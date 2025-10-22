Cuauhtémoc Blanco responde a críticas por jugar pádel: "mi corazón lo necesita", dice

Redacción/SinEmbargo

21/10/2025 - 6:05 pm

Cuauhtémoc Blanco minimiza críticas por jugar pádel durante sesión semipresencial.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Claudia quitará concesiones de agua a políticos y empresarios; tienen hasta presas

El Tribunal Electoral condena a Cuauhtémoc Blanco por violencia política

Sheinbaum busca recuperar el agua como bien estratégico; envía iniciativa y reforma

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido la tarde de ayer practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Cuauhtémoc Blanco, Diputado de Morena, aseguró este martes que necesita hacer ejercicio por motivos de salud, luego de las críticas y cuestionamientos que recibió tras ser exhibido ayer jugando pádel durante una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja se realizaba de manera semipresencial.

“A mí me encanta el pádel, gracias a dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios en Médica Sur, pueden preguntar. Porque necesito hacer ejercicio. Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. [...] y me van a poder ver siempre jugando futbol, pádel”, declaró ante medios de comunicación.

El morenista incluso detalló que se encontraba en el Desierto de los Leones, en la Ciudad de México, y que no había señal, por lo que tardó en conectarse a la sesión. “No había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces, yo no voy a caer en las provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, pues yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”, expuso.

El legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco, fue sorprendido la tarde de ayer practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En el video que circula por redes sociales puede apreciarse la sesión a distancia que estaban llevando a cabo las y los legisladores de esta comisión, cuando se le pide al Diputado Blanco emitir el sentido de su voto. Con el claro sonido de "raquetazos" de fondo, puede verse a Blanco con rostro de fatiga y totalmente desentendido de lo que estaba aconteciendo con sus correligionarios.

Blanco ni siquiera se percató de que los legisladores estaban en votación y, al hacer uso de la palabra, sólo pidió que le registraran la asistencia. Merilyn Gómez Pozos, Diputada de Morena, preguntó el sentido de su voto, pero tras confirmar su asistencia, Cuauhtémoc Blanco se desconectó nuevamente de la sesión sin siquiera darse cuenta de lo que había sucedido.

El episodio provocó burlas y risas de los demás diputados que afirmaron que estaba jugando pádel. “Hasta aquí se escuchan los raquetazos”, dijo Mario Zamora, Diputado del PRI, al aprovechar para emitir su voto en contra.

“Ese Diputado dice que no sé qué estoy votando, yo me llevo muy bien con él, no tengo ningún problema con él, siempre ha sido así. Es muy bromista pero no pasa nada, asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más”, añadió Blanco este martes al ser cuestionado al respecto.

La Comisión de Presupuesto de este recinto legislativo aprobó con 32 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones su opinión de impacto presupuestario a la iniciativa que expide la Ley General de Aguas, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Merilyn Gómez Pozos, quien preside la dicha comisión, aseguró que la aprobación de la Ley General de Aguas no generaría impacto presupuestal para el presupuesto federal, dado que entre sus disposiciones no se encuentra la creación de unidades administrativas, plazas o nuevos organismos, ni el establecimiento de nuevas atribuciones cualitativamente diferentes para el Estado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

+ Sección

Galileo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Actor Alejandro Landero en situación de calle
1

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

2

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

En esta entrega de RADICALES, los periodistas analizaron los recientes "cambios" anunciados por el PAN y los mensajes que continua mandando un personaje como Ricardo Salinas Pliego.
3

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

Los bancos de Estados Unidos (EU) no quieren dar más dinero a Javier Milei, Presidente de Argentina, sin garantías. El salvavidas del ultraderechista se hunde.
4

Trump mete la nariz a la elección argentina mientras el rescate de Milei suma dudas

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
5

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Hombres armados asesinan al Alcalde de Pisaflores
6

El Alcalde de Pisaflores, Hidalgo, es ejecutado por sicarios al llegar a su casa

Cometa "de las nueve colas"
7

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Noroña dijo que Emiratos Árabes Unidos pagará el viaje por su solidaridad con Palestina; la razón: es porque el genocidio israelí no ha parado.
8

Noroña explica que la licencia en el Senado es para un viaje de 9 días a Palestina

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
9

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

El Gobierno de México extraditó el día ayer a Estados Unidos a Carlos Vázquez González, presunto miembro de una red de lavado de dinero vinculada al CJNG.
10

La FGR extradita a EU a operador financiero del CJNG, acusado de lavado de dinero

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política
11

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

Corruptos y reaccionarios
12

Corruptos y reaccionarios

La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
13

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

Janine Otálora informó al Senado de la República que no extenderá su periodo como Magistrada del TEPJF; dejará su puesto en la Sala Superior el 31 de octubre.
14

Magistrada Otálora dejará el TEPJF: no extenderá su periodo; pleno quedará incompleto

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
15

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cuauhtémoc Blanco minimiza críticas por jugar pádel durante sesión semipresencial.
1

Cuauhtémoc Blanco responde a críticas por jugar pádel: "mi corazón lo necesita", dice

En esta entrega de RADICALES, los periodistas analizaron los recientes "cambios" anunciados por el PAN y los mensajes que continua mandando un personaje como Ricardo Salinas Pliego.
2

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

El Gobierno de México extraditó el día ayer a Estados Unidos a Carlos Vázquez González, presunto miembro de una red de lavado de dinero vinculada al CJNG.
3

La FGR extradita a EU a operador financiero del CJNG, acusado de lavado de dinero

Hombres armados asesinan al Alcalde de Pisaflores
4

El Alcalde de Pisaflores, Hidalgo, es ejecutado por sicarios al llegar a su casa

Los bancos de Estados Unidos (EU) no quieren dar más dinero a Javier Milei, Presidente de Argentina, sin garantías. El salvavidas del ultraderechista se hunde.
5

Trump mete la nariz a la elección argentina mientras el rescate de Milei suma dudas

Pemex confirmó que ha finalizado con las labores en el ducto Álamo Temapache en Veracruz, que había afectado al río Pantepec.
6

VIDEO ¬ Pemex atiende derrame de hidrocarburo registrado en el río Pantepec, Veracruz

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.
7

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Estudiantes que cursan el nivel superior en escuelas públicas de CdMx pueden solicitar el apoyo de la Beca a Universitarias y Universitarios para el Transporte.
8

¿Estudias en alguna universidad de CdMx? Así puedes pedir la Beca para el Transporte

Un incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México (Edomex), provocó la movilización de bomberos luego de que el fuego se propagara.
9

VIDEOS ¬ Una fábrica de colchones arde en Ecatepec; suspenden servicio de Mexicable

Janine Otálora informó al Senado de la República que no extenderá su periodo como Magistrada del TEPJF; dejará su puesto en la Sala Superior el 31 de octubre.
10

Magistrada Otálora dejará el TEPJF: no extenderá su periodo; pleno quedará incompleto

Actor Alejandro Landero en situación de calle
11

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

La SEP anunció que la Beca Rita Cetina abrirá el registro para estudiantes de primaria el próximo año 2026.
12

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abrirá registro para estudiantes de primaria? SEP lo revela