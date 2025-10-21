Incendio en gasoducto de Chiapas deja 5 militares lesionados; Pemex controla el fuego

Los militares lesionados debido al incendio de un ducto de gas en Chiapas fueron trasladados al Hospital Militar de Villahermosa, informó Pemex.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que logró controlar el incendio en un gasoducto que se registró este lunes en el municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, el cual provocó que cinco militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resultaran lesionados.

Mediante un comunicado, la empresa detalló que el fuego se generó en un ducto de 30 pulgadas, en el punto de inyección del Complejo Procesador de Gas (CPG) Cactus a la Estación de Regulación de Medición de Cactus.

Señaló que una vez que se concluyan las labores para atender la emergencia se iniciará con la investigación para determinar cuál fue el origen del percance.

Pemex informó que debido al incendio del gasoducto en Chiapas cinco militares que se encontraban cerca del lugar resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Hospital Militar en Villahermosa Tabasco; su estado de salud se reporta estable.

La petrolera indicó que personal especializado permanecerá en el lugar del incidente para realizar labores de contención hasta que se declare el fin de la emergencia.

Por su parte, el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) informó que a las 12:57 horas de este lunes se reportó un incendio en un ducto localizado entre las instalaciones de Cactus y Cuxtal, en los límites de Chiapas con Tabasco.

La dependencia informó a las 13:40 horas que el incendio en el ducto fue controlado, sin que se reportaran daños mayores en las instalaciones.