VIDEOS ¬ Una fábrica de colchones arde en Ecatepec; suspenden servicio de Mexicable

Autoridades de Protección Civil pidieron a los vecinos cerrar puertas y ventanas, evitar acercarse a la zona, y tomar precauciones ante la posible inhalación de humo tóxico.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Un incendio de gran magnitud en una fábrica de colchones ubicada en San Andrés de la Cañada, Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), provocó la movilización de bomberos y autoridades locales luego de que el fuego se propagara rápidamente por los materiales inflamables presentes en el inmueble, como hule espuma y solventes.

La columna de humo alcanzó varios metros de altura y fue visible desde distintos puntos del municipio mexiquense, lo que llevó a suspender temporalmente el servicio del Mexicable en la estación San Andrés como medida preventiva.

🚨 ¡Alerta! 🚨 Mediante las cámaras de videovigilancia de #C5Edomex se visualiza un incendio en una #Fábrica de colchones 🔥 en la Calle 1 y Calle 113 de la colonia Hank González, municipio de #Ecatepec afortunadamente no hay personas lesionadas. ⚠️ Servicios de Seguridad… pic.twitter.com/0UIuD8w9QG — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 21, 2025

En redes sociales circulan videos que muestran la fuerza del incendio, el avance de las llamas y el esfuerzo de los bomberos por contener el fuego.

También se observa cómo las góndolas del Mexicable quedaron suspendidas en el aire, mientras se activaban medidas de seguridad en la zona.

Incendio de fabrica de colchones en Ecatepec pic.twitter.com/J7dxf3DzOc — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 21, 2025

Las autoridades de Protección Civil recomendaron a los habitantes cercanos cerrar puertas y ventanas, y evitar permanecer en las inmediaciones para reducir la exposición al humo.

Hasta el momento, se han desalojado decenas de personas y se mantiene el operativo para controlar el siniestro. No se reportan víctimas.

Desde varios lugares de Ecatepec se puede observar la gran columna de humo negro por el incendio de una fábrica en San Andrés. @lopezdoriga @LupitaJuarezH pic.twitter.com/KAND0gbCfd — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 21, 2025

Vecinos señalaron que la fábrica ya había tenido incidentes similares, por lo que solicitaron la revisión de sus condiciones de seguridad y reforzar las medidas de prevención.

Otros testigos relataron que el calor se sentía a varios metros de distancia y que las explosiones internas en el edificio provocaron pánico entre los habitantes.

#AlMomento Informo que llevamos un 60 por ciento de avance en la extinción del incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México. Hemos logrado abrir muros para lograr una extinción más rápida, efectiva y segura.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/6Zb8Ke91fT — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 21, 2025

El jefe de bomberos “Vulcano” Cova reportó un avance del 60 por ciento en las labores de extinción del incendio.

En su cuenta de X, detalló que se logró abrir muros en el inmueble para acelerar el control del fuego y garantizar una intervención más segura y efectiva.