ENTREVISTA ¬ Exhibiré lo que pasa en Palestina y propondré dar asilo a niños: Noroña

En entrevista con "Los Periodistas", el Senador Gerardo Fernández Noroña dio detalles del viaje que realizará a territorio palestino. Adelantó que uno de los temas que abordará con las autoridades palestinas será la posibilidad de que México reciba a niñas y niños huérfanos o heridos por el conflicto.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- El Senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que el viaje que realizará en los próximos días a Palestina, tiene como objetivo proponer a las autoridades de ese país darle asilo político a niños que quedaron huérfanos a causa de los ataques de Israel.

"Uno de los temas es lo de los niños que puedan venir a México, que es un tema que yo plantee desde hace tiempo, que la compañera Presidenta se manifestó de acuerdo si la autoridad palestina acepta y en las actuales circunstancias vamos a ver qué están pensando sobre ese y otros temas", dijo Noroña en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Fernández Noroña indicó que esta iniciativa busca replicar lo hecho por el General Lázaro Cárdenas en 1937 cuando dio asilo político a más de 400 niños españoles exiliados por la guerra.

"Exactamente como lo hizo el General Lázaro Cárdenas con los niños y niñas de España. Nosotros hemos insistido, lo comentaremos con la autoridad palestina en Palestina que los huérfanos que están viviendo los efectos de la guerra son los que mayor estado de indefensión están porque si quien tiene padre y madre está sufriendo y muriendo de hambre, pues un niño o niña huérfano está en una condición de vulnerabilidad brutal".

Noroña mencionó que el Gobierno de México busca ayudar de inicio a cinco menores que perdieron alguna extremidad durante los ataques para que sean atendidos en nuestro país.

"Seremos muy respetuosos de la valoración que tenga la autoridad palestina, insistiremos en esa posibilidad y respetaremos la opinión y camino que ellos planteen. De entrada solicitaron ayuda con cinco niños que perdieron extremidades durante los ataques para ser atendidos médicamente en México y ya está por materializarse ese compromiso. Lo que nos pidan y podamos ayudar, nuestro pueblo y nuestro gobierno ha sido absolutamente solidario".

Fernández Noroña detalló que se reunirá en Palestina con políticos de ese país quienes se encargarán de trasladarlo a diversos lugares.

"Va a ser un viaje duro, un viaje difícil porque quien tiene el control de territorio es Israel. La autoridad palestina con quien me voy a reunir no es suficiente, voy a recorrer el territorio y voy a ir donde ellos quieren que vaya. No sé cuáles son los lugares, pero voy a hacer recorrido en territorio para dar testimonio de las condiciones en que está viviendo el pueblo palestino. Si me llevan a Gaza, iré a Gaza a donde me lleven iré. No soy ningún héroe, no soy ningún mártir, no me quiero morir, pero no quiero dejar de hacer mi contribución a que eso se detenga".

El Senador Fernández Noroña, quien se ha visto envuelto en polémica y escándalos recientemente por sus viajes en vuelos privados y la compra de una mansión, reveló este martes que pedirá licencia en el Senado para viajar a Palestina, que sufre desde hace años una campaña de limpieza étnica y genocidio a manos de Israel.

"Haga lo que ha les molesta. Si pido licencia, malo. Si no pido licencia, malo. Si yo pago el viaje, malo. Si no lo pago, malo. Si es con dinero público, malo. Lo que les molesta es que exista, no importa qué sea lo que yo haga", finalizó.