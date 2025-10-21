¿Estudias en alguna universidad de CdMx? Así puedes pedir la Beca para el Transporte

La Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte está dirigida a jóvenes que asisten a universidades públicas de la CdMx.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Las y los estudiantes que asisten a una universidad pública de la Ciudad de México (CdMx) pueden registrarse en la Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte, con la cual recibirán un apoyo económico para cubrir sus gastos de traslado. A continuación te decimos cómo solicitarla.

Este programa social, implementado por el Gobierno capitalino, entrega una ayuda monetaria de mil 500 pesos bimestrales a las y los jóvenes que cursan la licenciatura en modalidad presencial o mixta en instituciones educativas públicas o en planteles de universidad nacional de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Dicha beca tiene el objetivo de contribuir a que las y los alumnos que residen en colonias, barrios o pueblos de la capital con medio, bajo o muy bajo índice de desarrollo social puedan solventar sus gastos de transporte para que continúen sus estudios.

🎓💳 ¡Regístrate al programa “Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte”! Si estudias en una institución pública de nivel superior en la Ciudad de México, este apoyo es para ti. 🚎✨ 👉 Ingresa a 🔗 https://t.co/Zuo9Ufke0y#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/gOE40nJJXd — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) October 20, 2025

¿Cómo solicitar la Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte?

Las y los estudiantes de la CdMx interesados en solicitar la Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte para el segundo semestre del 2025 pueden registrarse como beneficiarios a través de Internet, siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal de registro a la beca, habilitado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la CdMx. Puedes acceder dando clic aquí .

. Iniciar sesión en la plataforma utilizando una cuenta de la Llave CdMx.

Dar clic en el botón "nuevo trámite".

Verificar la información personal y cargar el documento de identificación (credencial del INE o pasaporte).

Ingresar la información académica y adjuntar el comprobante de inscripción.

Proporcionar los datos del domicilio del solicitante.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo?

Para poder realizar el registro en la Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte de la CdMx, es necesario que las y los estudiantes cumplan con los siguientes requisitos: