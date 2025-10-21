La SCJN celebra primera audiencia pública histórica con personas con discapacidad

Con la presencia de más de 30 personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su primera audiencia pública con el objetivo de abordar la invalidez de normas generales por falta de consulta a dicho sector.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebraron de manera histórica la primera audiencia pública derivada de la Convocatoria 1/2025, en la que se abordará esta semana la invalidez de normas generales por falta de consulta a personas con discapacidad.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”, dijo Marco Polo López Santos, del Movimiento de Personas con Discapacidad.

Con participación presencial y remota de personas con discapacidad, la Audiencia Pública se enmarcó en la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, a cargo de la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

En este asunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán solicitó la invalidez de diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, al no haberse consultado a las personas con discapacidad.

Durante esta primera jornada, más de 30 personas con discapacidad (incluyendo psicosociales), sus representantes y organizaciones de la sociedad civil compartieron, de manera presencial o a distancia, sus experiencias, preocupaciones como los "discursos capacitistas y excluyentes", y sus propuestas. Hubo participaciones de diversos estados del país, entre ellos, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Tabasco y San Luis Potosí.

El activista Miguel Ángel Miranda dijo por videollamada que hay compañeros que no pueden salir de sus casas, que no tienen internet o se complica caminar, salir y utilizar el transporte público. Por su parte Ángel Ibarra, desde su oficina, envió saludos desde Michoacán. “Las personas con discapacidad difícilmente nos acercamos a las instituciones públicas porque hemos vivido con ese miedo de ser discriminados”, dijo.

La Audiencia Pública contó con medidas de accesibilidad universal, como interpretación en Lengua de Señas Mexicana, subtitulación en tiempo real y ajustes razonables, que garantizaron la participación plena e incluyente de todas las personas interesadas.

En cumplimiento con la lista aprobada por el Pleno de la SCJN, las ministras y ministros continuarán escuchando a las personas con discapacidad, mañana martes 21 de octubre y el miércoles 22 de octubre.