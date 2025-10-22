ENTREVISTA ¬ Exhibiré lo que pasa en Palestina y propondré dar asilo a niños: Noroña

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

21/10/2025 - 9:34 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Noroña explica que la licencia en el Senado es para un viaje de 9 días a Palestina

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

En entrevista con "Los Periodistas", el Senador Gerardo Fernández Noroña dio detalles del viaje que realizará a territorio palestino. Adelantó que uno de los temas que abordará con las autoridades palestinas será la posibilidad de que México reciba a niñas y niños huérfanos o heridos por el conflicto.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- El Senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que el viaje que realizará en los próximos días a Palestina, tiene como objetivo proponer a las autoridades de ese país darle asilo político a niños que quedaron huérfanos a causa de los ataques de Israel.

"Uno de los temas es lo de los niños que puedan venir a México, que es un tema que yo plantee desde hace tiempo, que la compañera Presidenta se manifestó de acuerdo si la autoridad palestina acepta y en las actuales circunstancias vamos a ver qué están pensando sobre ese y otros temas", dijo Noroña en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Fernández Noroña indicó que esta iniciativa busca replicar lo hecho por el General Lázaro Cárdenas en 1937 cuando dio asilo político a más de 400 niños españoles exiliados por la guerra.

"Exactamente como lo hizo el General Lázaro Cárdenas con los niños y niñas de España. Nosotros hemos insistido, lo comentaremos con la autoridad palestina en Palestina que los huérfanos que están viviendo los efectos de la guerra son los que mayor estado de indefensión están porque si quien tiene padre y madre está sufriendo y muriendo de hambre, pues un niño o niña huérfano está en una condición de vulnerabilidad brutal".

Noroña mencionó que el Gobierno de México busca ayudar de inicio a cinco menores que perdieron alguna extremidad durante los ataques para que sean atendidos en nuestro país.

"Seremos muy respetuosos de la valoración que tenga la autoridad palestina, insistiremos en esa posibilidad y respetaremos la opinión y camino que ellos planteen. De entrada solicitaron ayuda con cinco niños que perdieron extremidades durante los ataques para ser atendidos médicamente en México y ya está por materializarse ese compromiso. Lo que nos pidan y podamos ayudar, nuestro pueblo y nuestro gobierno ha sido absolutamente solidario".

Fernández Noroña detalló que se reunirá en Palestina con políticos de ese país quienes se encargarán de trasladarlo a diversos lugares.

"Va a ser un viaje duro, un viaje difícil porque quien tiene el control de territorio es Israel. La autoridad palestina con quien me voy a reunir no es suficiente, voy a recorrer el territorio y voy a ir donde ellos quieren que vaya. No sé cuáles son los lugares, pero voy a hacer recorrido en territorio para dar testimonio de las condiciones en que está viviendo el pueblo palestino. Si me llevan a Gaza, iré a Gaza a donde me lleven iré. No soy ningún héroe, no soy ningún mártir, no me quiero morir, pero no quiero dejar de hacer mi contribución a que eso se detenga".

El Senador Fernández Noroña, quien se ha visto envuelto en polémica y escándalos recientemente por sus viajes en vuelos privados y la compra de una mansión, reveló este martes que pedirá licencia en el Senado para viajar a Palestina, que sufre desde hace años una campaña de limpieza étnica y genocidio a manos de Israel.

"Haga lo que ha les molesta. Si pido licencia, malo. Si no pido licencia, malo. Si yo pago el viaje, malo. Si no lo pago, malo. Si es con dinero público, malo. Lo que les molesta es que exista, no importa qué sea lo que yo haga", finalizó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La falta de productividad mexicana

"Desde el año 2000, el año de la transición, nuestro país ha crecido a una tasa promedio...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Gestión de riesgos: inversión política y técnica

"Gestionar el riesgo no consiste sólo en reaccionar ante desastres, sino en anticiparlos, reducir su impacto y...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

+ Sección

Galileo

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Actor Alejandro Landero en situación de calle
1

El sorprendente viraje en la vida de Alejandro Landero, una estrella de Rosa Salvaje

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
2

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

El Gran Maestro Daniel Naroditsky murió esta semana inesperadamente a los 29 años.
3

Daniel Naroditsky, considerado un prodigio del ajedrez, muere a los 29 años en EU

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
4

ENTREVISTA ¬ Exhibiré lo que pasa en Palestina y propondré dar asilo a niños: Noroña

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
5

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

Sanae Takaichi ha llegado a la cima de la política japonesa
6

PERFIL ¬ Sanae Takaichi, la líder de Japón que cita a Thatcher y escucha heavy metal

Los bancos de Estados Unidos (EU) no quieren dar más dinero a Javier Milei, Presidente de Argentina, sin garantías. El salvavidas del ultraderechista se hunde.
7

Trump mete la nariz a la elección argentina mientras el rescate de Milei suma dudas

La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, denunció presiones internas tras exigir investigar a Adán Augusto.
8

Comités anticorrupción piden rendición de cuentas a Adán Augusto; denuncian censura

En esta entrega de RADICALES, los periodistas analizaron los recientes "cambios" anunciados por el PAN y los mensajes que continua mandando un personaje como Ricardo Salinas Pliego.
9

RADICALES ¬ El PAN jala más hacia la derecha y se acomoda junto a Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la automotriz japonesa Mazda, Masahiro Moro, para conversar sobre futuras inversiones.
10

Claudia Sheinbaum se reúne con director ejecutivo de Mazda; hablan sobre inversiones

Cometa "de las nueve colas"
11

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Regresemos a los orígenes
12

#PuntosyComas ¬ El voto duro de Morena se fortalece en personas mayores de 60 años

13

No había vacuna. Miles morían. Philips regaló en México ventiladores que no servían

La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
14

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
15

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Líder policial de Indaparapeo, Michoacán, es asesinado cuando conducía su vehículo.
1

Subdirector de la policía de Indaparapeo es asesinado en su vehículo; FGE indaga

Gobierno presenta avances de atención a emergencia por lluvias.
2

Este miércoles inicia entrega de 20 mil pesos a damnificados por lluvias, anuncia CSP

Marcelo Ebrard afirma que negociaciones con EU están al 90 por ciento.
3

Ebrard ve avance de 90% en negociación con EU sobre aranceles; plazo está por vencer

Regresemos a los orígenes
4

#PuntosyComas ¬ El voto duro de Morena se fortalece en personas mayores de 60 años

La Cámara de Diputados aprobó el día de hoy por mayoría, la iniciativa para reformar y procesar diversas disposiciones legislativas a la Ley Aduanera.
5

La Cámara de Diputados avala reformas a la Ley Aduanera; entrará en vigor en 2026

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
6

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

El Senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que adquirió la casa a crédito con su salario como legislador.
7

ENTREVISTA ¬ Exhibiré lo que pasa en Palestina y propondré dar asilo a niños: Noroña

Sanae Takaichi ha llegado a la cima de la política japonesa
8

PERFIL ¬ Sanae Takaichi, la líder de Japón que cita a Thatcher y escucha heavy metal

Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la automotriz japonesa Mazda, Masahiro Moro, para conversar sobre futuras inversiones.
9

Claudia Sheinbaum se reúne con director ejecutivo de Mazda; hablan sobre inversiones

La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, denunció presiones internas tras exigir investigar a Adán Augusto.
10

Comités anticorrupción piden rendición de cuentas a Adán Augusto; denuncian censura

El Gran Maestro Daniel Naroditsky murió esta semana inesperadamente a los 29 años.
11

Daniel Naroditsky, considerado un prodigio del ajedrez, muere a los 29 años en EU

EU refuerza seguridad en el río Bravo.
12

Kristi Noem anuncia la Operación “Muro del Río” para frenar paso por el Río Bravo