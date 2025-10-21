Noroña explica que la licencia en el Senado es para un viaje de 9 días a Palestina

Redacción/SinEmbargo

21/10/2025 - 11:50 am

Fernández Noroña reveló que pidió licencia en el Senado para viajar a Palestina.

Noroña dijo que Emiratos Árabes Unidos paga el viaje por la solidaridad con Palestina del Senador morenista; su viaje, indicó, es porque no se ha cumplido el alto al fuego, ni se ha frenado el genocidio, así como la reanudación del bloqueo de ayuda humanitaria.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– El Senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña. que se ha visto envuelto en polémica y escándalos recientemente por sus viajes en vuelos privados y la compra de una mansión, reveló este martes que pedirá licencia en el Senado para viajar a Palestina, que sufre desde hace años una campaña de limpieza étnica y genocidio a manos de Israel. Ambas partes acordaron un frágil alto al fuego en los últimos días.

"Pedí licencia desde el jueves 24 [de octubre], salgo el día de mañana, miércoles, por la noche a Palestina y regreso el día 2 de noviembre", señaló en una rueda de prensa desde el Senado. Serán nueve días en territorio palestino, aunque Noroña solamente reveló que visitarán "asentamientos".

Cuestionado sobre si viajará a la Franja de Gaza, la parte más asediada por los bombardeos y ataques israelíes, o a Cisjordania, otro de los territorios palestinos que también ha sufrido las campañas militares y la ocupación de forma histórica, el Senador dijo que "sería temerario", pero si la organización los lleva, asistirá.

"Es un viaje peligroso, pero sería cobarde no hacer nada"

El Senador Fernández Noroña admitió que se trata de un "viaje peligroso", pero descartó tener temor. "No soy ningún héroe, no soy un mártir, amo la vida y tengo muchas cosas qué hacer en el país, pero no puedo hacer caso omiso frente al terrible genocidio del pueblo palestino", dijo.

Argumentó que su viaje es en respuesta a que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de paz, pero la gente de Palestina que regresó a sus antiguos hogares, ahora destruidos, "fueron engañados, otra vez". "Están bombardeándolos, asesinan niños y niñas. No es mucho lo que yo puedo hacer, pero sería una cobardía quedarme de brazos cruzados. Es un viaje importante, pone luz sobre el tema, transmitiré en vivo la situación que se vive, el testimonio", adelantó.

Noroña también explicó que el vuelo lo paga Emiratos Árabes Unidos por la solidaridad que el morenista ha tenido con Palestina. Se trata de un viaje que intentó hacer desde hace meses, pero que se había pospuesto por varias razones.

Noroña argumentó que viaja ahora "dado que no se ha cumplido el alto al fuego, dado que continua el genocidio al pueblo palestino y dado que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, reprogramamos el viaje y lo haremos en estas fechas, es la razón", reiteró el Senador.

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal para viajar a Palestina
La licencia de Noroña en el Senado es por 12 días, para viajar a Palestina 9 de esos días. Foto: Pedro Anza, Cuartoscuro

El motivo del viaje, explicó más adelante que visitará a las autoridades palestinas. "Están programadas reuniones con la Autoridad Palestina, voy a visitar asentamientos de Palestina, tengo una reunión primero en Emiratos Árabes y un par de reuniones en Jordania, pero el grueso del tiempo son recorridos por Palestina", indicó.

Los golpeteos no me hacen daño: Noroña

El morenista argumentó que podría no haber pedido licencia y podría sumar las inasistencias necesarias en el Senado. "Yo decidí, primero es lo correcto, pero como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y como no es compatible el viaje con las sesiones del Senado, decidí presentar la licencia", ahondó.

La licencia es por tiempo definido en el Senado: del 24 de octubre al 2 de noviembre. "Son unos días que necesito para atender el viaje, había mucha especulación, no hay otra razón, algunas especulaciones fueron muy simpáticas, pero no aplica en ningún sentido, estoy bien con el grupo parlamentario de Morena, con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el movimiento", indicó.

Noroña también dio a conocer que solamente había avisado de su licencia y de su viaje al coordinador de los senadores, Adán Augusto López Hernández.

Noroña defendió su vuelo privado y Sheinbaum evitó entrar en debate, pero aseguró que a cada quien lo evaluará la gente.
Se prevé que la suplente de Noroña no tome posesión del escaño, ya que está concentrada en el SuperISSSTE. Foto: Cuartoscuro

Cuestionado sobre si la solicitud de la licencia era para evitar recibir la dieta del Senado y no por cuestiones políticas, Noroña contestó: "Exactamente. Cualquier otro Senador o Senadora habría hecho el viaje sin más y hubiera aparecido como una comisión y no habría mayor problema, pero ‘el que con atole se quema hasta el jocoque le sopla’, entonces como ya es con microscopio que están observando lo que hago, es lo más sano".

"No estoy para no cobrar un mes, pero la gente es solidaria en mis transmisiones en YouTube y no gana uno mal para no poder prescindir de ello un mes", detalló. Además, dijo que el golpeteo en su contra "no les ha funcionado", porque "me he encontrado a la gente en diversos informes de mis compañeros senadores y todos me han recibido como siempre".

Por último, adelantó que su suplente, Dunia Ludlow Deloya, no asumirá las labores de su escaño, debido a que, como directora del SuperISSSTE, y por estar atendiendo la emergencia por las inundaciones en varias entidades del centro del país, acordaron que será mejor que no tenga que dejar su puesto por apenas un par de semanas, ya que de cualquier manera no se prevén discusiones de reformas constitucionales que requieren todos los votos disponibles en la bancada.

