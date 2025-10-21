VIDEO ¬ Pemex atiende derrame de hidrocarburo registrado en el río Pantepec, Veracruz

Redacción/SinEmbargo

21/10/2025 - 3:48 pm

Pemex confirmó que ha finalizado con las labores en el ducto Álamo Temapache en Veracruz, que había afectado al río Pantepec.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Incendio en gasoducto de Chiapas deja 5 militares lesionados; Pemex controla el fuego

Pemex firma contrato por mil 991 mdd con Grupo Carso para construir pozos en Ixachi

Fitch eleva calificación de Pemex, la deja a un paso recuperar el grado de inversión

Con las maniobras principales ya concluidas para frenar la contaminación del río Pantepec, denunciado en los últimos días por los habitantes, Pemex continúa los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este martes por la tarde que ha finalizado con la reparación del ducto afectado por las devastadoras lluvias e inundaciones que dejaron destrozos y muertes en el norte de Veracruz, y que había afectado al río Pantepec.

Pemex informó en un comunicado esta tarde donde confirmó que "finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de 8 kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental".

En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales, las autoridades instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, detalló la empresa paraestatal.

Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continúa los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas. En el transcurso del día se instalarán otras tres barreras. Personal especializado realiza tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno.

Pemex indicó que coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participa personal de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población.

"Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades, la protección del medio ambiente y la atención responsable ante cualquier eventualidad, priorizando siempre el bienestar de la población y el cuidado de los recursos naturales", concluyó.

Activan plan regional de contingencia

La Secretaría de Marina informó este mismo martes que implementó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado contra derrame de hidrocarburos detectado en días pasados en inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, Veracruz, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan, en esa entidad.

"En este contexto, se mantiene seguimiento y se identifican como municipios de mayor riesgo Álamo y Tuxpan, Veracruz, de igual forma en coordinación con diversos órdenes de gobierno y Pemex se está atendiendo la contingencia", indicó en un comunicado, luego de las denuncias por la contaminación del río Pantepec.

Las autoridades detallaron que contaban con 300 elementos disponibles para estas acciones, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores y 10 vehículos, así como 650 metros de barrera contenedora de puerto, 500 metros de barrera contenedora de alta mar, un desnatador, un tanque remolcable, un tanque de almacenamiento temporal, una unidad de presión y vacío, un lampazo eléctrico y portátil y dos chalanes de almacenamiento, mismos que son equipo especializado para este tipo de eventos.

"Al momento, las acciones realizadas por esta dependencia en coordinación interinstitucional, han sido la movilización de personal y material especializado, la activación del Plan Regional de Contingencias y Mando Unificado, el inicio de actividades de contención en El Higueral y vuelos de reconocimiento", detalló.

 

Asimismo, dentro de las acciones planificadas para frenar la contaminación del río Pantepec la colocación de barreras de contención en puntos estratégicos y recuperación de hidrocarburo, la dispersión con sustancias químicas, desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de citada contingencia, trabajos que Pemex confirmó habían finalizado.

El número de muertos provocado por la emergencia en cinco estados del país a causa de las intensas lluvias del fin de semana pasado ya suma 76, de acuerdo el último reporte de las autoridades federales. Las atípicas precipitaciones provocaron inundaciones y deslaves en 108 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo con los datos, cuatro personas más murieron respecto a la cifra reportada ayer, dos de ellas en Veracruz, que ya suma 34 decesos; una más en Hidalgo, que acumula 22 muertes; y Puebla suma otro deceso, con lo que dicha entidad alcanza 19 víctimas mortales. Querétaro cuenta con un fallecimiento y San Luis Potosí (SLP) no tiene defunciones hasta el momento.

A su vez, se contabilizan en total 39 personas desaparecidas. Respecto a las personas reportadas como desaparecidas, el número bajó de 29 a 20 en Hidalgo. El dato se mantuvo igual en Veracruz, que reporta 14. Puebla, por su parte, tiene cinco desapariciones registradas. No hay reportes en Querétaro ni en San Luis Potosí.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

+ Sección

Galileo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Actor Alejandro Landero en situación de calle
1

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

2

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

En esta entrega de RADICALES, los periodistas analizaron los recientes "cambios" anunciados por el PAN y los mensajes que continua mandando un personaje como Ricardo Salinas Pliego.
3

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

Los bancos de Estados Unidos (EU) no quieren dar más dinero a Javier Milei, Presidente de Argentina, sin garantías. El salvavidas del ultraderechista se hunde.
4

Trump mete la nariz a la elección argentina mientras el rescate de Milei suma dudas

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
5

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Hombres armados asesinan al Alcalde de Pisaflores
6

El Alcalde de Pisaflores, Hidalgo, es ejecutado por sicarios al llegar a su casa

Cometa "de las nueve colas"
7

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Noroña dijo que Emiratos Árabes Unidos pagará el viaje por su solidaridad con Palestina; la razón: es porque el genocidio israelí no ha parado.
8

Noroña explica que la licencia en el Senado es para un viaje de 9 días a Palestina

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
9

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

El Gobierno de México extraditó el día ayer a Estados Unidos a Carlos Vázquez González, presunto miembro de una red de lavado de dinero vinculada al CJNG.
10

La FGR extradita a EU a operador financiero del CJNG, acusado de lavado de dinero

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política
11

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

Corruptos y reaccionarios
12

Corruptos y reaccionarios

La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
13

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

Janine Otálora informó al Senado de la República que no extenderá su periodo como Magistrada del TEPJF; dejará su puesto en la Sala Superior el 31 de octubre.
14

Magistrada Otálora dejará el TEPJF: no extenderá su periodo; pleno quedará incompleto

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
15

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cuauhtémoc Blanco minimiza críticas por jugar pádel durante sesión semipresencial.
1

Cuauhtémoc Blanco responde a críticas por jugar pádel: "mi corazón lo necesita", dice

En esta entrega de RADICALES, los periodistas analizaron los recientes "cambios" anunciados por el PAN y los mensajes que continua mandando un personaje como Ricardo Salinas Pliego.
2

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

El Gobierno de México extraditó el día ayer a Estados Unidos a Carlos Vázquez González, presunto miembro de una red de lavado de dinero vinculada al CJNG.
3

La FGR extradita a EU a operador financiero del CJNG, acusado de lavado de dinero

Hombres armados asesinan al Alcalde de Pisaflores
4

El Alcalde de Pisaflores, Hidalgo, es ejecutado por sicarios al llegar a su casa

Los bancos de Estados Unidos (EU) no quieren dar más dinero a Javier Milei, Presidente de Argentina, sin garantías. El salvavidas del ultraderechista se hunde.
5

Trump mete la nariz a la elección argentina mientras el rescate de Milei suma dudas

Pemex confirmó que ha finalizado con las labores en el ducto Álamo Temapache en Veracruz, que había afectado al río Pantepec.
6

VIDEO ¬ Pemex atiende derrame de hidrocarburo registrado en el río Pantepec, Veracruz

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.
7

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Estudiantes que cursan el nivel superior en escuelas públicas de CdMx pueden solicitar el apoyo de la Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte.
8

¿Estudias en alguna universidad de CdMx? Así puedes pedir la Beca para el Transporte

Un incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México (Edomex), provocó la movilización de bomberos luego de que el fuego se propagara.
9

VIDEOS ¬ Una fábrica de colchones arde en Ecatepec; suspenden servicio de Mexicable

Janine Otálora informó al Senado de la República que no extenderá su periodo como Magistrada del TEPJF; dejará su puesto en la Sala Superior el 31 de octubre.
10

Magistrada Otálora dejará el TEPJF: no extenderá su periodo; pleno quedará incompleto

Actor Alejandro Landero en situación de calle
11

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

La SEP anunció que la Beca Rita Cetina abrirá el registro para estudiantes de primaria el próximo año 2026.
12

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abrirá registro para estudiantes de primaria? SEP lo revela