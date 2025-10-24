"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

Alejandro Moreno no sólo falta a las sesiones como Senador. Este lunes se presentó vía remota, desde Bolivia, en un evento del partido justo cuando el PRI está siendo aislado de las coaliciones político electorales por decisión de la dirigencia nacional del PAN.

Ciudad de México, 22 octubre (SinEmbargo).– El Senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", ha faltado a 21 sesiones del Senado de la República tanto con “inasistencia justificada” como con “ausencia”, lo que representa el 20 por ciento de las 102 sesiones realizadas en el pleno desde septiembre de 2024 al miércoles 15 de octubre de 2025 que reporta la Cámara Alta.

En tres ocasiones este año, del 5 al 13 de febrero; del 9 al 10 de septiembre y este 21 de octubre fue por realizar viajes a Ecuador, Perú y Bolivia, tres países latinoamericanos que han virado a la derecha. El 3 y 4 de septiembre también viajó a Washington DC, en Estados Unidos (EU), de acuerdo con sus propias publicaciones en redes sociales.

Su suplente es Augusto Gómez Villanueva, un legislador priista de 96 años, que lideró el sector campesino priista y fue muy cercano al expresidente Luis Echeverría. Pero no ha sido solicitado porque "Alito" ha faltado sin pedir licencia.

Entre sus ausencias más relevantes fue la del miércoles 1 de octubre, cuando su bancada sesionó durante todo el día hasta casi la medianoche. Primero, los senadores priistas cuestionaron al Secretario de Hacienda Edgar Amador durante su complacencia ante la Cámara de Senadores y, por la tarde-noche, sus compañeros priistas rechazaron la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En el tablero, brilló su nombre en gris. Hasta el miércoles 15 de octubre en que el Senado volvió a votar al respecto, ya con las modificaciones de la Cámara de Diputados, "Alito" estuvo presente y votó en contra.

Ese 1 de octubre el Senador priista sólo tuvo presencia en redes sociales para amenazar a la Presidenta Sheinbaum de que la denunciaría por insinuar en una conferencia matutina que cometió presunto lavado de dinero en Campeche, donde Moreno Cárdenas fue Gobernador y la Fiscalía local lo indaga por poseer propiedades millonarias.

“Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, la voy a DENUNCIAR en México y a nivel Internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”, escribió.

Además el lunes 1 de septiembre, luego de emitir un discurso sobre “narcodictadura” en la sesión del Congreso general en la Cámara de Diputados, a manera de protesta el Senador Moreno deliberadamente estuvo “ausente” en la sesión de la Cámara de Senadores en que se tomó protesta a juzgadores electos en la elección judicial, incluyendo a los ministros de la Corte.

Pero también faltó con “inasistencia justificada” al día siguiente, martes 2 de septiembre, de acuerdo con el reporte de Asistencias del Senado.

El 3 y 4 de septiembre "Alito" estuvo en Washington DC. Ahí se reunió con una congresista republicana. “Una muy buena conversación con la congresista @RepMariaSalazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos”, compartió en X.

El 9 de septiembre, aunque entonces era el presidente de la Comisión de Marina del Senado, Alejandro Moreno tuvo “inasistencia justificada” y solo envió de forma impresa y digital –a través del Secretario técnico Jorge Pizar– el Primer Informe de Labores de la Comisión de Marina de la LXVI Legislatura a la presidencia de la mesa directiva.

Días después, el 18 de septiembre, durante la reunión de la Jucopo en el Senado, Adán Augusto López informó que debido a la salida del Senador Néstor Camarillo de la bancada del PRI para pasarse a Movimiento Ciudadano, se ajustó la proporcionalidad y le dio a Morena la presidencia de la Comisión de Marina, lo que "Alito" calificó de un movimiento político y no de proporcionalidad.

Aquel 9 de septiembre que faltó al Senado pese a un asunto de la Comisión que presidía, y previamente el 8 de septiembre, el dirigente del PRI Alejandro Moreno estuvo de viaje en Perú, donde a inicios de octubre el Congreso de allá votó por destituir a la derechista Dina Boluarte. Pero ese 8 de septiembre "Alito" se reunió con Boluarte.

“Hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países”, tuiteó.

El observador electoral

Este martes 21 de octubre el Senador Alejandro Moreno no estuvo presente en la sesión ordinaria del Senado de la República, donde se canceló la comparecencia del Secretario de Educación Mario Delgado en el marco de la atención prioritaria a la población afectada por las inundaciones en cinco entidades. Desde el sábado 18 de octubre “Alito” viajó a Bolivia, donde se celebraron elecciones presidenciales y resultó electo el derechista Rodrigo Paz.

Como lo hizo en Ecuador, volvió a ser observador del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. “Bolivia está en buenas manos”, manifestó en un tuit donde muestra un video donde se le ve abrazando al candidato electo.

En febrero de 2025 tuvo cinco “inasistencias justificadas” de corrido –entre el 5 y el 13 de febrero– porque también viajó como observador electoral a Ecuador, país gobernado por el derechista Daniel Noboa que protagonizó una tensión diplomática con México.

Sin embargo, Moreno no solo falta a las sesiones como Senador. Si bien a finales de agosto protagonizó una marcha como opositor al Gobierno federal, este lunes estuvo solo vía remota en un evento del partido realizado en Nuevo León, justo cuando el PRI está siendo aislado de las coaliciones político electorales por decisión de la dirigencia nacional del PAN, que ahora voltea más hacia Movimiento Ciudadano.

Desde Bolivia, "Alito" participó en la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del partido en Nuevo León, donde gobierna Monterrey el Alcalde priista Adrián de la Garza.

Por videollamada, Moreno Cárdenas reaccionó al anuncio del PAN de no ir en coalición con ellos para las elecciones intermedias de 2027. Afirmó que el PRI tendrá su propio candidato a la gubernatura de Nuevo León, actualmente gobernado por Movimiento Ciudadano.

“Las coaliciones benefician siempre cuando vamos en un mismo objetivo, beneficia a candidatos que encabeza Acción Nacional o a candidatos que encabeza el PRI. Pero siempre con las siglas puestas en nosotros, siempre pensando en lo más importante que es cuidar nuestros votos, que es cuidar nuestras militancias. El PRI va competir con las siglas del PRI y tendrá candidato (a la gubernatura) por el PRI (en Nuevo León); nosotros jamás seremos comparsa para tratar de entregar candidaturas cuando no se han ganado”, afirmó vía remota desde Sudamérica.