PuntosyComas ¬ El voto duro de Morena se fortalece en personas mayores de 60 años

El electorado mexicano envejece, y eso representa un desafío para los partidos de oposición: los votantes de 60 años o más, tradicionalmente alineados con Morena, se han convertido en el grupo más grande con derecho a participar en las elecciones. Los datos más recientes del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores muestran que este segmento podría tener un impacto decisivo en los próximos comicios, consolidando la influencia de Morena entre los ciudadanos con credencial vigente para votar.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Una muy mala noticia para la oposición se desprende de la más reciente actualización tanto del Padrón Electoral como de la Lista Nominal de Electores del país, con corte hasta el reciente jueves 16 de octubre del 2025, pues el segmento de voto más fiel de Morena, el de las personas de 60 años y mayores, es ya el más numeroso entre los ciudadanos que tienen credencial para votar vigente.

Habría que recordar que en el Padrón Electoral aparecen todos los ciudadanos mexicanos de 18 años y más que han solicitado su credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral; en tanto que la Lista Nominal de Electores la integran solo aquellos ciudadanos que ya tienen su credencial de elector vigente para acudir a las urnas.

Hasta el pasado jueves 16 de octubre del 2025, la Lista Nominal de Electores del país ya registraba que las personas de 65 años y más con credencial de elector vigente son 13 millones 571 mil 398, el segmento más numeroso de quienes pueden acudir las urnas.

En tanto que las personas de 60 a 64 años suman 6 millones 45 mil 278 votantes potenciales, para un 6.10 por ciento de la Lista Nominal del país. En suma, las personas de 60 años y mayores representan 19 millones 616 mil 676 ciudadanos, el 19.79 por ciento de todos los potenciales votantes del país.

Estos datos adquieren singular relevancia si tomamos en consideración que los segmentos de votantes ubicados entre los 60 y los 79 años de edad superaron el 70 por ciento de asistencia a las urnas durante los comicios del domingo 2 de junio del 2024.

El Estudio Muestral de la Participación Ciudadana 2024, elaborado por el Instituto Nacional Electoral destaca que los grupos de edad de 65 a 69 años y de 70 a 74 años tuvieron los porcentajes más altos de participación con 76.6 por ciento y 75.5 por ciento respectivamente.

Habría que recordar que el promedio de votación nacional en los comicios de junio del 2024 fue del 59.8 por ciento.

Por otra parte, el Estudio Muestral de la Participación Ciudadana 2024 elaborado por el Instituto Nacional Electoral concluye que los niveles más bajos de participación, que no alcanzaron por lo menos el 50.0 por ciento de presencia en las urnas, se ubicaron en los grupos de edad 20 a 29 años, aunque estadísticamente representan los segmentos segundo y tercero en la Lista Nominal de Electores por el volumen de sus integrantes.

Hay un segmento de votantes muy consistente de las personas que tienen entre 45 y 59 años, que representarían según la Lista Nominal de Electores hasta el jueves 16 de octubre del 2025, alrededor de 23 millones 927 mil 338 de votantes potenciales, el 24.15 por ciento de quienes podrían acudir a las urnas. Estos segmentos de edad tendrían una participación promedio del 67 por ciento.

También habría que observar la participación de las mujeres que será clave en todos los procesos electorales del futuro, pues su presencia en la jornada electoral del domingo 2 de junio de 2024 fue del 64.3 por ciento, mientras que los hombres registraron un porcentaje menor, con 54.8 por ciento, lo cual representa una diferencia de 9.5 puntos porcentuales.

En el proceso electoral federal 2024, se observó una mayor participación de las mujeres en las urnas, en comparación con los hombres, la cual se manifestó a partir de las edades que van de los 18 hasta los 69 años.

En este sentido, destaca que, la mayor brecha que existe entre mujeres y hombres se da en las edades de 20 a 49 años con márgenes superiores a los 10 puntos porcentuales de participación en favor de las mujeres.

En la actual Lista Nominal de Electores actualizada hasta el jueves 16 de octubre del 2025, hay 4 millones 157 mil 153 más mujeres que hombres, un diferencia del 4.19 por ciento.

Habría que tomar nota que en la Lista Nominal de Electores 2025 hay un incremento porcentual de los segmentos de edad de personas adultas y adultas mayores, que tienen mayor presencia en las urnas y una disminución del porcentaje de jóvenes, que aunque siguen siendo mayoría, votan con menos entusiasmo.

POR ESTADOS

Los estados del país en los cuales votan con mayor entusiasmo los jóvenes de entre 18 y 34 años son Yucatán, Tlaxala, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México y Campeche. Mientras que la participación de los adultos maduros, de entre 35 y 59 años, es más fuerte en Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Coahuila. Y finalmente, los territorios dominados mayoritariamente por el voto de los adultos mayores, de 60 años y más, son Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

Si observamos los cinco principales estados del país por la relevancia de sus listas nominales de electores y tomamos como referencia los segmentos de edad de los sufragantes, podremos ver que el porcentaje de participación de los adultos mayores, de 60 años y más, fueron la segunda fuerza más relevante en los comicios de junio del 2024. Lo que nos permite anticipar que su presencia será definitiva en los comicios del 2021 y 2024.

Por lo tanto, el voto más fiel a Morena resolverá en favor del partido del gobierno las dos próximas elecciones, la de diputados federales del 2027 y la presidencial del 2030. También hay que considerar que las mujeres son fuerza dominante en la Lista Nominal de Electores y su proclividad hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también moverá muchos millones de votos en favor de Morena.