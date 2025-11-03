DATOS ¬ Eterno Juan Gabriel: cada segundo suena una canción, según Youtube y Spotify

En algún momento de la vida, siempre hay, al menos, una canción de Juan Gabriel. "El Divo de Juárez" falleció hace nueve años, pero nos seguimos negando a dejarlo ir. Existen datos que muestran cuán presente sigue su música en nuestro día a día, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– ¿Es posible asegurar que hay, actualmente, una Juangamanía? Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", murió hace nueve años y su música, lejos de apagarse, acumula millones de reproducciones en todas las plataformas digitales sin contar a miles de personas que aún reproducen sus discos físicos o que lo escuchan en la radio.

Cada segundo suena una canción de Juan Gabriel. De acuerdo con los datos que brindan las plataformas Spotify y YouTube Music, 14 millones 321 mil 505 personas escuchan su música al mes. Esto quiere decir que medio millón de personas escuchan a "Juanga" cada día; que sus canciones suenan 19 mil 890 veces cada hora.

Más de 300 personas, cada segundo, eligen una de sus canciones.

Las más escuchadas son "Abrázame muy fuerte" y "Así fue". Esta última, en su versión para el concierto en Bellas Artes, suma mil 099 millones de reproducciones. El canal oficial de Juan Gabriel, con tan sólo 269 videos disponibles apenas en 2020, acumula ocho mil 940 millones 085 mil 522 visualizaciones.

Pero todos estos datos son sólo un acercamiento a lo intrínseco que es Juan Gabriel en la cotidianidad.

Es tal la admiración y el amor, que el próximo 8 de noviembre se realizará un homenaje a Juan Gabriel en la plancha del Zócalo capitalino, con la proyección de su concierto en Bellas Artes para revivir aquel espectáculo en el que cantó acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En 1990, la élite cultural de México se caía de su silla al no poder creer la idea de que Juan Gabriel se presentara en el máximo recinto de Bellas Artes. Los titulares de la crítica se cuestionaban: “¿Bellas Artes, el nuevo Blanquita?”. Tachaban esa posible presentación como un sacrilegio y de vulgar, pero Alberto Aguilera Valadez tenía claro que quería llegar al escenario más importante del país.

Fue Cecilia Occelli, esposa entonces del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien pidió que se le cediera ese escenario, y sólo así “El Divo de Juárez” logró hacer de aquella noche de mayo una presentación única y legendaria.

El pasado 30 de octubre, Netflix estrenó la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, dirigida por María José Cuevas, la cual cuenta con tomas nunca antes vistas del cantautor, de su propio archivo personal, y algunas serán proyectadas en el Zócalo de la Ciudad de México durante la reproducción del recital icónico de Juan Gabriel.

No es la primera vez que uno de sus conciertos se transmite en esta plaza cívica. Hace un año, el 22 de septiembre, 70 mil personas de todas las edades se congregaron para cantar Mis 40 en Bellas Artes, concierto grabado el 31 de agosto de 2013.

Pero, ¿qué hace que Juan Gabriel siga tan vivo entre los mexicanos? ¿Qué sigamos entonando todas sus canciones de memoria y con tanto sentimiento?

“Al final, todos tenemos una historia o un recuerdo, una canción de Juan Gabriel. Yo creo que Juan Gabriel se vive desde lo privado hasta lo colectivo, y ha ido de generación en generación. Al final, es un símbolo de muchas cosas”, destaca María José Cuevas, quien dio nombre al documental Debo, puedo y quiero por una declaración que dio Juan Gabriel a medios cuando se confirmó su presentación en el Palacio de Bellas Artes.

“Yo lo llamo como el gran conquistador, porque desde muy jovencito lo que tuvo que hacer fue conquistar, conquistar hasta lo imposible: conquistar todos los escenarios, todo tipo de público, por todas las clases sociales”, recuerda Cuevas en alusión a este concierto.

María José Cuevas, también directora de otros documentales como Bellas noches (2018) y La dama del silencio: El caso Mataviejitas (2023), destaca el quiebre que significó para la cultura musical mexicana la figura de Juan Gabriel: desde cantar con un rango de voz extenso, con el que lograba agudos que una voz masculina no podría alcanzar, hasta cambiar el traje de charro por las lentejuelas.

“Todos los estigmas de una época, de un México de los años 70… Este que era un México muy machista, muy conservador. Él conquistó todo eso también. Es un personaje que nace en el momento en donde había una sola televisora, y él no es producto de esa televisora. Yo lo llamo el gran conquistador”.

Y es que, a pesar de la muerte del cantautor el 28 de agosto de 2016, la música de “El Divo de Juárez” se sigue disfrutando. Está tan viva que, de acuerdo con datos de la Sociedad de Autores y Compositores de México, cada 40 segundos se escucha una canción escrita por Juan Gabriel en alguna parte del mundo.

El éxito de “Juanga” emana de las más de mil 800 canciones escritas, que lo llevaron a vender 100 millones de discos en México y en el mundo, por lo que es considerado el músico mexicano más exitoso en ventas, según la Sociedad de Autores.

Laura Woldenberg, productora ejecutiva del documental de Netflix, también tiene su teoría sobre esta permanencia colectiva de Juan Gabriel en los mexicanos. Ella afirma que es el "cantautor más importante que ha dado México". Explica que "era un artista completo", y destaca: "te puede hacer llorar, y en la siguiente te quiere hacer cantar, y en la siguiente emborracharte".

Juan Gabriel sumó tres Grammys Latinos, 16 Billboard de la Música Latina, nueve Premios Latin ACE (de la Asociación de Críticos de Entretenimiento Latino de Nueva York) y 13 Premios Latinos de ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores). Todos ellos en diferentes categorías que van de Álbum del Año a Artista del Año.

La industria musical se ha transformado a través de los años, y la manera de escuchar a Juan Gabriel también. “El Divo” ahora se mantiene latente en las plataformas de reproducción de música vía streaming.

En Spotify, la plataforma de música más escuchada en México, Juan Gabriel suma 12 millones 616 mil 445 oyentes mensuales y 10.4 millones de usuarios suscritos a su canal.

Su canción más escuchada en este servicio de música es “Abrázame muy fuerte”, la cual escribió a su hermana mayor, Virginia Aguilera, a quien quiso como una madre, cuando estuvo en coma. Esta balada suma más de 426 millones de reproducciones.

A esta canción le sigue, en número de reproducciones, “¿Por qué me haces llorar?”, con más de 341 millones.

YouTube Music, el tercer servicio más utilizado de música en el país, también deja ver algunas cifras que constatan que la música de Juan Gabriel sigue presente.

En su canal de esta plataforma están suscritos 7.21 millones de usuarios, y registra 47.1 millones de oyentes mensuales.

Es decir, hay en esta plataforma aproximadamente un millón 600 mil oyentes eligiendo a Juan Gabriel cada día. Cada hora, en YouTube Music, hay más de 65 mil usuarios escuchándolo, y cada segundo hay 18 personas oyéndolo.

En esta plataforma su canción más escuchada es “Así fue”, en la versión que cantó para su gran concierto en Bellas Artes, que suma mil 099 millones de reproducciones. Hasta esta canción le sigue otra interpretación también desde este recinto: “Hasta que te conocí”, con más de 775 millones de reproducciones.

La serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recuerda todo el sentimiento con el que el cantautor escribía sus canciones, canciones que cuyas letras nacían a partir de sus vivencias, canciones sencillas sin palabras rebuscadas, porque como él mismo decía, que ésas, ni se las sabía. Y eso también lo acuñó como una clave de su éxito.