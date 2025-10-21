Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

"Si por ahora el PAN y Salinas Pliego están separados —aunque unidos en el mismo proyecto de nación conservador y con intelectuales y académicos como sus vasos comunicantes—, nada impide que se junten formalmente en la elección de 2030".

Álvaro Delgado Gómez

21/10/2025 - 12:05 am

https://www.youtube.com/watch?v=hJ5W4_e2HIc

El mismo sábado, aunque en escenarios distintos y por razones diferentes, el Partido Acción Nacional (PAN) y el magnate Ricardo Salinas Pliego se unificaron ideológicamente en la extrema derecha para combatir a sus enemigos comunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, lo que perfila una latente unión electoral en el futuro.

Si por ahora el PAN y Salinas Pliego están separados —aunque unidos en el mismo proyecto de nación conservador y con intelectuales y académicos como sus vasos comunicantes—, nada impide que se junten formalmente en la elección de 2030, porque el magnate puede ser la figura presidencial que los panistas y priistas no tienen.

En el PAN no hay grandes sorpresas: El partido de la derecha, que jamás ha dejado de ser de derecha —aunque esa posición se la disputen el PRI y el partido Movimiento Ciudadano—, se radicaliza para tratar de retomar el voto reaccionario que se disgustó con su dirigencia por la alianza con priistas y perredistas.

En este contexto, es muy relevante la presencia del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en el “relanzamiento” del PAN. Se trata del jerarca más conservador del Episcopado, que lidera a los religiosos del país que aborrecen a Morena y que abiertamente, desde el púlpito y de manera territorial, hacen política contra la izquierda.

Tan relevante es también la presencia de Claudio X. González Guajardo, Enrique Krauze y Lorenzo Córdova, figuras clave en la construcción del PRIAN, que no es cierto que deje de existir definitivamente. En 2027 —ya se verá—, el PRIAN se reactivará en Nuevos León, como el McPAN en Campeche.

Quizá lo único discordante de los invitados del PAN fue José María Aznar, el exjefe de Gobierno de España y líder del derechista Partido Popular. Lo coherente para su redefinición ideológica habría sido Santiago Abascal, el líder de Vox, que se nutre de la banda fascista El Yunque tanto con el propio PAN.

Que tampoco nadie se engañe: La decisión de las alianzas del PAN la tomarán el mismo grupo de caciques que lo hegemonizan y, también, capturarán todas las candidaturas, por más que proclamen que se abren a la ciudadanía y a los jóvenes. Es tan poco lo que gana el PAN, que no lo van a repartir a nadie que no sea de la cúpula.

Pero el problema de fondo no es, a mi juicio, esa redefinición ideológica de evocaciones fascistas que tampoco garantiza éxitos —podrá atraer el voto reaccionario, pero ahuyentará a franjas de la sociedad, sobre todo a los jóvenes—, sino la falta de un programa y una agenda de temas sustantivos para el debate público, sobre todo corrupción y desigualdad.

El sello distintivo de los principales dirigentes del PAN es la corrupción: El presidente nacional, Jorge Romero Herrera, es un político asociado a las peores prácticas de clientelismo y corrupción como dirigente partidista y servidor público, Alcalde y Diputado, no sólo como jefe del Cártel Inmobiliario, sino con el uso de fondos públicos para la reconstrucción tras el sismo de 2017.

Si Vicente Fox y Felipe Calderón no asistieron al “relanzamiento” del PAN es porque hasta a ellos les repugnan las prácticas de los dirigentes actuales, razón por la que en 2012 ambos apoyaron a Enrique Peña Nieto y en 2018 a José Antonio Meade, ambos priistas de derecha, no muy distintos a Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya, corrompidos también por el peñismo.

Y la máxima figura que apareció en la marcha del sábado del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, Santiago Creel Miranda, está también vinculado a prácticas corruptas, como a los futuros diputados federales Roberto Gil Zuarth, Maximiliano Cortázar, Santiago Taboada Cortina y sus propios gobernantes actuales.

No sólo es la corrupción la que tiene a los panistas en el hoyo, sino las conductas y comportamientos que no lo acercan a las mayorías de los mexicanos, porque son prepotentes, clasistas, racistas, discriminatorios en general. “Se nos percibe ojetes”, me dijo una vez Juan José Rodríguez Prats, hecho a un lado por identificar los problemas del panismo.

El PAN, entonces, va por el mercado electoral que le ha estado robando el partido Movimiento Ciudadano, precisamente por la corrupción panista, y por el voto reaccionario que lo abandonó por sus alianzas y que efectivamente le puede volver a dar su apoyo, aunque sea corrupto.

El sábado también, en vísperas de su cumpleaños 70, Salinas Pliego compartió con sus empleados y aduladores su plan político para los próximos años: “Pienso que es momento de entrar a una nueva etapa, otro reto, ¿y por qué no?, sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.

Mezcla de los fascistas Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, imitador de Silvio Berlusconi —el corrupto magnate italiano de medios que tras ser Primer Ministro fue condenado a prisión por fraude fiscal—, Salinas Pliego ratifica que su beligerancia escalará ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pague su deuda de más de 74 mil millones de pesos.

Ese es, en primer lugar, su proyecto político: Evitar pagar lo que debe, o hacer la guerra.

A la frase amenazadora y escatológica contra sus enemigos siguieron gritos futuristas —“¡Presidente, Presidente!”— que el magnate dimensionó: “Son mis amigos y los aprecio, pero falta convencer a bastantes más”.

Y sí: Con sus empleados, por más aduladores que sean, con sus canales de televisión que nadie ve y con sus granjas de bots no le alcanza para evitar que, por fin, cumpla con sus obligaciones tributarias, pero por eso justamente buscará la Presidencia de la República aunque tenga 75 años de edad.

Nadie puede descartar que su proyecto crezca entre sectores del conservadurismo y que, ante el estado de necesidad del PAN y de otras fuerzas, Salinas Pliego se monte como candidato presidencial opositor en 2030. Este fin de semana, en el mismo día, aunque en lugares distintos, coincidieron en el radicalismo de derecha. No se olvide: Son lo mismo.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

+ Sección

Galileo

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
1

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
2

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

3

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
4

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
5

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal
6

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
7

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política
8

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

Cometa "de las nueve colas"
9

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.
10

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Gestión de riesgos: inversión política y técnica
11

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

Corruptos y reaccionarios
12

Corruptos y reaccionarios

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei
13

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política
14

VERSUS ¬ ¿Cómo puede "relanzarse" el PAN con mismo contenido y dirigentes decadentes?

Desdibujado del mapa político nacional, tras desastrosos resultados electorales y fallidas alianzas, el PAN anunció un peculiar “relanzamiento”.
15

El PAN en su laberinto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política
2

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política
3

VERSUS ¬ ¿Cómo puede "relanzarse" el PAN con mismo contenido y dirigentes decadentes?

La SCJN celebra primera audiencia pública con personas con discapacidad
4

La SCJN celebra primera audiencia pública histórica con personas con discapacidad

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.
5

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Sheinbaum cuestionó el relanzamiento PAN por falta de sensibilidad y por ser los mismos de siempre.
6

#PuntosyComas ¬ La declive del PAN inició con Fox, pero hoy es más evidente que nunca

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal
7

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

8

El robo al Louvre recuerda otros golpes como el que sacudió el Museo de Antropología

La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
9

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
10

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante una sesión legislativa a distancia

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
11

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

El Museo del Louvre de Francia anunció que las instalaciones permanecerán cerradas este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca.
12

El Louvre sigue cerrado tras robo; Ministro de Justicia reconoce fallas de seguridad