitud del Poder Judicial para agendar audiencias, argumentando que están saturados de trabajo. “¿Y la vida de mi hermano qué? ¿Y sus tres hijos sufriendo por no tener a su padre en casa? ¿Eso no importa? su hijo mayor, de 22 años, incluso tuvo que dejar la universidad para hacer el trabajo de su papá y mantener a la familia junto con mi cuñada”, cuenta la hermana de Jorge Raúl.

Jafet explica que luchar contra una carpeta sostenida por un audio, en donde dicen que la voz se parece ha sido pesado. Sin embargo, tras la reforma al Poder Judicial ven “una nueva oportunidad por parte de los jueces y rectificar el camino”.

“Muchos han criticado la reforma, pero para nosotros que estamos de este lado, decimos: ‘sí se tiene que hacer algo’, no se si es la forma, pero de este lado de víctimas ves a jueces que no les interesa o que no saben. Ahora para nosotros representa una esperanza. Confiamos en los nuevos jueces en que lleguen y logren ver las irregularidades que no vieron los anteriores o no quisieron ver”, finalizó.

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Daniela Barragán y Perla Velázquez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

+ Sección

Galileo

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
1

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
2

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
3

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
4

#PuntosyComas ¬ Nazario, ligado al narco, posaba con políticos; ahora lo desconocen

La FGE de Puebla confirmó la muerte de Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, a causa de un disparo en la cabeza.
5

La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

Pan de muerto en la CdMx
6

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

En un intento por renovar su imagen y conectar con el electorado, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un video de siete minutos creado con inteligencia artificial que muestra un México devastado por la violencia y el caos, donde ciudadanos enfrentan criaturas oscuras antes de hallar esperanza bajo las banderas del blanquiazul.
7

Los 7 minutos tenebrosos (con demonios tipo Harry Potter) del "relanzamiento" del PAN

Actor Alejandro Landero en situación de calle
8

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

Jorge Raúl Tirado, detenido en 2021 por un delito que no cometió.
9

A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Trump y Petro sea pelean en X.
10

Trump suspende pagos a Colombia y califica a Petro de "matón" que "fabrica drogas"

Senadora del PRI propone la Ley Cuau-Adán
11

"Ley Cuau-Adán": Senadora propone sancionar a legisladores que incumplan sus labores

12

Alejandro Landero dice que se exageró su situación y que ya cuenta con casa temporal

Hace una semana, Putla Villa de Guerrero, una ciudad en la sierra mixteca de Oaxaca, se vio conmocionada por el feminicidio de la maestra Fabiola Ortiz Medina.
13

Una maestra es asesinada en Oaxaca; alumno le habría disparado por mala calificación

14

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

15

Ken Salazar dice que “lo dijo la Casa Blanca y lo digo yo”: AMLO no es investigado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump y Petro sea pelean en X.
1

Trump suspende pagos a Colombia y califica a Petro de "matón" que "fabrica drogas"

Senadora del PRI propone la Ley Cuau-Adán
2

"Ley Cuau-Adán": Senadora propone sancionar a legisladores que incumplan sus labores

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
3

#PuntosyComas ¬ Nazario, ligado al narco, posaba con políticos; ahora lo desconocen

EU sanciona a las principales empresas petroleras rusas por guerra con Ucrania.
4

Trump emite sanciones contra petroleras de Rusia para presionar a Putin sobre Ucrania

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado a balazos en Michoacán.
5

Bernardo defendió a limoneros de la extorsión. Lo amenazaron y acabaron con su vida

Jorge Raúl Tirado, detenido en 2021 por un delito que no cometió.
6

A Raúl lo detuvieron sin pruebas y le montaron un caso sólo por un parecido de su voz

Apoyos de la Secretaría del Bienestar por las lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí
7

Bienestar anuncia entrega de apoyos a damnificados por lluvia del 22 al 29 de octubre

8

Alejandro Landero dice que se exageró su situación y que ya cuenta con casa temporal

Sheinbaum recibe a socio de Andreessen Horowitz en Palacio Nacional
9

Sheinbaum recibe al director de Scotiabank y al cofundador de Andreessen Horowitz

Cae otro integrante de La Barredora.
10

Autoridades detienen a exsecretario de Teapa; sería parte de La Barredora de Bermúdez

Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes
11

PERFIL ¬ Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes

Foto: Especial
12

#GenteAsí ¬ Tras las inundaciones, venden en Veracruz productos básicos a sobreprecio