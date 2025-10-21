La FGR extradita a EU a operador financiero del CJNG, acusado de lavado de dinero

Redacción/SinEmbargo

21/10/2025 - 5:04 pm

El Gobierno de México extraditó el día ayer a Estados Unidos a Carlos Vázquez González, presunto miembro de una red de lavado de dinero vinculada al CJNG.

Carlos Vázquez es de nacionalidad mexicana y fue requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Kentucky por cargos de asociación delictuosa y lavado de dinero. 

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó el día ayer a Estados Unidos (EU) a Carlos Érick Vázquez González, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e integrante de una red de lavado de dinero. 

"La Fiscalía General de la República entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos de América a Carlos 'V', fugitivo mexicano requerido por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Fue integrante de una red de organizaciones de lavado de dinero para un grupo delictivo, encargado de recibir depósitos de las ganancias de la venta de droga para después mover el dinero a diversas cuentas, con el fin de ocultar su procedencia", indicó la dependencia en un comunicado. 

En cumplimiento del Tratado de Extradición, el imputado fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para ser trasladado a EU, donde enfrentará su proceso legal.

Las autoridades de México indicaron que Vázquez González fue detenido en mayo de este año en Zapopan, Jalisco, y, tras cumplir los procedimientos legales, el Gobierno mexicano concedió la extradición.

Se estima que el hoy detenido habría solicitado su extradición inmediata al momento de su captura ya que no transcurrió mucho tiempo entre esta y su entrega formal a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con los registros penitenciarios de EU, Vázquez González ingresó al sistema carcelario al ser detenido en el condado de Clark, Kentucky; razón por la cual el Gobierno vecino lo requería para ser juzgado ahí, pues se le consideraba como "detenido en tránsito" por las autoridades de este país.

En redes sociales aparece una persona con el mismo nombre del extraditado vinculada con un negocio de cultivos hidropónicos en Zapopan, Jalisco, lo que sugiere que probablemente se trate de una de las empresas destinadas a recibir el dinero ilegal para su blanqueamiento.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

