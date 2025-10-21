Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abrirá registro para estudiantes de primaria? SEP lo revela

El registro de la Beca Rita Cetina para las y los estudiantes de primaria se hará en dos fases, informó la SEP.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció este martes que la Beca Rita Cetina abrirá el registro para estudiantes de primaria el próximo año 2026.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, detalló que la inscripción se hará en dos fases: primero se registrarán estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Posteriormente, será el turno para primero, segundo y tercero.

Dicho programa social, creado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entrega apoyos de mil 900 pesos bimestrales durante todo el ciclo escolar a las y los estudiantes de educación básica que asisten a escuelas públicas de todo el país, con el fin de que no se vean en la necesidad de abandonar sus estudios debido a falta de recursos.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado informó que, a partir de 2026, todas las alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, impulsada por la presidenta @Claudiashein. 💵👧🏻🧒🏻 Señaló que el próximo enero, se integrarán las y los… pic.twitter.com/pH1B12Uj1x — SEP México (@SEP_mx) October 21, 2025

El Secretario de Educación Pública anunció que a partir del 2026 las y los estudiantes de primaria que asisten a escuelas públicas de todo el país empezarán a recibir el apoyo económico que otorga la Beca Rita Cetina, con lo que el programa llegará a más de 20 millones de alumnas y alumnos beneficiados.

Detalló que la inscripción a dicho apoyo se realizará en dos fases:

En enero del 2026 se abrirá el registro para cuarto, quinto y sexto de primaria.

En septiembre del 2026 serán las inscripciones para primer, segundo y tercer grado.

Las madres, padres y tutores podrán saber más detalles acerca del proceso de registro para la Beca Rita Cetina en las asambleas informativas que se llevarán a cabo en cada uno de los planteles de primaria.