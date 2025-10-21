Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

Sin revelar el motivo, el Senador Gerardo Fernández Noroña informó que pedirá licencia "temporal" a partir del 24 de octubre. "Debo hacerlo, pero no sé preocupen", señaló.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, Senador de Morena, anunció que pedirá licencia a partir del 24 de octubre, y aunque no reveló el motivo de dicha decisión, afirmó que se tratará de algo "temporal".

El anuncio por parte del legislador se dio durante una transmisión en vivo que hizo a través de su canal de YouTube. "Sí voy a pedir licencia… A partir del jueves 24 voy a pedir licencia en mi condición de Senador de la República", comentó.

"Debo hacerlo, pero no sé preocupen, yo tengo cinco años ahí de Senador. Es para bien, no es para ninguna cosa, no es un asunto de berrinche, de presión", añadió el morenista.

En su transmisión, Noroña señaló que en fechas recientes han surgido especulaciones en torno a su figura, tanto por las declaraciones que hizo en el Senado sobre apoyos a damnificados por las lluvias, como por los escándalos de un vuelo privado y una lujosa mansión que compró en Tepoztlán, Morelos.

"Han estado especulando porque casi se me fue la boca la semana pasada por el tema del apoyo a damnificados [...] “Empezaron a especular que por los escándalos. Me hacen los mandados, son intrigas”, sostuvo.