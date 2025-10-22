Kristi Noem anuncia la Operación “Muro del Río” para frenar paso por el Río Bravo

Más de 100 embarcaciones se desplegarán lo largo de aproximadamente 260 millas del Valle del Río Bravo, anunciaron las autoridades estadounidenses.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, encabezado por Kristi Noem, anunció ayer el inicio de la Operación "River Wall" o "Muro del Río", que consiste en el despliegue de más de 100 embarcaciones en el Valle del Río Bravo para reforzar la seguridad en la frontera con México.

"En esta movilización sin precedentes, la Guardia Costera desplegará embarcaciones de respuesta, lanchas para aguas poco profundas, unidades de mando y control, así como equipos tácticos, con el objetivo de 'Hacer a Estados Unidos seguro nuevamente' —iniciando con más de 100 embarcaciones y cientos de elementos", anunció la dependencia estadounidense.

Dicho recursos y personal, bajo el mando de las Fuerzas de la Guardia Costera Río Grande, controlarán la frontera estadounidense a lo largo de aproximadamente 260 millas del Valle del Río Grande. "A lo largo de siglos defendiendo a Estados Unidos en entornos fluviales, costeros y marítimos, la Guardia Costera ha perfeccionado las capacidades y experiencia necesarias para proteger este complejo entorno", indicó.

President Trump delivered the most secure southern border in U.S. history in record time, and now, our goal is to make sure it stays that way for the long run. The men and women of the @USCG are experts at defending America’s maritime borders — they have been doing that with… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 20, 2025

“El Presidente Trump entregó la frontera sur más segura en la historia de Estados Unidos en tiempo récord, y ahora nuestro objetivo es asegurarnos de que siga siendo así a largo plazo”, señaló la Secretaria Kristi Noem en un comunicado.

“Los hombres y mujeres de la Guardia Costera de Estados Unidos son expertos en la defensa de las fronteras marítimas de nuestro país; lo han hecho con honor, respeto y devoción al deber desde 1790. Ahora, las Fuerzas de la Guardia Costera Río Grande y la Operación River Wall serán un multiplicador de fuerza en la defensa contra la inmigración ilegal”, añadió.

Por su parte, el Almirante Kevin E. Lunday afirmó que la Guardia Costera de Estados Unidos es la mejor del mundo en operaciones tácticas con embarcaciones y en interdicción marítima en alta mar, en las costas y en entornos fluviales. “A través de la Operación River Wall, la Guardia Costera está controlando la frontera sur de Estados Unidos en el Río Bravo, en el este de Texas”, precisó.

"Durante cinco meses consecutivos, la administración Trump no ha liberado a ningún migrante ilegal dentro del país. El DHS anunció recientemente que, en el año fiscal 2025, la Patrulla Fronteriza registró el menor número de detenciones en la frontera suroeste desde 1970, lo que refleja la solidez de la defensa de la frontera sur", añadió el Departamento de Seguridad.

Además, el 10 de octubre, la Administración Trump anunció contratos por 4.5 mil millones de dólares para construir 230 millas del “Muro Inteligente”, un sistema híbrido de seguridad fronteriza que combina barreras de acero, barreras acuáticas y tecnologías de vigilancia avanzada.