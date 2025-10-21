El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

Nora Gaspar Reséndiz

21/10/2025 - 1:27 pm

Actor Alejandro Landero en situación de calle

Alejandro Landero fue un actor que participó en varias producciones de la empresa Televisa, entre las que destaca Rosa Salvaje, telenovela protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- De galán de telenovelas a indigente. Así ha sido la vida de Alejandro Landero, un actor que participó en varias producciones de Televisa, y que hoy se encuentra en situación de calle, motivo por el cual vecinos de la colonia Condesa están solicitando apoyo al público mexicano.

Durante los años 80 y 90, Alejandro Landero se desempeñó como actor de telenovelas en Televisa. Una de sus participaciones más recordadas fue en la producción Rosa Salvaje, en la que interpretó el papel de Rigoberto Camacho, que en la serie era el chofer de los protagonistas, interpretados por Verónica Castro y el actor Guillermo Capetillo.

Landero también participó en otras telenovelas, por ejemplo, su primera aparición fue en la producción “Blanco Vidal”, de 1982, donde comenzó a destacar como una promesa del medio. Posteriormente, participó en "Principessa", de 1984; “Vivir un poco”, de 1985, y “Monte Calvario”, de 1986, consolidando su presencia en los melodramas. En 1987 llegó "Rosa Salvaje".

Su carisma y talento le permitieron conquistar al público y abrirse paso hacia producciones más grandes, por lo que en 1988, formó parte del elenco de “Pasión y Poder”, dando vida a Federico Gómez Luna, uno de los galanes jóvenes más populares de la telenovela. Su participación en esta historia lo llevó a alcanzar una gran popularidad y reconocimiento nacional.

También participó en "Un rostro en mi pasado", de 1989, mismo año en el que realizó una participación especial en la serie "Papá soltero"; en 1990, actuó en "La reina Bárbara"; y en 1993, en "Entre la vida y la muerte". Además de su trabajo en telenovelas, incursionó en teatro musical y programas televisivos. Asimismo, fue conductor en Canal Once durante la década de los 90, ampliando su experiencia en el medio artístico.

Landero dejó Televisa en 1993, para integrarse a la recién creada TV Azteca, sin embargo, el paso por esta última televisora fue muy breve, abandonando su carrera en la actuación para dedicarse a otras áreas, por ejemplo, como maestro de actuación, ejecutivo en una casa de cambio e incluso se dedicó un tiempo a comercializar vinos españoles.

Aunque por mucho tiempo estuvo alejado del mundo de la farándula, en 2020, un rumor en el medio del espectáculo aseguró que Alejandro Landero había fallecido, sin embargo, él mismo apareció públicamente para desmentir la información, asegurando que se encontraba bien de salud.

En días recientes, empezó a circular un video en redes sociales en las que se ve al exactor en situación de calle, por la que una de sus vecinas, identificada como Verónica Hernández, solicitó el apoyo del público para ayudar a Landero, quien pasa su días en una banca de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en compañía de cuatro gatos y una perrita.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para Alejandro Landero, está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita (....), repito, está en situación de calle, lamentablemente ya lleva aquí tres noches”, dijo la vecina que grabó al exactor, clip que fue difundido en la cuenta de la colonia roma de la red social X.

En otro video, también difundido por la cuenta @LaRomaMex, el propio actor solicitó la ayuda de la ciudadanía, al señalar que está pasando “una situación difícil, una prueba dura”, explicó que su meta es llegar a Puerto Vallarta, en donde quiere “convencer a los hoteleros” para que se abran a la inclusividad con personas neurodivergentes.

Agregó que esa era su misión como persona con autismo y Trastorno por Déficit de Atención (TDAH). Asimismo, relató que tuvo que abandonar el departamento que rentaba ante las presiones del dueño, por lo que su objetivo era llegar a Puerto Vallarta, pero que desgraciadamente este tampoco se pudo concretar, por lo que ahora pide apoyo de la ciudadanía para viajar a esa ciudad.

“Yo lo que quiero hacer allá es, de alguna manera, un trabajo de concienciación acerca de lo que son las discapacidades físicas, visibles y no visibles, y de las neurodivergencias, como en mi caso que soy autista y TDA, y quiero lograr que seamos más inclusivos”, expresó el exactor de Televisa y TV Azteca.

Aunque los vecinos de la zona lo apoyan con alimentos para él y sus mascotas, otros ciudadanos que quieran contribuir con el exactor lo pueden hacer para que “continúe su camino”, incluso pueden ir a buscarlo en el lugar donde se está quedando, en Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, en la colonia Condesa, para dejarle comida, ropa o apoyo económico.





Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.



Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia



