Cuauhtémoc Blanco responde a críticas por jugar pádel: "mi corazón lo necesita", dice

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido la tarde de ayer practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Cuauhtémoc Blanco, Diputado de Morena, aseguró este martes que necesita hacer ejercicio por motivos de salud, luego de las críticas y cuestionamientos que recibió tras ser exhibido ayer jugando pádel durante una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja se realizaba de manera semipresencial.

“A mí me encanta el pádel, gracias a dios soy deportista y no nada más juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios en Médica Sur, pueden preguntar. Porque necesito hacer ejercicio. Porque después de nueve años estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio. [...] y me van a poder ver siempre jugando futbol, pádel”, declaró ante medios de comunicación.

El morenista incluso detalló que se encontraba en el Desierto de los Leones, en la Ciudad de México, y que no había señal, por lo que tardó en conectarse a la sesión. “No había señal, pues estaba hasta el Desierto de los Leones, entonces, yo no voy a caer en las provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, pues yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen”, expuso.

"Cuauhtémoc Blanco":

Por su respuesta tras ser cuestionado por jugar pádel durante una sesión remota de la Cámara de Diputados https://t.co/v0jpAmlQTi pic.twitter.com/qZxHkN3kiY — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 21, 2025

El legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco, fue sorprendido la tarde de ayer practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En el video que circula por redes sociales puede apreciarse la sesión a distancia que estaban llevando a cabo las y los legisladores de esta comisión, cuando se le pide al Diputado Blanco emitir el sentido de su voto. Con el claro sonido de "raquetazos" de fondo, puede verse a Blanco con rostro de fatiga y totalmente desentendido de lo que estaba aconteciendo con sus correligionarios.

Blanco ni siquiera se percató de que los legisladores estaban en votación y, al hacer uso de la palabra, sólo pidió que le registraran la asistencia. Merilyn Gómez Pozos, Diputada de Morena, preguntó el sentido de su voto, pero tras confirmar su asistencia, Cuauhtémoc Blanco se desconectó nuevamente de la sesión sin siquiera darse cuenta de lo que había sucedido.

"Cuauhtémoc Blanco":

Por este momento en que fue captado jugando pádel durante una sesión remota de la Cámara de Diputados pic.twitter.com/e5Gpn16ldG — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 20, 2025

El episodio provocó burlas y risas de los demás diputados que afirmaron que estaba jugando pádel. “Hasta aquí se escuchan los raquetazos”, dijo Mario Zamora, Diputado del PRI, al aprovechar para emitir su voto en contra.

“Ese Diputado dice que no sé qué estoy votando, yo me llevo muy bien con él, no tengo ningún problema con él, siempre ha sido así. Es muy bromista pero no pasa nada, asumo la responsabilidad de lo que pasó y nada más”, añadió Blanco este martes al ser cuestionado al respecto.

La Comisión de Presupuesto de este recinto legislativo aprobó con 32 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones su opinión de impacto presupuestario a la iniciativa que expide la Ley General de Aguas, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Merilyn Gómez Pozos, quien preside la dicha comisión, aseguró que la aprobación de la Ley General de Aguas no generaría impacto presupuestal para el presupuesto federal, dado que entre sus disposiciones no se encuentra la creación de unidades administrativas, plazas o nuevos organismos, ni el establecimiento de nuevas atribuciones cualitativamente diferentes para el Estado.