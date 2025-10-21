El Alcalde de Pisaflores, Hidalgo, es ejecutado por sicarios al llegar a su casa

El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM publicó un comunicado en el que condenó el asesinato del Alcalde y exigió la aplicación de la justicia con todo el rigor de la Ley para los responsables.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Miguel Bahena Solórzano, Presidente Municipal de Pisaflores, Hidalgo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado ayer por la noche en un ataque armado cuando llegaba a su domicilio, en la localidad de La Estancia.

De acuerdo con los primeros reportes, a las 21:00 horas Solórzano fue interceptado pon un par de sicarios que lo esperaban en las afueras del inmueble, quienes lo agredieron con varios disparos. La víctima quedó tendida en el suelo.

Vecinos que presenciaron el crimen relataron que los sujetos escaparon del lugar abordo de una motocicleta. Los familiares del Alcalde salieron de su hogar al percatarse de los disparos y encontraron al político ya sin vida.

#Hidalgo, esta noche fue #asesinato el alcalde de #Pisaflores Miguel Bahena. Lo mataron al exterior de su domicilio. La entidad vive la emergencia provocada por las lluvias y agravada por la indolencia del gobierno. El homicidio refuerza el argumento de autoridades incapaces… pic.twitter.com/yDkvDMom1U — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) October 21, 2025

Un video que circula por redes sociales muestra las calles próximas al sitio donde ocurrió la ejecución y en la grabación se pueden escuchar los gritos de una mujer que llora por su papá.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Pisaflores, tras ser alertados por la familia del Alcalde. Después llegaron efectivos de Seguridad Pública de Hidalgo y de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia, autoridades que desplegaron un operativo de búsqueda para capturar a los responsables.

El Comité Ejecutivo Nacional del PVEM publicó un comunicado en el que condenó el asesinato del Alcalde, exigió justicia y castigo para los responsables.

"Desde el Comité Ejecutivo Nacional, hacemos un llamado firme y urgente a las autoridades correspondientes para que se realice una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención y castigo de los responsables de este lamentable crimen", indicó el partido.