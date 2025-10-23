GenteAsí ¬ Tras las inundaciones, venden en Veracruz productos básicos a sobreprecio

Las inundaciones bajaron, pero ahora subieron los precios en Veracruz. Muchas personas se están aprovechando de la tragedia.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- A las inundaciones por las lluvias de entre el 10 y el 11 de octubre pasados, ha sobrevenido el alza de precios. Después de la tormenta no vino la calma: hasta este miércoles 22, la cifra oficial era de 78 personas sin vida y 23 no localizadas en Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.

Y a la pérdida de vidas, de bienes y en algunos casos, hogares completos, se suma el alza de precios en productos básicos. Pero también en mercancías que en estos momentos son sumamente necesarios, como el material para limpieza.

En un video, una joven habla del encarecimiento de varios productos en Poza Rica, Veracruz, uno de los municipios más dañados. Por ejemplo, dice que un paquete de 30 huevos, que normalmente no cuesta más de 100 pesos, actualmente se está vendiendo en más de 200. El agua subió y los precios también.

La periodista Ana Osorio, corresponsal del diario El Financiero, reporta que en el norte del municipio de Veracruz, generalmente, un impermeable podría costar 200 pesos y un par de botas de plástico hasta 500. Actualmente, dice, se venden al doble de esos precios. Por lo visto, a algunas personas les sigue lloviendo, pero ganancias.

Veamos, una semana después de la tormenta, la Presidencia de la República informaba que todavía más de un centenar de comunidades seguían aisladas, la mayoría de ellas en el estado de Hidalgo. No hay forma de llegar a ellas porque varios puentes cayeron y hay varias carreteras bloqueadas por desprendimientos en cerros. Eso impide que lleguen mercancías de primera necesidad.

🚔En Poza Rica, muchas personas se aprovecharon de la situación de emergencia por la inundación y saquearon negocios 🚔 pic.twitter.com/9tsHh9ey1K — ReporterosEnLaZona (@Reporteroszona) October 11, 2025

Las inundaciones afectaron por supuesto también a pequeños y grandes negocios. En las redes sociales se difundieron videos en los que se observan tiendas departamentales con casi todas sus mercancías echadas a perder. También por ello, los productos más básicos están escaseando.

En ese mismo video, la joven arremete contra la rapiña y reclama a quienes, entre tanto lodo, todavía encuentran fuerzas para cargar cerveza y Coca-Colas.

Los estragos de estas lluvias nos muestran, otra vez, que las emergencias naturales son profundamente sociales. La población trabajadora, las familias indígenas o campesinas ya luchaban contra una tormenta que les llegó desde hace siglos.

El aumento de los precios son las reglas del mercado, la oferta y la demanda, y el mercado se regula solo, reglas sagradas del neoliberalismo que, curiosamente, siempre castigan a quienes menos tienen y benefician a quienes tienen más. Es cierto que quienes tenían un establecimiento también perdieron todo, o casi todo. Pero, oigan, hay quienes casi, casi, están haciendo de la carestía su plan de retiro y se quieren jubilar vendiendo un cartón de huevo.

Hay quienes se trasladan a otros municipios para abastecerse y comprar un excedente que revenden con precios inflados. Afortunadamente, son la minoría, lo que realmente ha prevalecido es el apoyo comunitario entre quienes viven la tragedia, la atención del gobierno federal, y miles de personas en todo el país que se han organizado para acopiar donaciones y llevarlas hasta esos lugares.

Siempre hay gente así que, frente a la tormenta, aplica el viejo dicho: “A río revuelto, ganancia de pescador”, o ganancia de acaparador.