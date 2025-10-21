VIDEO ¬ Pemex atiende derrame de hidrocarburo registrado en el río Pantepec, Veracruz

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este martes por la tarde que ha finalizado con la reparación del ducto afectado por las devastadoras lluvias e inundaciones que dejaron destrozos y muertes en el norte de Veracruz, y que había afectado al río Pantepec.

Pemex informó en un comunicado esta tarde donde confirmó que "finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de 8 kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental".

En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales, las autoridades instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, detalló la empresa paraestatal.

📍Concluye Pemex reparación de ducto en Álamo Temapache, Veracruz. Comunicado nacional: https://t.co/w9svFLk7Bd pic.twitter.com/VgeUQGdtZE — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 21, 2025

Emergencia ambiental en Veracruz ⛽️ Derrame de hidrocarburo en el Río Pantepec recorrió 16 kms y ha llegado al río Tuxpan. El daño es extremadamente grave y el ecosistema pudiera tardar décadas en regenerarse. El culpable : Un ducto de @Pemex pic.twitter.com/Fx6rdAyKVK — FUCKPOLICECDMX (@FUCKCDMXPOLICIA) October 21, 2025

Con las maniobras principales ya concluidas, Pemex continúa los trabajos de saneamiento y remediación en las riberas y zonas cercanas. En el transcurso del día se instalarán otras tres barreras. Personal especializado realiza tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para recuperar las condiciones naturales del entorno.

Pemex indicó que coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participa personal de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población.

"Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades, la protección del medio ambiente y la atención responsable ante cualquier eventualidad, priorizando siempre el bienestar de la población y el cuidado de los recursos naturales", concluyó.

Activan plan regional de contingencia

La Secretaría de Marina informó este mismo martes que implementó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado contra derrame de hidrocarburos detectado en días pasados en inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, Veracruz, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan, en esa entidad.

En Palacio Nacional y el gobierno de Veracruz en silencio. En #Xúchitl, municipio de #Álamo, una fuga del Poliducto #Naranjos–#PozaRica de #PEMEX dejó escapar hidrocarburo que ya llegó hasta el punto donde se capta el agua para #Tuxpan. Las imágenes reales estremecen, el río… pic.twitter.com/SYdzc60tXe — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 21, 2025

"En este contexto, se mantiene seguimiento y se identifican como municipios de mayor riesgo Álamo y Tuxpan, Veracruz, de igual forma en coordinación con diversos órdenes de gobierno y Pemex se está atendiendo la contingencia", indicó en un comunicado, luego de las denuncias por la contaminación del río Pantepec.

Las autoridades detallaron que contaban con 300 elementos disponibles para estas acciones, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores y 10 vehículos, así como 650 metros de barrera contenedora de puerto, 500 metros de barrera contenedora de alta mar, un desnatador, un tanque remolcable, un tanque de almacenamiento temporal, una unidad de presión y vacío, un lampazo eléctrico y portátil y dos chalanes de almacenamiento, mismos que son equipo especializado para este tipo de eventos.

"Al momento, las acciones realizadas por esta dependencia en coordinación interinstitucional, han sido la movilización de personal y material especializado, la activación del Plan Regional de Contingencias y Mando Unificado, el inicio de actividades de contención en El Higueral y vuelos de reconocimiento", detalló.

🟥⚡️La ruptura de un ducto de petróleo crudo de Pemex ha provocado la contaminación de los ríos Pantepec y Tuxpan en Veracruz. Los habitantes de los municipios de Álamo Temapache y Tuxpan se han quedado sin agua para beber y lugares para cosechar y pescar alimentos.😓 pic.twitter.com/omPLK58aBS — Pedro Márquez (@PedroMrquez_) October 21, 2025

Asimismo, dentro de las acciones planificadas para frenar la contaminación del río Pantepec la colocación de barreras de contención en puntos estratégicos y recuperación de hidrocarburo, la dispersión con sustancias químicas, desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de citada contingencia, trabajos que Pemex confirmó habían finalizado.

El número de muertos provocado por la emergencia en cinco estados del país a causa de las intensas lluvias del fin de semana pasado ya suma 76, de acuerdo el último reporte de las autoridades federales. Las atípicas precipitaciones provocaron inundaciones y deslaves en 108 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo con los datos, cuatro personas más murieron respecto a la cifra reportada ayer, dos de ellas en Veracruz, que ya suma 34 decesos; una más en Hidalgo, que acumula 22 muertes; y Puebla suma otro deceso, con lo que dicha entidad alcanza 19 víctimas mortales. Querétaro cuenta con un fallecimiento y San Luis Potosí (SLP) no tiene defunciones hasta el momento.

A su vez, se contabilizan en total 39 personas desaparecidas. Respecto a las personas reportadas como desaparecidas, el número bajó de 29 a 20 en Hidalgo. El dato se mantuvo igual en Veracruz, que reporta 14. Puebla, por su parte, tiene cinco desapariciones registradas. No hay reportes en Querétaro ni en San Luis Potosí.