PERFIL ¬ Sanae Takaichi, la líder de Japón que cita a Thatcher y escucha heavy metal

Sanae Takaichi hizo historia este martes al convertirse en la primera mujer elegida como Primera Ministra de Japón. Se trata de una política que hizo carrera en el parlamento desde 1993, que acompañó al Primer Ministro Abe Shinzo. En lo personal se muestra como una admiradora de Margaret Thatcher, motivo por el cual viste trajes azules, pero también resalta su gusto por el heavy metal.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Sanae Takaichi era la baterista de una banda de heavy metal cuando asistía a la Universidad de Kobe. Por eso entonces conducía, además, una motocicleta Kawasaki. Cuando empezó a trabajar en política, reseña The Economist, guardaba baquetas en su bolso y se tomaba descansos para tocar y desahogarse. “A medida que ascendía en el Partido Liberal Democrático (PLD) gobernante de Japón, recurrió a ‘Burn’, de la banda de rock británica Deep Purple, para aliviar el estrés”, ahonda la revista británica.

Takaichi ha llegado a la cima de la política japonesa. Primero lo hizo el 4 de octubre, cuando el PLD la eligió como su líder. Y este martes lo volvió a hacer al convertirse en la primera mujer en encabezar el Gobierno nipón. Takaichi se convirtió en Primera Ministra de Japón tras 103 hombres previamente en el cargo, después de que su nominación fuera aprobada en el Parlamento a raíz del acuerdo de coalición entre su formación y el libertario Innovación, por lo que se abre la etapa para que forme el nuevo Gobierno en el país asiático.

El referente de Sanae Takaichi es Margaret Thatcher, la Primera Ministra del Reino Unido entre 1979 a 1990, una figura clave junto al estadounidense Ronald Reagan en impulsar políticas neoliberales que transformaron, en su caso, la economía británica y sentaron las bases para un cambio global hacia el liberalismo económico. The New York Times sostiene en un amplio perfil que Takaichi ha citado a menudo a Thatcher como un modelo a seguir. En una ocasión, calificó unas memorias de Thatcher como "Mi tesoro".

Sí, idolatra a bandas como Iron Maiden y Deep Purple, “pero también viste trajes azules para rendir homenaje a su otra heroína, la exprimera ministra británica Margaret Thatcher”, apunta el Times.

Takaichi, de 64 años, creció en la prefectura de Nara, en el centro de Japón. A diferencia de los principales líderes de la política japonesa, “no es una persona de sangre azul en política”, como sostiene The Economist. “Es una figura inusual en la alta política japonesa, ya que no proviene de una familia política prominente. Su madre trabajaba en el departamento de policía local y su padre en un fabricante de autopartes”, ahonda The New York Times.

Sanae Takaichi entró en la política tras una etapa en el periodismo televisivo. Trabajó en Washington para Patricia Schroeder, una congresista feminista del Partido Demócrata. Posteriormente fue elegida por primera vez al Parlamento en 1993. Durante sus primeros años en el Parlamento, forjó una sólida alianza con Abe Shinzo, legislador de una familia de élite con una visión nacionalista del mundo, que gobernó como Primer Ministro entre 2012 y 2020. Shinzo fue asesinado en 2022 cuando hacía campaña en nombre de un joven político de su partido cerca de una estación de tren en Nara.

Takaichi quedó devastada. En ese momento, declaró que "nunca se había sentido tan deprimida física y mentalmente". “Tengo que trabajar muy duro a partir de hoy”, escribió en las redes sociales, “de lo contrario tendría que pedirle disculpas”. Abe Shinzo la nombró en 2006 miembro de su gabinete, “convirtiéndola en una de las mujeres más visibles de la política japonesa”, apunta el Times. La renovó en 2012, al comienzo de su segundo mandato, que duró ocho años. “Se convirtió en una férrea defensora de sus políticas, incluyendo los esfuerzos por revisar la Constitución japonesa para liberar a su ejército tras décadas de pacifismo de posguerra, y su programa económico, que priorizaba el dinero barato y los estímulos gubernamentales”, refiere el diario estadounidense.

The Economist menciona cómo Takaichi también comparte las controvertidas opiniones de Abe sobre la historia de Japón. Visita con frecuencia el Santuario Yasukuni, un monumento en Tokio que rinde homenaje a los caídos en guerra de Japón —incluidos criminales de guerra de primera clase de la Segunda Guerra Mundial— y que constituye un punto de conflicto con China y Corea del Sur. También “considera la agresión de Japón (en la Segunda Guerra Mundial) como una defensa contra el colonialismo occidental”, afirma The Economist.

Su conservadurismo también se extiende a la visión que tiene de la sociedad japonesa. Se opone, por ejemplo, a permitir que las parejas casadas mantengan apellidos separados, un tema clave para la igualdad de género en Japón, el cual las encuestas muestran que la mayoría de la población apoya. Durante la reciente campaña, acusó a los turistas de patear al querido ciervo del Parque de Nara. Recibió críticas por este comentario, que algunos consideraron xenófobo.