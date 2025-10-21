La SCJN celebra primera audiencia pública histórica con personas con discapacidad

Dulce Olvera

20/10/2025 - 9:56 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

La SCJN cambia reglas: Visitar comunidades y agilizar el debate marcarán su nueva era

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Con la presencia de más de 30 personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su primera audiencia pública con el objetivo de abordar la invalidez de normas generales por falta de consulta a dicho sector.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebraron de manera histórica la primera audiencia pública derivada de la Convocatoria 1/2025, en la que se abordará esta semana la invalidez de normas generales por falta de consulta a personas con discapacidad.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”, dijo Marco Polo López Santos, del Movimiento de Personas con Discapacidad.

Con participación presencial y remota de personas con discapacidad, la Audiencia Pública se enmarcó en la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, a cargo de la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

En este asunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán solicitó la invalidez de diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, al no haberse consultado a las personas con discapacidad.

Durante esta primera jornada, más de 30 personas con discapacidad (incluyendo psicosociales), sus representantes y organizaciones de la sociedad civil compartieron, de manera presencial o a distancia, sus experiencias, preocupaciones como los "discursos capacitistas y excluyentes", y sus propuestas. Hubo participaciones de diversos estados del país, entre ellos, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Tabasco y San Luis Potosí.

El activista Miguel Ángel Miranda dijo por videollamada que hay compañeros que no pueden salir de sus casas, que no tienen internet o se complica caminar, salir y utilizar el transporte público. Por su parte Ángel Ibarra, desde su oficina, envió saludos desde Michoacán. “Las personas con discapacidad difícilmente nos acercamos a las instituciones públicas porque hemos vivido con ese miedo de ser discriminados”, dijo.

La Audiencia Pública contó con medidas de accesibilidad universal, como interpretación en Lengua de Señas Mexicana, subtitulación en tiempo real y ajustes razonables, que garantizaron la participación plena e incluyente de todas las personas interesadas.

En cumplimiento con la lista aprobada por el Pleno de la SCJN, las ministras y ministros continuarán escuchando a las personas con discapacidad, mañana martes 21 de octubre y el miércoles 22 de octubre.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

+ Sección

Galileo

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
1

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
2

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
3

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal
4

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

Cometa "de las nueve colas"
5

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.
6

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política
7

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado a balazos en Michoacán.
8

"El Pantano", presunto autor de asesinato de líder limonero en Michoacán, es detenido

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
9

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política
10

VERSUS ¬ ¿Cómo puede "relanzarse" el PAN con mismo contenido y dirigentes decadentes?

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei
11

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
12

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

13

El robo al Louvre recuerda otros golpes como el que sacudió el Museo de Antropología

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
14

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Elon Musk
15

Una vacuna contra el egoísmo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política
1

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política
2

VERSUS ¬ ¿Cómo puede "relanzarse" el PAN con mismo contenido y dirigentes decadentes?

La SCJN celebra primera audiencia pública con personas con discapacidad
3

La SCJN celebra primera audiencia pública histórica con personas con discapacidad

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.
4

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Sheinbaum cuestionó el relanzamiento PAN por falta de sensibilidad y por ser los mismos de siempre.
5

#PuntosyComas ¬ La declive del PAN inició con Fox, pero hoy es más evidente que nunca

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal
6

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

7

El robo al Louvre recuerda otros golpes como el que sacudió el Museo de Antropología

La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
8

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
9

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante una sesión legislativa a distancia

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
10

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

El Museo del Louvre de Francia anunció que las instalaciones permanecerán cerradas este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca.
11

El Louvre sigue cerrado tras robo; Ministro de Justicia reconoce fallas de seguridad

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector han entrado en vigor.
12

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector entran en vigor