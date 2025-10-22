Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

Sugeyry Romina Gándara

22/10/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

Salud presenta nuevo Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama. ¿Qué contempla?

El diagnóstico oportuno y la concientización son clave en el cáncer de mama

Familiares de pacientes que murieron durante la pandemia de COVID-19 presentaron en México una demanda colectiva contra Philips por los ventiladores defectuosos que, según alertas internacionales, liberaban partículas tóxicas. Jesús y Miriam son dos de los demandantes que perdieron a un ser querido. Ellos ahora exigen justicia y reparación, mientras la multinacional neerlandesa insiste en que ha hecho un retiro voluntario de los equipos desde 2021.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Cuando Miriam Vivanco tuvo que internar a su padre, Gabriel Vivanco López,  le repetían por teléfono que todo iba bien, que su salud era estable, que los médicos lo tenían controlado e incluso que ni siquiera tendría que estar hospitalizado. No obstante, 10 días después le informaron que debía ser intubado, pero que en ese hospital no había personal que hiciera el procedimiento. Miriam tuvo que moverlo por sus propios medios al hospital de especialidades en San José, donde lo intubaron. Al paso de 12 días, Miriam recibió una llamada cerca de la medianoche: su padre había muerto.

El padre de Miriam fue uno de los miles de pacientes intubados en 2021, durante la segunda ola de COVID-19, cuando los hospitales del país estaban saturados y los ventiladores mecánicos se habían vuelto el recurso más preciado. Para ese entonces ya existían las alertas sanitarias emitidas desde 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), sobre las deficiencias y riesgos de esos aparatos de la marca Philips. En México había al menos unos 5 mil 500 en todo el país; 2 mil donados por la empresa neerlandesa al Gobierno y 3 mil 500 colocados a través de su entonces distribuidora: Healthcare Systems.

Miriam se enteró años después que algunos de los ventiladores utilizados en hospitales mexicanos presentaban defectos de fabricación: una espuma usada para reducir el ruido se degradaba y liberaba partículas tóxicas y gases cancerígenos. Esa información trascendida en medios, junto con el hecho de que en otros países la empresa ya había sido sancionada, la llevó a contactar a los abogados que hoy encabezan una demanda colectiva contra la multinacional neerlandesa.

Abogados mexicanos, encabezados por el abogado Eduardo Fuentes Celestrín preparan una serie de demandas colectivas contra la empresa. La primera fue presentada el pasado 6 de octubre de 2025 y reúne a 43 víctimas directas e indirectas, de las cuales 27 corresponden a familiares de personas fallecidas. Sin embargo, los abogados informaron que ya suman 70 personas interesadas en integrarse a nuevas demandas colectivas, y estiman que el 80 por ciento de los casos registrados corresponde a muertes atribuidas al uso de estos equipos.

Miriam no puede comprobar si el ventilador que usaron con su padre fue uno de esos modelos, pero se unió a la demanda colectiva porque considera que la empresa debe asumir su responsabilidad “Obviamente ellos como personal médico no te van a entrar en detalles ni te van a decir con qué marca intuban. Eso ya le correspondía a la empresa. Lamentablemente estamos en un país donde la corrupción impera. Es lamentable que lucren con la salud de las personas, narró la mujer en entrevista.

Foto: Cuartoscuro
Familiares de pacientes que murieron durante la pandemia de COVID-19 presentaron en México una demanda colectiva contra Philips por los ventiladores defectuosos que, según alertas internacionales, liberaban partículas tóxicas. Foto: Cuartoscuro

El señor Gabriel Vivanco, padre de Miriam, enfermó en la segunda ola de contagios de COVID-19, en abril de 2021. Primero lo internaron en el hospital de La Margarita, en Puebla, y luego fue trasladado por el IMSS a la clínica 6, en Plaza San Pedro. Por vía telefónica, los médicos le decían que no estaba tan grave, sin embargo, días Después le informaron que tenía que ser intubado.

Ahí permaneció entre diez y doce días. “El pronóstico era bueno porque no se iba complicando”, contó. Ella incluso ofreció llevar medicamentos si los necesitaban, pero los médicos le respondían que todo estaba bien. Hasta que, una noche, recibió la llamada que confirmaba su muerte.

“Todo fue tan rápido porque por la pandemia no te permitían contacto con el paciente, había mucha restricción. En mi caso fue casi casi: ‘aquí te lo entregamos y ve y lo entierras’”, narró en entrevista. El acta de defunción, destacó la familiar, indicaba complicaciones por COVID e intubación.

La historia de Miriam no es aislada.

Jesús Ramírez Solvera también perdió a su esposa, María Teresa Enríquez Salazar, en los primeros días de 2021, cuando la saturación hospitalaria hacía casi imposible conseguir atención médica y cuando ya existía la alerta de la FDA sobre los ventiladores Philips: “No había hospitales, estaba colapsado el sistema hospitalario del país”, recuerda.

Después de varios días de buscar un lugar, consiguió ingresarla al Hospital Ángeles de la colonia Roma el 12 de enero. “Iba muy mal, lamentablemente falleció el 13 de enero, un día después”, narró.

Jesús y Miriam forman parte de las 43 personas que presentaron la primera demanda civil y penal contra Philips en México. Aunque Jesús reconoció que nunca supo qué equipo se usó para intubar a su esposa sí destacó que precisamente ese es uno de los reclamos de las familias: “cuando tu enfermo entra al hospital, ya no sabes. Lo último que puedes revisar es con qué marca de equipo lo están atendiendo. Vas a que te atiendan un tema de salud, no a revisar las marcas”.

 

La pandemia finalizó, de acuerdo con la OMS, en mayo de 2023. En México, más de 420 mil personas murieron por COVID y cerca de 250 mil más por causas indirectas, relacionadas con la atención prioritaria de pacientes enfermos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de 2022.

Las historias de Jesús y Miriam comparten, al igual que miles, el dolor de haber perdido a un ser querido durante la pandemia de la Covid, pero además, en su caso, también comparten el mismo reclamo: justicia y reparación.

Ninguno puede afirmar con certeza que los equipos usados con sus familiares eran de Philips. Pero ambos saben que su dolor forma parte de un patrón más amplio, que desigualdad en la respuesta ante una tragedia compartida.

“Yo me quedé con dos niñas, de 8 y 9 años. Hoy tienen 13 y 14. Es una situación que te cambia la vida totalmente, algo con lo cual uno aprende a vivir. Pero también es algo por lo que pedimos justicia. Que se siente un precedente, que esto no vuelva a pasar”, destacó Jesús.

“Son pérdidas que no te que no te esperas. O sea, el hecho de que internes a alguien significa que van a tratar de que salga adelante, que vaya evolucionando su salud, no al contrario”, abundó Miriam

La demanda colectiva, en la que participan Jesús y Miriam, fue presentada en tribunales federales y ante la Fiscalía General de la República y su argumento tiene como base las alertas sanitarias emitidas desde 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que descubrió que la espuma de poliuretano PE-PUR usada para reducir el ruido en los ventiladores se degradaba con el tiempo, liberando partículas tóxicas y gases cancerígenos que podían ser inhalados por los pacientes.

Alejandro Rojas, abogado representante de la demanda colectiva, acusó que Philips desde el 2021 ya tenía pleno conocimiento de diversas afectaciones de estos respiradores y no hizo nada. “Seguían siendo utilizados en hospitales públicos, en hospitales privados. Aquí tenemos personas que acudieron a múltiples hospitales del sector público, militares, privados, a lo largo y ancho del país y no tenían ni siquiera la información al momento de haber sido atendidos de que esos respiradores tenían defectos y eso es algo que nosotros consideramos que debe de ser reparado”, dijo en entrevista.

La pandemia finalizó, de acuerdo con la OMS, en mayo de 2023. En México, más de 420 mil personas murieron por COVID, pero se desconoce la dimensión del número de víctmas que pudieron dejar los ventiladores dañados. Foto: Cuartoscuro
Una persona llega al Hospital de los Venados con posibles síntomas de Covid-19.

El abogado indicó que los principales afectados en México y que se busca incorporar en esta demanda son usuarios de distintas regiones del país, e incluso personas que residen en Estados Unidos pero fueron atendidas en hospitales mexicanos durante la pandemia.

“Aquí no se trata únicamente de reparar los daños de los familiares que fallecieron, también se trata de indemnizar a las personas que dependían económicamente de las víctimas”, añadió.

Asimismo, destacó que la demanda busca una reparación integral del daño conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas. “Son medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Eso es lo que se está solicitando a Philips México”, explicó.

Por su parte, Jesús –quien perdió a su esposa– insiste en que lo que reclaman no es algo extraordinario. “En Estados Unidos, Canadá y Europa, Philips ya pagó por los daños que causaron esos equipos. Entonces, ¿por qué en nuestro país no? Negociaron con la salud de muchísima gente. Y aunque los hayan donado, eso no los exime de responsabilidad”, puntualizó.

La empresa Philips emitió en septiembre pasado un comunicado en el que aseguró estar realizando el retiro voluntario de sus ventiladores modelo E30, aunque atribuyó la falta de cumplimiento total a factores ajenos a su control.

“Desde 2021, Philips ha trabajado de cerca con COFEPRIS, hospitales y distribuidores para garantizar que estas unidades E30 sean retiradas de manera segura; sin embargo, no controlamos las decisiones de inventario hospitalario, por lo que hemos instado de manera constante a los proveedores de salud a seguir las guías sobre suspender su uso y desechar las máquinas”, señaló la compañía en su comunicado.

Tras el anuncio de la nueva demanda colectiva, la propia COFEPRIS emitió el pasado 10 de octubre un boletín en el que solicitó a hospitales y centros de distribución inmovilizar y segregar los ventiladores Philips E30 que aún permanezcan en sus instalaciones, además de pedir a los proveedores que procedan con su retiro.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Policías de BC: drones, narcotráfico e infiltración de cárteles

"Dos casos llamaron la atención de la sociedad, pero no de la autoridad federal. Primero, el robo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

+ Sección

Galileo

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

Actor Alejandro Landero en situación de calle
2

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

3

Literatura antitaurina, ocho siglos de argumentos contra el maltrato a los toros

Pan de muerto en la CdMx
4

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

Los bancos de Estados Unidos (EU) no quieren dar más dinero a Javier Milei, Presidente de Argentina, sin garantías. El salvavidas del ultraderechista se hunde.
5

Trump mete la nariz a la elección argentina mientras el rescate de Milei suma dudas

En esta entrega de RADICALES, los periodistas analizaron los recientes "cambios" anunciados por el PAN y los mensajes que continua mandando un personaje como Ricardo Salinas Pliego.
6

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

Insigneo Financial Group anunció la compra de la cartera de clientes de Vector Global Wealth Management Group y su Asesor de Inversiones Registrado.
7

Insigneo compra cartera de clientes de Vector Global, acusada por EU de lavado

El Gran Maestro Daniel Naroditsky murió esta semana inesperadamente a los 29 años.
8

Daniel Naroditsky, considerado un prodigio del ajedrez, muere a los 29 años en EU

Desdibujado del mapa político nacional, tras desastrosos resultados electorales y fallidas alianzas, el PAN anunció un peculiar “relanzamiento”.
9

El PAN en su laberinto

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".
10

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
11

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

EU refuerza seguridad en el río Bravo.
12

Kristi Noem anuncia la Operación “Muro del Río” para frenar paso por el Río Bravo

Cuauhtémoc Blanco minimiza críticas por jugar pádel durante sesión semipresencial.
13

Cuauhtémoc Blanco responde a críticas por jugar pádel: "mi corazón lo necesita", dice

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política
14

Calderón aparece con líder del PAN en informe de Zavala; analiza volver a la política

Gobierno presenta avances de atención a emergencia por lluvias.
15

Este miércoles inicia entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias, anuncia CSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

Líder policial de Indaparapeo, Michoacán, es asesinado cuando conducía su vehículo.
2

Subdirector de la policía de Indaparapeo es asesinado en su vehículo; FGE indaga

Gobierno presenta avances de atención a emergencia por lluvias.
3

Este miércoles inicia entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias, anuncia CSP

Marcelo Ebrard afirma que negociaciones con EU están al 90 por ciento.
4

Ebrard ve avance de 90% en negociación con EU sobre aranceles; plazo está por vencer

Regresemos a los orígenes
5

#PuntosyComas ¬ El voto duro de Morena se fortalece en personas mayores de 60 años

La Cámara de Diputados aprobó el día de hoy por mayoría, la iniciativa para reformar y procesar diversas disposiciones legislativas a la Ley Aduanera.
6

La Cámara de Diputados avala reformas a la Ley Aduanera; entrará en vigor en 2026

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
7

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
8

ENTREVISTA ¬ Exhibiré lo que pasa en Palestina y propondré dar asilo a niños: Noroña

Sanae Takaichi ha llegado a la cima de la política japonesa
9

PERFIL ¬ Sanae Takaichi, la líder de Japón que cita a Thatcher y escucha heavy metal

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la automotriz japonesa Mazda, Masahiro Moro, para conversar sobre futuras inversiones.
10

Claudia Sheinbaum se reúne con director ejecutivo de Mazda; hablan sobre inversiones

La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, denunció presiones internas tras exigir investigar a Adán Augusto.
11

Comités anticorrupción piden rendición de cuentas a Adán Augusto; denuncian censura

El Gran Maestro Daniel Naroditsky murió esta semana inesperadamente a los 29 años.
12

Daniel Naroditsky, considerado un prodigio del ajedrez, muere a los 29 años en EU