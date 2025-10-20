La Prepa 7 de la UNAM es evacuada tras amenaza de bomba; es la segunda en una semana

La carta que contenía la amenaza de bomba en la Prepa 7 de la UNAM fue firmada por "personas que quieren dañar".

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La Prepa 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desalojada este lunes debido a una nueva amenaza de bomba; es la segunda ocasión que se ordena la evacuación del plantel en menos de una semana.

Debido a la advertencia de un posible ataque, las autoridades académicas ordenaron a estudiantes, docentes y personal que salieran de las instalaciones, mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CdMx) arribaron al lugar para realizar una inspección en busca de artefactos explosivos.

En redes sociales circula una carta escrita a mano que supuestamente fue utilizada para advertir sobre el ataque contra la Escuela Nacional Preparatoria número 7 "Ezequiel A. Chávez", ubicada en la colonia Merced Balbuena de la Alcaldía Venustiano Carranza.

Dicho documento está dirigido a la comunidad estudiantil de la Prepa 7 de parte de “un grupo de personas que quieren hacerles daño”, quienes afirman que ocultaron seis bombas en el plantel.

“Comunidad de Prepa 7. Somos un grupo de personas que estamos dispuestas a hacerles daño. Escondimos seis bombas en puntos estratégicos. Juguemos un juego. ¿Creen encontrar mis bombas? Nos vamos todos”, dice la carta

Videos y fotografías que circulan en la red muestran el momento en el que estudiantes, docentes y personal del plantel son evacuados debido a la nueva amenaza de bomba, situación que también generó alarma entre madres y padres de familia.

‼⚠ REPORTAN OTRA AMENAZA DE EXPLOSIVO EN LA UNAM, AHORA EN LA PREPA 7 💣😱 🔴 @A_VCarranza, #CDMX | Esta mañana, estudiantes y personal de la preparatoria 7 de la @UNAM_MX fueron desalojados del plantel debido a una amenaza de artefacto #explosivo.@SSC_CDMX@FiscaliaCDMX… pic.twitter.com/DoGcUq3OTH — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 20, 2025

Hasta el momento, autoridades de la Prepa 7 de la UNAM no han emitido un comunicado oficial respecto al desalojo del plantel y hasta cuando se suspenderán las actividades.

Esta es la segunda ocasión en menos de una semana que esta escuela es desalojada debido a una amenaza de bomba, la primera ocasión ocurrió el martes 14 de octubre.

En las últimas semanas se han registrado distintas amenazas relacionadas con aparatos explosivos en planteles de la UNAM, lo que provocó la evacuación de distintos planteles, como la PRepa 3, la PRepa 8 y la Facultad de ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).