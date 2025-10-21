La SSPC quita drogas y sustancias químicas al narco en Sinaloa; valen más de 750 mdp

Las drogas y las sustancias aseguradas en Sinaloa tienen un valor estimado de más de 750 millones de pesos, informó la SSPC.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo) .- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes que logró decomisar diversas drogas, como fentanilo, metanfetamina y cocaína, y precursores químicos como resultado de operativos realizados en los municipios de Culiacán y Cosalá, en el estado de Sinaloa.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que compartió imágenes de dichas acciones y detalló que también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En un comunicado, la SSPC explicó que en la capital del estado se localizó un vehículo que transportaba 211 mil pastillas de fentanilo con un peso total de 23 kilos, 500 kilos de cocaína y 130 litros de metanfetamina. La droga asegurada tiene un valor de 246 millones de pesos (mdp).

En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada… pic.twitter.com/Cj37l4BCnf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

En Culiacán, elementos de seguridad desmantelaron un laboratorio clandestino que era utilizado para la elaboración de metanfetamina. En este lugar se destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico y dos destiladores. Además, se incautaron tres mil 400 litros y mil kilos de sustancias químicas, lo que representa una afectación para grupos criminales de 473 millones de pesos.

Por otra parte, en el municipio de Cosalá las autoridades hallaron un escondite utilizado para ocular precursores para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron mil 550 litros y 275 kilos de sustancias químicas con un valor estimado de 37 millones de pesos.

Todas las drogas y las sustancias detectadas durante los operativos emprendidos por fuerzas de seguridad en Sinaloa fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público (MP) para que lleve a cabo las diligencias correspondientes.

En estas acciones participaron elementos de la SSPC, de la Defensa, de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).